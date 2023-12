La OMS alertó que los casos de viruela símica o Mpox crecieron 26% en el mundo

La viruela símica o Mpox es una infección viral que provoca erupciones en la piel o lesiones en las mucosas que pueden durar de 2 a 4 semanas, entre otros síntomas (REUTERS/Dado Ruvic)

La viruela símica o Mpox es una enfermedad viral que provoca erupciones en la piel o lesiones en las mucosas que pueden durar de 2 a 4 semanas. También las personas afectadas pueden tener fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía e inflamación de los ganglios linfáticos como síntomas.

En la primera mitad del año pasado se confirmó un brote mundial de Mpox. En mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional por esa enfermedad.

Sin embargo, la agencia sanitaria de Naciones Unidas informó que aún existe la circulación del virus en países en los que antes de 2022 no se daba. Durante el mes de noviembre, se reportaron 906 casos confirmados por testeos en 26 países. Es decir, hubo un 26% más de casos que los registrados el mes anterior.

Desde que se empezó a registrar el brote el año pasado, hubo 171 fallecimientos notificados en el mundo.

El brote de viruela símica o Mpox que afectó a más de la población de 116 países en 2022 aún continúa. En noviembre, se reportaron 906 casos confirmados por testeos en 26 países (NIAID)

La región de las Américas tiene el mayor número de casos notificados de Mpox (después le siguen Europa, Asia y África). Estados Unidos, Brasil, Colombia, México y Perú están entre los países con más pacientes notificados.

En la Argentina, desde enero hasta octubre de este año se confirmaron 118 casos. El 98% de los casos confirmados fueron personas de sexo legal masculino, según informó el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Se habían confirmado 1.024 casos en todo 2022.

“El brote de Mpox está retrocediendo en Argentina. Hace semanas que no vemos casos en nuestro hospital que ha sido uno de los que más atendió pacientes con la infección”, contó a Infobae Viviana Leiro, jefa del Servicio de dermatología del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología.

La experta comentó que “se ha conseguido una inmunidad de red para controlar la infección. Pero hay que tener en cuenta que esa inmunidad puede perderse y se pueden producir nuevos brotes. Esa inmunidad se dio en personas que realizan prácticas sexuales de riesgo porque algunas ya tuvieron la infección y otras fueron vacunadas (algunos pacientes se vacunaron en los Estados Unidos)”.

“Los casos más graves ocurrieron en pacientes con VIH con mal estatus inmunológico: las dos muertes reportadas en la Argentina fueron en pacientes que tenían VIH con linfocitos CD4 menor a 50. Se debería hacer test del VIH a todo paciente con Mpox. Si da positivo, se debería hacer el recuento de CD4″, enfatizó Leiro.

Cómo fue descubierta la enfermedad

En Argentina se diagnosticaron 1.142 casos de pacientes con viruela símica o Mpox desde 2023 hasta octubre pasado/ REUTERS/Dado Ruvic/

El virus MPXV se descubrió en Dinamarca en 1958. Se detectó en monos que destinados a usar en investigación científica.

El primer caso de una persona afectada por ese patógeno se notificó en la República Democrática del Congo fue un niño de 9 meses en 1970. Aún se desconoce el reservorio natural del virus, pero hay varios mamíferos pequeños vulnerables, como roedores.

En noviembre pasado, se difundió un estudio en la revista Science, en el que se sugirió que el virus estuvo circulando en seres humanos durante más de cinco años antes de que la explosión de casos de 2022.

Cuáles son los países con más casos reportados de Mpox

Los países con más casos reportados son Estados Unidos (31.070), Brasil (10.967), España (7.684), Francia (4164), Colombia (4.090), México (4.071), Reino Unido (3.867), Perú (3.812), Alemania (3.779) y China (2.024).

Ahora, la OMS advirtió que “el brote de Mpox continúa en la mayoría de las regiones” del mundo. Puntualizó que la transmisión más extensa se ha registrado en Europa y en las Américas.

Los diez países que han notificado el mayor número acumulado de casos a nivel mundial son los Estados Unidos (31.070), Brasil (10.967), España (7.684), Francia (4164), Colombia (4.090), México (4.071), Reino Unido (3.867), Perú (3.812), Alemania (3.779) y China (2.024). En conjunto, estos países representan el 81,4% de los casos notificados en todo el mundo.

“La persistencia de un elevado número de casos en todo el mundo pone de manifiesto que este brote no ha terminado, y que el virus sigue encontrando focos de individuos susceptibles”, expresó la agencia sanitaria.

El brote mundial ha sido causado principalmente por virus del clado IIb. Y se ha encontrado que la enfermedad comienza de forma diferente en algunas personas.

En algo más de la mitad de los casos, puede aparecer una erupción cutánea antes o al mismo tiempo que otros síntomas y no siempre progresa por todo el cuerpo. La primera lesión puede producirse en las ingles, el ano o alrededor de la boca o en su interior.

Mientras que el gran brote por el clado IIb se sigue produciendo, también hay otro por el clado I, que generalmente se considera más virulento, en la República Democrática del Congo (RDC). Se han reportado 12 569 casos notificados entre el 1 de enero y el 12 de noviembre de 2023.

Cómo se contagia la enfermedad

Los encuentros sexuales han sido la principal vía de transmisión del virus que causa Mpox entre 2022 y 2023 en el mundo (Getty Images)

Durante el brote global se ha identificado que el encuentro sexual ha sido el modo de transmisión más común de la infección. Representa el 83,1% de todos los eventos de transmisión notificados, seguido del contacto no sexual de persona a persona. Ese patrón ha persistido en los últimos seis meses, con un 97,1% de los nuevos casos notificando contacto sexual.

Según OMS, la transmisión de persona a persona puede producirse por contacto directo con lesiones infecciosas de la piel o de otras zonas, como la boca o los genitales. El contagio puede hacerse:

cara a cara (al hablar o respirar);

piel con piel (al tocarse o mantener relaciones sexuales vaginales o anales);

boca a boca (al besarse);

boca con piel (al besar la piel o al tener relaciones sexuales orales)

por gotículas respiratorias o aerosoles de corto alcance en caso de contacto cercano prolongado.

El virus entra en el organismo a través de la piel lesionada, las mucosas (por ejemplo, oral, faríngea, ocular, genital, anorrectal) o las vías respiratorias. Puede transmitirse a otros miembros de la familia y a las parejas sexuales. “Las personas con múltiples parejas sexuales corren mayor riesgo”, señaló. También el patógeno que puede transmitir de animales a humanos.

Cómo impacta el uso del preservativo ante el riesgo de MPOX

Usar preservativo reduce el riesgo de Mpox, aunque la protección no es total. Igualmente se recomienda su uso para prevenir otras infecciones (iStock)

El uso de preservativo puede disminuir el riesgo de transmisión al evitar el contacto directo con lesiones en las mucosas vaginales, anales u orales, informó la cartera de Salud de Argentina. “Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no previene la transmisión” de la infección. Esto se debe a que el virus se puede adquirir a través del contacto con lesiones en otras partes del cuerpo.

Igualmente, la autoridad sanitaria recomendó que se debe usar siempre preservativo para prevenir otras infecciones como el VIH.

Cuál es la situación de las vacunas contra el Mpox

La población de los países desarrollados con más riesgo de adquirir la infección tuvo acceso a vacunas contra Mpox/ REUTERS/Henry Nicholls/Archivo

El brote mundial desencadenó el aumento de la demanda de la vacuna contra Mpox. Pero el acceso se vio facilitado principalmente para los pacientes de países desarrollados hasta ahora.

Días atrás, un nuevo estudio confirmó que aplicar dosis más chicas de la vacuna puede ser una estrategia que provoca una respuesta inmunitaria igual de potente, incluso en personas cuyo sistema inmunitario está comprometido debido a la infección por el VIH.

El estudio fue liderado por Angelica Kottkamp y sus colegas de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Fue publicado en la revista The New England Journal of Medicine. Estudiaron a 145 personas que recibieron la vacuna por vía intradérmica o subcutánea.