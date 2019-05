—Yo soy venezolano y dejé mi país hace 4 años. Llegué a Argentina y me pasó algo que entonces pensé que era particular, pero luego supe que le pasaba a muchísimos venezolanos: cuando tuvieron que salir de Venezuela no pudieron traerse a sus perros. Toda mi vida he tenido animales y el dueño del departamento que alquilé al llegar a Buenos Aires no me dejaba tener perros. Entonces, la nostalgia por no tener al mío fue el disparador para empezar a pasear al perro de mi vecino, se lo paseaba hasta gratis, o se lo cuidaba cuando él se iba de viaje a la Costa o cuando trabajaba todo el día. Luego se me ocurrió compartir la idea con otros compatriotas que la estaban pasando igual y, como Argentina es un país tan perruno (en el 80% de los hogares tienen uno o más animales en sus casas) nace la idea de hacer la plataforma de paseadores.