"Lo que estamos viviendo es algo que no tendríamos que estar pasando. Hoy tendríamos que estar todos disfrutando y no marchando por esto", dijo Verónica, otra vecina del Bosque Peralta Ramos, y quien define la sensación de tener al ex policía tan cerca de su casa como una "mezcla de miedo e inseguridad". "Cuando salió esto mandé cadenas de mensajes a todos los vecinos para hacer algo sin saber cuál era la ideología de cada uno, y la realidad es que detrás de esto no hay una ideología, es algo que nos lleva a todos al mismo lugar", explicó y en esa línea agregó: "No estamos en ninguna organización, no somos de ninguna sociedad de fomento, somos ciudadanos, vecinos del bosque autoconvocados. Esto no lo queremos".