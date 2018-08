Steve Jobs no fue un niño deseado por su madre. No fue "planeado" por sus padres biológicos. Abdulfatá John Jandali, de nacionalidad siria, y Joanne Carole Schieble eran novios. Y muy jóvenes. La familia de ella desaprobaba la relación y no les permitieron casarse en ese momento. El hijo, que nació en febrero de 1955, fue dado en adopción.