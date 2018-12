Reconoce que no tenía mucha fe, creía que no iba a salir, que era su abogada la que tenía más esperanzas. Por eso ya había decidido que pediría una licencia sin goce de sueldo porque "cumpliendo el horario laboral, que son 8 horas, no me queda tiempo para estar con Brunna, para cuidarla, para construir ese vínculo. Si había decidido tener hijos es para compartir todo con ellos y cuidarlos".