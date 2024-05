Compañía de dulces retira productos del mercado debido al riesgo de salmonela

MIÉRCOLES, 8 de mayo de 2024 (HealthDay News) -- Una compañía de dulces del medio Oeste de EE.UU. ha emitido un retiro masivo del mercado debido al riesgo de que la salmonela contamine algunos de sus productos.

Palmer Candy Company de Sioux City, Iowa, está retirando del mercado "artículos de confitería de capa blanca" porque podrían estar contaminados con salmonela, anunció la compañía esta semana.

Los productos se venden en bolsas, sobres, tarrinas y otros envases de venta al por menor. Las marcas incluyen Freshness Guaranteed, Palmer, Sweet Smiles, Snackin' With The Crew, Casey's, Sconza Chocolates, Favorite Day Bakery, Sunny Select, Urge! y Kwik Trip Inc.

Los dulces y golosinas retirados del mercado se distribuyeron en todo el país en tiendas minoristas y a distribuidores mayoristas.

Se puede encontrar una lista completa de los productos retirados del mercado, con fotos, en el sitio web de la FDA.

Las tiendas minoristas que venden los dulces incluyen Walmart, HyVee, Target y Dollar General. Los distribuidores mayoristas que recibieron los dulces se encuentran en Alabama, California, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Virginia, Wisconsin y Wyoming.

No se han reportado enfermedades en relación con estos productos, dijo la FDA.

Sin embargo, Palmer Candy fue notificado por su proveedor de recubrimientos líquidos de que existía la posibilidad de contaminación con salmonela, debido a un ingrediente de uno de sus proveedores que posiblemente estaba contaminado.

La producción del producto ha sido suspendida mientras la FDA y la compañía investigan el origen del problema.

Se insta a las personas que hayan comprado artículos de confitería de revestimiento blanco fabricados por Palmer Candy Company a que los devuelvan a la tienda para obtener un reembolso completo.

Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con la compañía al 800-831-0828 de lunes a viernes.

Las personas infectadas con la bacteria salmonella suelen sufrir diarrea, fiebre y calambres estomacales, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Pero en raras circunstancias, la bacteria puede entrar en el torrente sanguíneo y causar una enfermedad más grave, lo que posiblemente requiera hospitalización, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la salmonela.

FUENTE: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., comunicado de prensa, 6 de mayo de 2024

Lo que esto significa para ti:

Las personas que hayan comprado un producto potencialmente contaminado deben devolverlo a una tienda para obtener un reembolso completo.