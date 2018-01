Hubo distintas gestiones durante el kirchnerismo, pero nadie se interesó por el UROS-Z de 107 metros de eslora, 14,5 metros de manga y 6,70 metros de puntal. La llegada de Cambiemos al poder tampoco cambió el panorama. "Fuimos a la oficina de Bienes del Estado, y nos dijeron que no les correspondía, porque no era un inmueble. Después en otra oficina encargada de los barcos nos aclararon que en realidad era un barco en construcción, porque no tiene matrícula, por lo que tampoco tenían jurisdicción. Incluso una vez en Corrientes hablamos con el (ministro de Interior, Rogelio) Frigerio, a quien le entregamos una carta porque se interesó en el tema, pero también quedó en la nada".