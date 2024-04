El uso de paracetamol durante el embarazo no representa un riesgo de autismo ni TDAH en los niños

MARTES, 9 de abril de 2024 (HealthDay News) -- No hay evidencias de que el uso de acetaminofén, también llamado paracetamol, durante el embarazo aumente el riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual en la infancia, concluyó el estudio más grande hasta la fecha sobre el tema.

El análisis de más de 2.4 millones de niños nacidos en Suecia incluyó a hermanos que no se expusieron a la droga antes de nacer, señalaron los investigadores.

Los hermanos comparten la genética y la crianza, lo que permite a los investigadores descartar otros factores que podrían contribuir al autismo, el TDAH y los retrasos en el desarrollo.

En este estudio, los investigadores no encontraron un aumento en el riesgo cuando compararon a los hermanos expuestos al acetaminofén en el útero con los hermanos o hermanas que no lo estaban, según los resultados, que se publicaron en la edición del 9 de abril de la revista Journal of the American Medical Association.

"Los hallazgos de este estudio podrían ser una buena noticia para las personas que dan a luz y que usan acetaminofén como una opción para el manejo del dolor o la fiebre, dado que hay pocas alternativas seguras de alivio disponibles", señaló la coautora principal, Renee Gardner, investigadora principal del Instituto Karolinska de Suecia.

"Esperamos que nuestros resultados brinden tranquilidad a los futuros padres cuando se enfrenten a la decisión, a veces tensa, de tomar estos medicamentos durante el embarazo cuando sufren de dolor o fiebre", añadió Gardner.

El acetaminofén es el ingrediente activo del Tylenol, y también es un ingrediente de los remedios para el resfriado y la gripe, como Theraflu, Excedrin y Mucinex, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

La preocupación por el uso de paracetamol durante el embarazo ha aumentado en los últimos años.

En 2021, un grupo internacional de investigadores y médicos recomendó que las mujeres embarazadas "minimicen la exposición [al acetaminofén] utilizando la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible", basándose en investigaciones que indican que el fármaco podría aumentar el riesgo de trastornos neurológicos y del desarrollo en los niños. Su declaración de consenso apareció en la revista Nature Reviews Endocrinology.

Este nuevo estudio incluyó datos sobre el uso de medicamentos durante el embarazo para los nacimientos que ocurrieron entre 1995 y 2019 en Suecia.

Menos de un 8 por ciento de los niños se expusieron al acetaminofén durante el embarazo, señalaron los investigadores.

Al seguir a cada niño hasta los 26 años, los investigadores encontraron un pequeño aumento en el riesgo de autismo, TDAH y discapacidad intelectual en toda la población.

Sin embargo, no hubo un aumento en el riesgo cuando se compararon los hermanos, muestran los resultados.

Es probable que el aumento en el riesgo de trastornos del desarrollo encontrado en otros estudios se debiera a factores distintos al acetaminofén, señalaron los investigadores.

"Nuestro estudio y otros sugieren que hay muchos factores familiares y de salud distintos que se asocian tanto con el uso de acetaminofén como con los trastornos del neurodesarrollo", señaló en un comunicado de prensa de Drexel el coautor principal, Brian Lee, profesor asociado de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Drexel. "Es probable que la genética desempeñe un papel, pero el trabajo futuro para dilucidar este mecanismo es crucial".

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más información sobre el uso de acetaminofén durante el embarazo.

FUENTE: Universidad de Drexel, comunicado de prensa, 8 de abril de 2024