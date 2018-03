"Podés mirar al Sol durante un eclipse, durante unos minutos, y no te va a doler. Podés mirarlo, y es una maravilla verlo, pero durante ese tiempo estás quemando, literalmente, las células de tu retina", alertó Vike Vicente, un oftalmólogo pediátrico de Washington. "Una vez que se queman, no hay reparación, no hay solución", alertó.