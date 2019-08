Desde el punto de vista de la psicología hay otra explicación, que tiene que ver con los paradigmas del placer y la intolerancia. "Me preocuparía más que fuera mayor el porcentaje de parejas jóvenes que mayores las que se divorcian. Hay que entender que los matrimonios cumplen un ciclo y las relaciones se agotan, y más en esta época de descarte. Estamos en una época maravillosa que no existía 40 años atrás. Ahora, tanto hombres y mujeres -y sobre todo las mujeres- no quieren estar atados a relaciones que los limitan y no les hacen bien", precisó Infobae la psicóloga Elvecia Trigo, especialista en familia.