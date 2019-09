-Me daba vergüenza ser pobre. Y me daba vergüenza vivir en un barrio en una ciudad donde el solo hecho de vivir en un barrio ya te estigmatiza. En Caracas consideran que todas las personas que viven en un barrio son personas malas, que van a robar o que están acostumbradas a que el gobierno les de todo. Yo sentía que era menos, que en comparación con mis compañeros de estudio o de trabajo no estaba igual de preparado. Que no estaba a la altura de los demás digamos. Y me tenía que esforzar mucho para conseguir las cosas y prefería no decir de dónde venía, para que no tuvieran una concepción errada de mí.