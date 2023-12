Los beneficios, riesgos y contraindicaciones de la melatonina, la hormona para tratar el insomnio

La melatonina es una hormona que producimos naturalmente y que interviene en el ciclo de sueño y vigilia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años se ha popularizado el uso de una hormona, la melatonina, mayormente como solución para problemas de sueño.

La melatonina es una hormona que producimos naturalmente y que interviene en el ciclo de sueño y vigilia. Sus niveles sanguíneos cambian según el momento del día, siendo más altos por la noche y más bajos por la mañana. La producción de esta hormona se reduce con la edad y se modifica por factores ambientales, como la cantidad, horario y tipo de luz artificial o los cambios de huso horario o el jet lag.

La melatonina es presentada bajo diversas formas y en algunas de ellas está asociada a fórmulas de fitoterapia como el tilo, valeriana, etc. lo que genera en el público la sensación de un producto “natural” absolutamente desprovisto de todo tipo de cuidado.

Esa popularización llega al punto que forma parte de los avisos publicitarios en todo tipo de programas televisivos en virtud de su clasificación como medicamento de venta libre. En Argentina, los medicamentos expendidos bajo receta no pueden realizar publicidad en medios masivos, ya que están, por el momento, limitados a ámbitos y publicaciones profesionales.

Sin embargo, es importante saber cuáles son sus usos, y al mismo tiempo cuáles son, efectivamente, sus indicaciones y efectos menos difundidos así como las contraindicaciones y posibles efectos secundarios.

La melatonina es útil para ajustar el reloj biológico en situaciones como el jet lag (Getty)

Si bien el uso más difundido es el tratar problemas de sueño, como el insomnio, el jet lag, el retraso de fase del sueño o los trastornos del ritmo circadiano en personas ciegas, hay que tener en claro que no es un tratamiento en sí mismo.

También se ha propuesto a la melatonina para otras condiciones, como el Alzheimer, el cáncer, la migraña o el síndrome de ovario poliquístico, pero se necesita más investigación para confirmar su eficacia y seguridad, y en esto se encuentran algunas de las alertas de cuidado.

Efectos de la melatonina

La melatonina puede tener varios efectos en el organismo:

- Hipnótico/sedante: puede ayudar a inducir el sueño, pero debe tenerse mucho cuidado en no confundir su uso o expectativas de resultado directo, como las esperadas con el de benzodiacepinas hipnóticas o las de uso más frecuente que son los ansiolíticos. El efecto variará mucho según las condiciones clínicas, con la posibilidad de que efectivamente sea una alteración en los aspectos cronobiológicos, con la edad, etc. Los resultados no son inmediatos ni fuertes como los de las benzodiacepinas y en particular no son dosis dependientes.

Esto es a notar por cierta tendencia en cuanto que al ser un medicamento de venta libre se puede tomar varias pastillas, y al no sentir el efecto que se acostumbra con los psicofármacos, se sumen dosis llegando a niveles tóxicos. Así, una persona me hizo la consulta porque le propusieron dosis de 100 mg ante el insomnio rebelde, y no estudiado, cuando el producto de venta habitual se expende en comprimidos de 3 mg.

- Sincronizador cronobiológico: este es el efecto de alguna manera específico y se usa para trabajadores que cambian de horario, en jet lag o en personas que en razón de una rehabilitación salen de horarios de nocturnidad, por ejemplo. En estos casos es de suma utilidad. La recomendación en estos casos es la ingesta 2/3 horas anteriores a la hora que se desea instalar el nuevo horario de sueño, y así ir reacomodando el mismo, junto a otras medidas (luz, temperatura, reducción de pantallas, etc.).

La melatonina no es una solución a largo plazo para el insomnio, y se debe combinar con otras medidas de higiene del sueño (Imagen ilustrativa Infobae)

- Antioxidante: Existe un aludido efecto sobre los radicales libres y eso ha llevado a múltiples especulaciones, especialmente difundidas en redes sociales, videos etc. Si bien hay información sobre este aspecto, la misma no es aún concluyente.

- Inmunomodulador: De la misma manera y con las mismas precauciones está el aspecto modulador de la inmunidad. La palabra modulador es interesante rescatarla ya que existen trabajos sobre efectos en un sentido o el opuesto en función de las dosis. Es decir, no es per se estimulante. Durante la pandemia se hizo muy popular la sugerencia entre otros productos, la de sugerir medicamentos no comprobados en cuando al efecto propuesto, como la melatonina respecto a la regulación de linfocitos T, es decir las células que coordinan la respuesta inmunitaria.

Cuáles son sus indicaciones

En función de los efectos mencionados, las indicaciones más frecuentes son:

1. Insomnio: existen innumerables causas de este trastorno y el tema de alguna medicación que provoque alivio sintomático del cuadro puede generar otros inconvenientes como puede ser el caso de la apnea de sueño no diagnosticada. Sin embargo, la melatonina no es una solución a largo plazo para el insomnio, y se debe combinar con otras medidas de higiene del sueño, como mantener un horario regular para irse a dormir, evitar la luz y las pantallas antes de acostarse, practicar técnicas de relajación o evitar el consumo de alcohol, cafeína o tabaco.

La melatonina puede ayudar a inducir el sueño, pero no se debe confundir su uso y efecto con el de benzodiacepinas hipnóticas o los ansiolíticos (Getty)

2. Alteraciones cronobiológicas del sueño:

- Desfase o desfasaje horario: las alteraciones de fase de sueño tienen una consecuencia no solo en la posibilidad de dormir sino especialmente en la calidad de sueño y el porcentaje de sueño REM y profundo. En este contexto la melatonina puede mejorar los síntomas del desfase horario, como la somnolencia y la alerta diurna.

- Fase retrasada del sueño

- Trastornos del ritmo circadiano en personas ciegas: Este es un aspecto muy interesante ya que existen ciertas formas de ceguera en las cuales la alteración es de tejido nervioso, retina, nervio óptico, la modificación en la cantidad de luz puede ser completa o casi completa. Allí un marcador de tiempo externo, puede ser entre otros, la melatonina.

3. Algunos problemas asociados como la fatiga, la temperatura corporal o alteraciones neurovegetativas no son tenidas en cuenta y se presentan en personas con alteración en los ritmos circadianos. Así, existe inclusive en el mercado una serie de implementos como colchones que modifican la temperatura corporal con muy buenos resultados. Estas medidas se inscriben en la misma línea de las modificaciones en patrones cronobiológicos. A su vez, las consecuencias en estado de ánimo, energía, concentración, etc., son también factibles de sufrir una mejoría, pero eso es equivalente a la mejoría de todo tipo de insomnio.

Existen innumerables causas de este trastorno y el tema de alguna medicación que provoque alivio sintomático del cuadro puede generar otros inconvenientes como puede ser el caso de la apnea de sueño no diagnosticada (Getty)

Contraindicaciones de la melatonina

Algunas de las más importantes son las siguientes:

- Alergia o hipersensibilidad a la melatonina o a alguno de los componentes del suplemento

- Embarazo o lactancia: la melatonina puede atravesar la placenta y la leche materna, y puede afectar el desarrollo del feto o del bebé. Si bien no hay trabajos concluyentes esto es de suma importancia dado que la melatonina no se sugiere y en algunos casos se considera contraindicada en menores, más aún en lactantes.

- Infancia: en este punto es de señalar el alto incremento informado en el uso de melatonina en niños, cuando inclusive los fabricantes sugieren su uso en mayores de 18 años. Una de las razones es la falta de evidencia del impacto que pudieran tener en el neurodesarrollo, otras es que el uso de manera crónica impediría la instalación de patrones de sueño sano, como por ejemplo el menor uso de pantallas en últimas horas de la noche, ya que de todas maneras se considere que al tomar melatonina, puede no realizar los cambios higiénicos necesarios. Por otro lado, si bien infrecuentes se han reportado casos de intoxicación con melatonina.

- Enfermedades autoinmunes: la referida modulación del sistema inmunitario implica un uso con extremo cuidado y estudio en pacientes que padecen de, por ejemplo, artritis reumatoide, el lupus, la esclerosis múltiple o la diabetes tipo 1. La melatonina puede estimular o inhibir el sistema inmunitario, lo que puede incidir en los síntomas de las enfermedades autoinmunes.

Se recomienda el uso de melatonina con extremo cuidado en pacientes que padecen diabetes, artritis reumatoide, lupus y esclerosis múltiple (Europa Press)

- Enfermedades hepáticas o renales: como con varias sustancias, las alteraciones en los mecanismos de depuración y metabolismo, renal y hepático pueden modificar los niveles de melatonina (así como el de cualquier otra sustancia) e ingresar eventualmente en niveles de toxicidad. La acotación es válida por el factor de que al ser considerado algo natural e inocuo, se puede dejar de prestarle atención a este aspecto en este tipo de pacientes.

- Interacciones con otros medicamentos o suplementos: Sin ser muy en claro cuál es el efecto de la interacción en cada caso, debe ser observada y controlada en especial en paciente recibiendo medicación neurológica o psiquiátrica. De la misma manera otros suplementos “naturales” pero que merecen las mismas observaciones que la melatonina como el ginkgo biloba, la hierba de San Juan, bebidas energizantes, o inclusive la cafeína, mateína etc. Hay que evaluar el efecto que provoquen en cuanto a excitación o sedación, por ejemplo, o cambios de humor.

Riesgos y efectos secundarios

La melatonina puede tener algunos riesgos o, especialmente si se usa en dosis altas, durante periodos prolongados o sin supervisión médica. Algunos de los riesgos o efectos secundarios más frecuentes son los siguientes:

- Somnolencia: a pasar de no ser un hipnótico o sedante la posibilidad de somnolencia y el riesgo en conducción en particular de ciertas maquinarias o vehículos es a considerar.

Tanto las cefaleas como las migrañas pueden empeorar con la melatonina (Freepik)

- Modificaciones del estado ánimo: en varias presentaciones he insistido sobre el correcto diagnóstico y en especial de las patologías de base, y que en estos casos pudieran expresarse mayormente por alteraciones de sueño. Los cuadros bipolares, trastornos del control de los impulsos, la agresividad, inclusive cuadros psicóticos con sintomatología no claramente manifestada pueden encontrarse modulados por esta alteración hormonal. De allí que, si bien es infrecuente, el considerar el terreno de base es importante. Un ejemplo es el caso de un paciente que, si bien consulta por trastornos de sueño y alteración de horario en función del trabajo, en la anamnesis refiere un consumo de sustancias y que usa bebidas energizantes para regular su “energía”.

- Cefaleas-migrañas: Una mala noticia para algunos por la frecuencia la con que se ve en la clínica es que ambos trastornos pueden empeorar con la melatonina. Es importante ver en el caso de las migrañas, siendo un cuadro vascular si la misma no se acompaña de visión borrosa, o diplopía u otro síntoma, que sugiera una consulta especializada.

- Pesadillas: Algunos las han informado o tuvieron un sueño de mayor duración, pero de peor calidad, esto hace indispensable la investigación en profundidad de las patologías de sueño y no quedarse con el síntoma emergente como el insomnio. La posible alteración de la arquitectura del sueño u otra patología, síndrome de piernas inquietas, apnea etc., puede tener que ser descartado.

En resumen, la melatonina puede ser un suplemento muy útil y con varias funciones que están en estudio y aparentemente son prometedoras. El hecho de ser un producto de venta masiva, sin embargo, al igual que varios dentro de la misma categoría, hace creer en la inocuidad absoluta y ello puede llevar a errores. Hay una máxima lógica y simple en psicofarmacología y es que si no tuviera ningún efecto (negativo) también podría implicar que carezcan de todo efecto, también los positivos, o a la vez que podrían carecer de positivos, pero tener negativos, ya que el factor diferencial es el individuo. Y este es el corolario, cualquier medicación más allá de ser de venta libre debe ingerirse con cuidado, y es indispensable el correcto diagnóstico y el uso racional de todo fármaco.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista