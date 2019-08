-El gobernar es poblar de Alberdi inicia un proceso que revolucionó a nuestro país, lo dio vuelta como un guante. Se hizo irreconocible para sí mismo. Reinventamos la lengua, la comida, las costumbres en una nada de tiempo. No hay antecedentes de tal magnitud en el mundo. El proceso de la Tupac me asombró por su originalidad respecto de los movimientos sociales. Su labor en defensa de la mujer, de la educación de los menores, su rigor por una cultura del trabajo, la lucha sin cuartel contra el alcoholismo, hasta su liberalidad en lo que concierne a las actividades de recreación y de ocio, la muestran como una discípula de (Domingo Faustino) Sarmiento. Por supuesto, que ese proceso no pudo no estar contaminado por una sociedad violenta, de servidumbre durante siglos, de explotación inhumana, de mafias del narcotráfico, y de una casta política corrupta. No se me ocurre pedirle que practique una democracia a la escandinava, sin por eso apoyar la violencia que ejerció ni privilegios que distribuyó, ni las consignas a favor de una guerra revolucionaria al modo del Che. Pero considero que ser la primera y ejemplar presa de una sociedad como la jujeña es de una extrema injusticia.