Si un deporte se practica mal termina en una lesión, y esa lesión puede terminar según el nivel de gravedad hasta en una cirugía. Diego Eyharchet, médico traumatólogo y especialista en cirugía traumatológica, quien operó a Diego Maradona de la rodilla derecha, explicó a Infobae cuándo la persona tiene ser operada: "Cuando la lesión no tiene cura sin la cirugía, o es potencialmente más grave instaurar un tratamiento conservador (no quirúrgico) para el paciente, o si ante la falla de un tratamiento conservador existe una opción quirúrgica que subsane el problema. Un concepto importante como cirujano es siempre que se puede hay que intentar no operar, lo que no quiere decir que siempre se pueda".