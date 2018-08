"Yo estaba por abrir el centro de salud. Me bajé del colectivo y me encontré con que unos pacientes del hospital se habían encontrado al bebé y pararon a la policía. Ahí el móvil paró, pero no se quería quedar. Finalmente se quedó, agarré al bebé a upa y lo entré. Avisé a los coordinadores y lo tuvimos un rato. Estaba llorando pero estaba bien. La mamá dejó dos bucitos, tres pares de medias, pantalones, chupete y mamadera", relató entonces Karina, empleada administrativa del centro de Salud.