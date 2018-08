Reflexionando sobre este caso, de un padre que se hace cargo de la hija no planeada, a Luciana Sabina le llama la atención que en el proyecto de Ley de legalización del aborto no se les dé a los padres ni voz ni voto, ni siquiera en el caso de parejas constituidas. "En el proyecto de ley de aborto legal no existen los hombres", dice.