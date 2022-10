Cuál es el estudio médico que previene la enfermedad oncológica más frecuente en la Argentina

El cáncer de mama puede curarse en la medida que se diagnostica en forma temprana. Por eso hay que hacerse las mamografías en forma periódica (Getty)

El cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente en la Argentina, seguido por el cáncer de colon y el de pulmón. Sin embargo, la buena noticia es que se trata de un tipo de cáncer que puede detectarse antes del inicio de los síntomas, lo que facilita el tratamiento temprano y mejora el pronóstico. En nuestro país, cada año unas 22.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y 6.000 mueren a causa de esta patología, según los últimos datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC).

Frente a ese escenario, la mamografía es una herramienta médica fundamental porque identifica nódulos o lesiones no palpables y así puede detectarse la enfermedad en fase asintomática. “Es un método que nos permite hacer un diagnóstico temprano cuando todavía no es palpable ni da sintomatología y, justamente por ser una detección temprana, cambia totalmente el pronóstico de la enfermedad”, explicó la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado, en diálogo con Infobae.

El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. Puede afectar a cualquier mujer. Las posibilidades de que aparezca aumentan con la edad, en especial a partir de los 50 años.

Ante cualquier síntomas de nódulos palpables en las mamas o cambios en el color o textura de la piel de la zona, consultar a un médico (Ministerio Salud de la Nación)

“En algunos tipos de cáncer nosotros podemos hacer lo que se denomina screening poblacionales (búsquedas poblacionales), esto significa tomar un grupo de determinada edad y realizar los exámenes médicos, en este caso hacer las mamografía en mujeres entre 50 y 70 años, para detectar lesiones en forma temprana y mejorar el pronóstico”, completó Tirado y destacó que no todos los cánceres brindan esta posibilidad, por eso es fundamental que las mujeres sepan que pueden prevenirlo a través de un estudio médico periódico.

Si bien las sociedades médicas, como la Sociedad Argentina de Mastología (SAM), recomiendan en mujeres sin antecedentes ni síntomas, una mamografía de base a los 35 años y luego anualmente partir de los 40. La funcionaria apuntó que estas medidas de prevención son diferentes al traducirse a políticas públicas, por eso se definió la edad a partir de 50 años, en el momento que empieza a aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad: “Las últimas evidencias científicas dicen que es mayor la posibilidad de hacer un diagnóstico en esa franja de edad, por supuesto que hay excepciones: por ejemplo, los casos de mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama a quienes sí se les recomienda hacerse antes los estudios”.

En cuanto al control mamario en casa, conocido como autoexamen mamario en el que la paciente realiza una autopalpación de la mamas y las axilas, la funcionaria explicó que conocer las propias mamas permite identificar alteraciones y consultar precozmente, pero un nódulo puede estar presente de forma no palpable. Por lo tanto, el autoexamen es una herramienta útil pero no alcanza. No debe reemplazar el estudio que realiza el especialista ni la mamografía para la detección de carcinomas mamarios.

Perder el miedo al cáncer

En la Argentina, cada año más de 20.000 pacientes son diagnosticadas con cáncer de mama, lo que representa casi un 17% de los tumores malignos detectados (Gettyimages)

De forma gratuita, las mujeres de entre 50 y 69 años que residan en cualquier provincia del país, pueden sacar turno y realizarse la mamografía en el hospital o centro de atención del sistema público de salud más cercano a su domicilio. El Ministerio de Salud de la Nación y muchas de las jurisdicciones del país cuentan además con mamógrafos móviles para hacer el examen. Tirado indicó que, en este mes de concientización sobre el cáncer de mama, las recorridas serán más intensivas.

La secretaria de Acceso a la Salud subrayó que es fundamental poner a un costado el temor que puede generar la posibilidad de un diagnóstico positivo, ya que la detección temprana habilita múltiples opciones de tratamiento y aumenta las expectativas de sobrevida.

“En esto consiste la prevención secundaria, en los casos en los que el paciente ya tiene la patología pero no lo sabe, y gracias a estos estudios puede diagnosticarse aunque no haya generado síntomas”, enfatizó la funcionaria. Por eso los expertos insisten en perder el miedo, el diagnostico positivo llega por la existencia de lesiones o formas incipientes o avanzadas del cáncer, y siempre el tiempo y la detección precoz juegan a favor del tratamiento exitoso.

“El cáncer de mama tiene cura en la medida que se diagnostica en forma temprana. Por eso hay que hacerse la mamografía en forma periódica, y vale aclarar que no alcanza con realizarla una vez, debe hacerse cada uno o dos años”, señaló Tirado.

Detectar para prevenir

El peso es un punto clave y no sólo para el cáncer de mama: se estima que la obesidad está asociada a, al menos, 15 tipos de tumores (Gettyimages)

La mamografía puede detectar el cáncer de mama cuando el nódulo todavía no es palpable o lo es mínimamente. En estos casos es posible recurrir a tratamientos menos agresivos que los que se realizan cuando el cáncer está más avanzado.

Cuando el cáncer provoca síntomas y alteraciones de la mama detectables en el examen físico, se pueden observar retracción del pezón, cambios en la textura y el color de la piel, prurito o lesiones descamativas en el pezón.

Ante una mamografía con una imagen sospechosa de cáncer o un examen físico que detecte una lesión visible y/o palpable en la mama, se deberá realizar una biopsia para definir el tratamiento. La biopsia consiste en la extracción de células y tejidos que un médico patólogo observa en un microscopio para verificar si hay signos de cáncer. Frente a un diagnóstico confirmado de cáncer, se realizan estudios adicionales para evaluar su extensión y decidir el mejor tratamiento.

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama?

El cáncer de mama es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que forman un tumor maligno. Puede afectar a cualquier mujer (Getty Images)

El Ministerio de Salud señala que, aunque se desconocen las causas del cáncer de mama, algunos factores aumentan el riesgo:

- Ser mayor de 50 años

- Contar con antecedentes personales y/o familiares de cáncer de mama o de enfermedad pre-neoplásica de mama

- Haber realizado un tratamiento previo con radioterapia dirigida al tórax

- Haber utilizado terapia de reemplazo hormonal

- Haber tenido la primera menstruación a edad temprana

- Tener edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber tenido hijos

Vale destacar que el cáncer de mama hereditario representa sólo alrededor del 5-10% de todos los casos de este tipo de cáncer. Además, como en el resto de los tumores, el sobrepeso, el sedentarismo, y consumo excesivo de alcohol son factores que se pueden evitar para disminuir el riesgo de la enfermedad.

El ejercicio físico es un hábito saludable que colabora en la prevención del cáncer de mama (Gettyimages)

Mamografías gratuitas para concientizar

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora hoy 19 de octubre, el Ministerio de Salud de la Nación realizó mamografías gratuitas a mujeres de 50 a 69 años (sin signos ni síntomas de sospecha y sin antecedentes personales o familiares) de 10 a 15 en el mamógrafo móvil que ubicó en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires.

La iniciativa formó parte del Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama (PNCM) del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y se realizó junto con el Hospital Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca (HNMO), en el campo de deportes municipal (Francia 427, Luján).

