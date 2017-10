Por su parte, Simon Ruda, Director de Asuntos Internos y Programas Internacionales del Behavioural Insights Team (BIT) de Londres, quien hace años trabaja en las ciencias del comportamiento ligadas a las políticas públicas, explicó que "a la hora de realizar folletos para el cuidado del medio ambiente o para lograr que no se pintasen las paredes o no se arrojara basura en el suelo, no basta comunicar la prohibición o el error. En Guatemala enviamos cartas a quienes no pagaban los impuestos las cuales incluían el mensaje ´Guatemala te necesita´, hicimos foco en el error sino en que al pagar ayudarían a su país", explicó Ruda, y agregó que en el campo de la salud y la educación también hay mucho por hacer.