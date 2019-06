"Los médicos me dijeron que viva el presente, que él sea feliz. Que cuando llegó a los 5 años tenía una bomba de tiempo en la garganta. Y siguió vivo. A Bruno le encanta jugar al fútbol y a veces me dice que le duelen las piernas. Yo no le puedo decir la verdad, quiero que sea feliz, es un chico. Estuvo años sin poder meterse al mar. Sin ir a una pileta o ver a sus amigos. No podía bañarse solo. Merece tener la vida de un niño feliz", graficó la madre.