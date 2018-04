Hilarza hizo referencia también a dos cartas que presentó la defensa de Ilarraz, donde supuestamente él mismo le había escrito al cura manifestando su agradecimiento al tiempo compartido entre ambos sin recriminarle nada. "Esa nota yo no la escribí, no es mi letra, y no sé quién lo hizo", dijo el hombre luego de declarar. "Como no reconocí mi autoría, es que se ejecutó una prueba caligráfica, ahora los peritos definirán al respecto, pero partiendo de la base que yo no escribí eso", aseguró.