En febrero de 2019 en Te Doy una Mano gestaron la idea de confeccionar portasueros con ilustraciones de superhéroes y princesas para los pequeños internados. Gerónimo, en una clara actitud resiliente, rememora su propio paso por centros médicos: “Nací con un solo riñón y de niño me sometía periódicamente a estudios. No tengo un buen recuerdo de ese tiempo, era una camilla fría y la pasaba mal cuando me tenían que revisar. Yo desde ese mal recuerdo, me pregunto: ¿se puede hacer algún cambio, quizá proponerle al niño paciente que se le va a revisar un súper riñón, involucrarlo en la fantasía de un cuento?”.