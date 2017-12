— No, no me llamó, nunca me llamó nadie. Me despreciaban o me ignoraban. Algunos tenían una relación conmigo, por ejemplo con Randazzo tenía buena relación, nos sentábamos a comer y comíamos con él y te decía de todo, del diario, de mí. Pero bien, se sentaba, comía y todo bien. En cambio Boudou por ejemplo me ignoraba, una vez me lo encontré en el restaurante Happening y yo estaba comiendo con otros secretarios de redacción entonces me paré, fui, lo saludé y lo invité si quería tomar un café con nosotros, creo que era ministro en ese momento de Economía. ¿Y sabés cuál fue su respuesta? Hizo así, me miró, escuchó mi invitación, se dio vuelta y se fue. Ni me contestó.