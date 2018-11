Todo comenzó por un correo electrónico . El músico británico recibió tres días antes de la Navidad de 2011 un email, que le envié yo, en donde le contaba sobre el sufrimiento de estas madres que no tenían una tumba en el cementerio de Darwin donde dejar una flor o llorar a sus hijos. Su empatía por el sufrimiento de los más vulnerables, su compromiso con los derechos humanos, y su historia personal -su padre murió en la Segunda Guerra Mundial, en Italia, y su cuerpo nunca fue hallado- hicieron que el autor de The dark side of the moon abrazara la causa como propia.