A los 53 años, murió Santiago Rossi, el director médico del reconocido Centro Rossi

El doctor Santiago Rossi era un destacado especialista en diagnóstico médico, con una reconocida trayectoria internacional en imágenes torácicas (Centro Rossi)

El doctor Santiago Rossi, director médico desde 1998 del reconocido Centro Rossi, murió ayer a los 53 años. La noticia fue confirmada por la institución: “Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Director Médico, tras una larga y valiente lucha contra una enfermedad”, indica el texto publicado en las redes sociales del centro de salud”.

Enrique, padre de Santiago, fundó en 1980 el Centro Rossi, una institución dedicada a los estudios de diagnóstico que es referencia en Argentina. Santiago Rossi dedicó su vida a la medicina, enfocado en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Su labor y compromiso con la medicina le valieron reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Graduado con Diploma de Honor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador (USAL), era el tercero de seis hermanos nacidos del matrimonio de Enrique Rossi y Eugenia Cerdá,

"Su destacada trayectoria y su compromiso con la medicina lo hicieron merecedor de reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional", señaló el comunicado del Centro Rossi

Santiago Rossi, nacido en febrero de 1971, completó su residencia médica en Diagnóstico por Imágenes en el Hospital de Clínicas. En 1999, realizó una Fellowship en Radiología Torácica en la Universidad de Duke en Estados Unidos, y obtuvo su especialización en Diagnóstico por Imágenes con título de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la que sacó un 10 en su tesis final.

Fue profesor adjunto de la cátedra de diagnóstico por Imágenes de la Fundación Universitaria Favaloro y jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Radiología del Hospital de Clínicas de la UBA.

A lo largo de su carrera, fue reconocido con premios tanto a nivel nacional como internacional.

“Su legado perdurará en cada rincón de nuestro centro y en cada vida que tocó con su dedicación y profesionalismo”, comunicó el Centro Rossi al confirmar el fallecimiento de su director

Fue miembro de la Sociedad de Radiología Torácica, con sede en EE.UU. donde participó como disertante invitado en los últimos congresos anuales. Se desempeñó como jurado en la categoría de tórax para la prestigiosa revista Internacional Radiographics y fue revisor de las revistas internacionales Radiographics y American Journal of Roentgenology (AJR).

Durante su trayectoria, recibió premios en el orden nacional e internacional, destacándose los premios Cum Laude y Certificado de Mérito por la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Fue coautor del capítulo de Cáncer de Pulmón en la Cuarta Edición del libro “Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging of the Whole Body”, y otras publicaciones.

También trabajó como investigador Principal en numerosos proyectos de investigación en medios de contraste y como radiólogo en protocolos de diversos laboratorios internacionales

El comunicado del Centro Rossi destaca que “bajo la dirección de Santiago, esta institución se consolidó como una referencia en el ámbito sanitario del país, siendo pionera en diversas áreas de la medicina. Su legado es palpable en cada rincón del Centro Rossi. Su dedicación y profesionalismo han dejado una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”.