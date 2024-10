Recomendaciones para entrenar las habilidades sociales y mejorar las interacciones diarias

Las habilidades sociales son esenciales para interactuar eficazmente con los demás (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que nos permiten interactuar eficazmente con los demás, adaptándonos a diferentes contextos. Estas incluyen iniciar y mantener conversaciones, expresar emociones, escuchar activamente y resolver conflictos. En pocas palabras, son las herramientas que nos ayudan a movernos con confianza en nuestras interacciones diarias.

Sin embargo, socializar no siempre es fácil. ¿Quién no ha sentido que conectar con otros es más complicado de lo que parece? Las habilidades sociales no se desarrollan de manera automática.

Algunas personas crecen en entornos que fomentan la sociabilidad y, por lo tanto, tienen una mayor facilidad para relacionarse. En cambio, hay quienes enfrentan dificultades en este ámbito, así como un grupo intermedio que, aunque no tiene problemas extremos, tampoco se siente completamente cómodo en situaciones sociales. Estos últimos son quienes pueden beneficiarse de un entrenamiento en habilidades sociales.

Opciones de tratamiento

El Programa PEERS ofrece sesiones estructuradas donde se aprenden recursos de habilidades sociales. A diferencia de seguir un “manual de buenas maneras”, la terapia grupal PEERS (*) crea un espacio seguro para practicar y desarrollar estas habilidades junto a personas que comparten la misma meta. El objetivo no es convertirnos en expertos en sociabilidad, sino aprender a conectar de manera auténtica y significativa con los demás.

Beneficios del entrenamiento grupal:

Espacio seguro: La terapia grupal proporciona un entorno donde se puede practicar habilidades como iniciar y mantener conversaciones. Es un espacio difícil de encontrar en la vida diaria.

Apoyo emocional: Compartir experiencias con otros y recibir retroalimentación ayuda a reducir la sensación de aislamiento y a entender que no estamos solos en nuestros desafíos.

Aprendizaje práctico: Observar a otros participantes nos enseña comportamientos sociales adecuados y nos brinda guías claras para aplicarlos en la vida real.

Recomendaciones para mejorar las habilidades sociales

No subestimar lo que puede parecer trivial; estas pequeñas conexiones son el inicio de nuevas relaciones.

Un simple mensaje o llamada puede fortalecer los vínculos y ampliar el círculo social.

Participar en actividades que apasionen permite conocer a personas con gustos similares y compartir ideas.

Es importante reconocer señales de aceptación (como invitaciones y atención) y rechazo (como ignorancia o falta de interés). Esto ayudará a elegir mejor a quién acercarse.

“Desde el equipo de habilidades sociales, queremos recordarles que existen métodos efectivos para mejorar nuestras interacciones. La clave está en la práctica y la constancia, siempre con la guía de un profesional de salud mental especializado en habilidades sociales”, refirió el licenciado Ignacio Enríquez, miembro del Departamento de Psicoterapia de INECO.

“En INECO contamos con un Grupo de Habilidades Sociales que brinda apoyo a quienes desean mejorar su capacidad de interacción social”, mencionó asimismo la licenciada Lucía Bachetti del Departamento de Neuropsicología de INECO.

