La Educación Sexual Integral como herramienta contra la violencia de género y el abuso

Es importante incorporar la educación sexual integral en las propuestas educativas para formar personas de manera armónica y equilibrada, prevenir problemas de salud mental y promover igualdad de trato (Imagen ilustrativa Infobae)

La cantautora y compositora estadounidense Billie Eilish de 19 años, describió cómo sufrió de pesadillas después de estar expuesta a pornografía “abusiva” desde los 11 años. En una conversación con la estación de radio digital SiriusXM, dijo que, tras reflexionar sobre las consecuencias de su contacto con ese contenido, se siente “devastada”. “Exponerme a la pornografía a los 11 años dañó mi vida sexual”,

Y explicó que esa experiencia no le permitió “decir ‘no’ a cosas que no eran buenas” cuando empezó a tener relaciones sexuales. “Fue porque yo pensaba que eso era lo que se suponía que me atraía”, dijo la artista.

El desconocimiento y la ausencia de información así como la vivencia o naturalización de la discriminación por identidad, género, raza, forma del cuerpo, color de piel produce importantes problemas en la salud mental.

Billie Eilish reveló en una entrevista cómo la exposición a pornografía abusiva desde los 11 años impactó negativamente en su vida sexual REUTERS/Stephanie Lecocq

La exposición a la redes con sus mandatos imposibles, junto al consumo de material de pornografía de manera temprana, vulnera el psiquismo, de modo tal que se vuelve terreno fértil para trastornos mentales.

Entre los problemas más frecuentes y en rasgos generales, se encuentran los estados depresivos, la depresión y la ansiedad, así como la posibilidad de ser víctima de bullying, violencia sexual y de género, como le pasó a la cantante Billie Eilish, al naturalizar conductas que no eran apropiadas y se trataban de agresiones, pero no podía traducirlas porque no contaba con la información para hacerlo.

La importancia de la Educación Sexual Integral

Existe una gran controversia, cuando se habla de Educación Sexual Integral y, aunque forme parte del derecho a la educación, en muchos ámbitos, por desconocimiento, se la denosta.

Yo tendría unos 10 años, cuando llegaron a mi escuela primaria, pública, en la provincia de Buenos Aires, dos hombres vestidos de traje que representaban a una empresa de toallas femeninas.

Ante las diferentes formas de agresión los niños y niñas pueden experimentar desde nerviosismo, inquietud, malestar general, sentimientos de incapacidad, hasta baja autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

En menos de una hora, en la que las chicas nos morimos de vergüenza y los varones se reían aturdidos (porque era lo que correspondía hacer según la época) nos explicaron el aparato reproductor femenino, la menstruación y la importancia de tener una familia. Tengo guardada en mi memoria, como fotos, las láminas de las trompas de Falopio y el color rojo. No entendimos nada acerca de nuestro propio cuerpo ni el del otro, pero supimos, como una verdad insoslayable, que debíamos casarnos con una persona del sexo opuesto y tener hijos. Ese mediodía las chicas nos fuimos con un paquete de las toallitas del bochorno que escondimos urgente en el portafolio. Los varones más por desconcierto que por saña aprovecharon la experiencia para burlarse de nosotras todo el año como si estuviéramos enfermas y fuéramos culpables de algo.

La Educación Sexual Integral constituye un derecho humano porque asegura que todos los niños y niñas podrán acceder no solo a la información sino también a otros derechos como la igualdad, la salud, el cuidado del propio cuerpo y el del otro y el respeto a la singularidad.

El derecho a la ESI está contemplado en los tratados de derecho internacional con jerarquía constitucional que son parte de nuestro sistema jurídico y fue operacionalizado por la Ley Nacional 26.150.

La higiene y el cuidado del cuerpo así como el concepto de intimidad forman parte de la ESI y son clave para prevención de las violencias (Getty Images)

La misma establece que todas las personas que estudian “tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. Es obligatoria en todos los niveles educativos y en todos los establecimientos educativos, sean estatales, privados o religiosos. A través de esta ley también se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Los objetivos de este programa fueron incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral; promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la sexual y reproductiva en particular y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres (Fuente: Asociación Familias Diversas De Argentina (AFDA)).

Qué y cómo se enseña

En nivel inicial se trabaja con las distintas formas de organización familiar. También en conocerse y valorarse a uno mismo y a los demás, reconociendo los sentimientos y afectos. La higiene y el cuidado del cuerpo así como el concepto de intimidad son clave para prevención de las violencias.

Un estudio establece una relación directa entre el consumo de pornografía violenta por parte de adolescentes y un incremento en comportamientos sexuales agresivos, resaltando la necesidad de una educación sexual integral para prevenir y tratar estos problemas

- En la escuela primaria: el énfasis está puesto en el respeto y el valor de las personas independientemente de sus apariencias, identidad y orientación sexual. Del mismo modo que reconocer y respetar las propias emociones y los de los demás, observando el cambio puberal: miedo, vergüenza, pudor y nuevas sensaciones.

- En educación media: Se ofrece información para proteger sus derechos y recursos para ejercer la sexualidad de manera responsable, prevenir infecciones de transmisión sexual y decidir cuál es el mejor método anticonceptivo. También en acceso al conocimiento sobre los marcos normativo y jurídico que garantizan sus derechos. Un área importante es la fortalecer los procesos de construcción de autonomía, respeto por la diversidad de identidades sin prejuicios ni discriminación por orientación sexual, identidad de género, apariencia física, diferencias étnicas, culturales, etcétera.

En la columna sobre violencia sexual y consumo de pornografía en niños, niñas ya adolescentes compartí este estudio longitudinal. (“Agresividad sexual adolescente y uso de pornografía: una evaluación longitudinal”, 2019), que refleja la relación entre el consumo de pornografía violenta en los adolescentes y las conductas sexuales agresivas. Allí se confirmó que existe una relación entre el consumo de pornografía y la agresividad en distintos contextos. Esta agresividad se manifiesta en el ámbito sexual y social.

Con la educación sexual integral este tipo de consumo puede evitarse y si esto no se logra, existe la posibilidad y el dispositivo para trabajar sobre las problemáticas concomitantes al consumo.

La exposición a la redes con sus mandatos imposibles, junto al consumo de material de pornografía de manera temprana, vulnera el psiquismo, de modo tal que se vuelve terreno fértil para trastornos mentales (Getty Images)

Los niños y niñas, ante las diferentes formas de agresión pueden experimentar desde nerviosismo, inquietud, malestar general, sentimientos de incapacidad, hasta baja autoestima. Se pueden retrasar académicamente y padecer diferentes episodios psicosomáticos. Algunos pueden perdurar en el tiempo y sostenerse en la vida adulta.

Eva Giberti, psicóloga argentina precursora en temáticas de infancia en sus libros “Escuela para padres” se dirigía a los mismos así “La educación sexual es una parte de la educación del ser humano; constituye un sector importante de su formación total y debe encararse con naturalidad, veracidad y ternura; nada positivo conseguiremos mintiendo a los niños y adoptando la posición inversa, la de la información fría y mecánica de procesos cargados de emotividad”.

Les pedía: “No continuar evitando el tema y las palabras tabúes, tal como lo hacen quienes, además de saber poco y mal, confunden pureza con ignorancia, discreción con mentira y recato con gazmoñería”. Esta educación debería iniciarse desde los primeros años de vida con los contactos familiares primarios, y no “esperar hasta que el hijo tenga 14 años o la niña 12 para llamarlos y hablarles, con aire cómplice sobre los futuros cambios fisiológicos”. (Giberti, E., “Escuela para padres”.1969. Citado en “Historia de la educación sexual en la Argentina contemporánea”, 2021, Santiago Zemaitis).

La educación sexual integral actúa en la prevención del bullying y la discriminación, incluyendo la gordofobia y el body shaming, y su impacto en la salud mental infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto muy importante que se trabaja en la ESI es la prevención del bullying y la discriminación. Según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI, 2022), la gordofobia es un tipo de discriminación compleja y naturalizada en nuestra sociedad. El Mapa Nacional de la Discriminación del 2022, reveló que la gordofobia escala al segundo lugar de discriminación a nivel regional.

Dentro de las violencias que pueden ocurrir entre los niños y niñas, una forma específica del bullying es el body shaming o humillación corporal, que hace referencia a todas aquellas acciones o comentarios que, de forma deliberada o involuntaria, juzgan y avergüenzan a otras personas por el tipo de cuerpo que tienen. En los niños esto puede ser dramático y las secuelas los pueden acompañar a lo largo de la vida.

La vergüenza de no tener el cuerpo internalizado y exigido según las normas y roles de género dominantes, puede ser demoledora. Estos modelos no solo influyen en la autoimagen sino en la exigencia social de ser otro afectando la forma en que perciben sus habilidades, aspiraciones y roles en la sociedad y sintiéndose muchas veces insuficientes por no llegar a cumplir ese ideal imposible.

Con Educación sexual integral, desde la infancia más temprana, esta forma de violencia también podría evitarse, porque enseña a respetarse y cuidarse tal como uno es y hacer lo mismo con el otro. Pondera la diversidad y sobre todo el respeto a la singularidad y el amor por uno mismo.

Un estudio confirmó que existe una relación entre el consumo de pornografía y la agresividad en distintos contextos. Esta agresividad se manifiesta en el ámbito sexual y social (Getty Images)

Los diferentes modos de violencia, desde el acoso, al abuso sexual, los noviazgos violentos, como la prevención del embarazo no deseado adolescente, de enfermedades e infecciones y corrección de distorsiones, falsas creencias, desinformación hace que sea una herramienta privilegiada para el cuidado en la infancia y adolescencia.

El reconocimiento y expresión de los sentimientos, emociones y necesidades propias y ajenas, tanto como poder hablar de aquello que los incomoda o avergüenza y trabajar en la empatía para lograr interacciones respetuosas es lo que aporta la educación sexual integral. Quizá después de 17 años de su promulgación, haya que revisitarla en contenidos y también en denominación, porque no trabaja solo el ámbito sexual, sino también el afectivo y psicosocial.

La escuela es una institución privilegiada en el desarrollo de valores y construcción de identidad y ha logrado mucho en enseñanza de los valores del buen trato y el respeto mutuo. Una mirada integral sobre el desarrollo de los niños y niñas que incluya la trama sexoafectiva es prevención de las violencias y es promoción de la salud mental. Cuidar la Educación sexual integral como un derecho para los niños y niñas debe ser no solo un compromiso del Estado sino también una exigencia como sociedad.

* Sonia Almada: es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy y La niña del campanario.