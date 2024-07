¿Qué tan bien funcionarían los medicamentos en una misión a Marte?

MARTES, 23 de julio de 2024 (HealthDay News) -- ¿Cuántos medicamentos en el botiquín de su baño han caducado?

Ahora imagina que no tienes forma de rellenarlos, porque estás a millones de kilómetros de casa.

Ese es el dilema al que se enfrentarán los astronautas en una misión a Marte, advierte un nuevo estudio.

Más de la mitad de los medicamentos almacenados en la Estación Espacial Internacional expirarían antes de que una misión a Marte pudiera regresar a la Tierra, según muestran los resultados.

Estos incluyen alimentos básicos como analgésicos, antibióticos, medicamentos para la alergia y somníferos.

Los astronautas en su camino de regreso de Marte podrían terminar dependiendo de medicamentos que se han vuelto ineficaces o incluso dañinos con el tiempo, informaron los investigadores en la edición del 23 de julio de la revista Microgravity.

"No significa necesariamente que los medicamentos no funcionen, pero de la misma manera que no se deben tomar medicamentos vencidos que se tienen en casa, las agencias de exploración espacial deberán planificar para que los medicamentos vencidos sean menos efectivos", señaló el investigador sénior, el Dr. Daniel Buckland, profesor asistente de medicina de emergencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, en Durham. N.C.

Para el estudio, los investigadores revisaron el formulario de medicamentos que se guardaban en la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés), asumiendo que la NASA almacenaría medicamentos similares en una misión a Marte.

"La experiencia y las investigaciones previas muestran que los astronautas se enferman en la Estación Espacial Internacional, pero hay comunicación en tiempo real con la tierra y una farmacia bien surtida que se reabastece regularmente, lo que evita que las lesiones pequeñas o las enfermedades menores se conviertan en problemas que afecten a la misión", dijo Buckland en un comunicado de prensa de la Duke.

Alrededor de 54 de los 91 medicamentos que se mantenían en la ISS tenían una vida útil de tres años o menos, encontraron los investigadores.

Alrededor de tres de cinco de estos medicamentos expirarían antes de que una misión a Marte pudiera regresar a casa, según las estimaciones más optimistas, dijeron los investigadores. Según estimaciones más conservadoras, hasta un 98 por ciento de los medicamentos caducarían, añadieron.

Además, el estudio no consideró la probabilidad de que los medicamentos almacenados en el espacio pudieran perder su potencia más rápidamente, añadieron los investigadores.

Los medicamentos terrestres pueden perder de un poco a gran parte de su fuerza a medida que envejecen después de su fecha de vencimiento, dijeron los investigadores.

Pero la estabilidad y la potencia de los medicamentos en el espacio siguen siendo en gran medida desconocidas, dijeron los investigadores. La ingravidez, la radiación y otros factores podrían reducir aún más la eficacia de los medicamentos con el tiempo.

"Los responsables de la salud de las tripulaciones de los vuelos espaciales tendrán que encontrar formas de extender la caducidad de los medicamentos para completar una misión a Marte de tres años, seleccionar medicamentos con vidas útiles más largas o aceptar el riesgo elevado asociado con la administración de medicamentos caducados", planteó el investigador Thomas Díaz, residente de farmacia del Hospital Johns Hopkins, en Baltimore.

Más información

The Pharmaceutical Journal tiene más información sobre los medicamentos en el espacio.

FUENTE: Universidad de Duke, comunicado de prensa, 23 de julio de 2024