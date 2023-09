Los recientes episodios de Mitch McConnell no fueron accidentes cerebrovasculares ni convulsiones, dice el médico del Capitolio

MARTES, 5 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Los dos episodios de "paralización" que el Senador Mitch McConnell experimentó recientemente no fueron accidentes cerebrovasculares ni convulsiones, dijo el médico del Capitolio en una nueva carta publicada el martes.

Te puede interesar: Cómo recuperarse del síndrome de desgaste profesional

“Mi examen a usted después de su breve episodio del 30 de agosto de 2023 incluyó varias evaluaciones médicas: imágenes de resonancia magnética cerebral, estudio EEG y consultas con varios neurólogos para una evaluación neurológica completa. No hay evidencia de que tenga un trastorno de convulsiones o que haya experimentado un accidente cerebrovascular, TIA (ataque isquémico transitorio, por sus iniciales en inglés) ] o un trastorno del movimiento como la enfermedad de Parkinson. No se recomiendan cambios en los protocolos de tratamiento mientras continúa recuperándose de su caída en marzo de 2023", escribió el Dr. Brian Monahan.

Monahan ya había dado el alta a McConnell para trabajar después de que el líder republicano del Senado se paralizara por segunda vez en un mes durante una sesión informativa el miércoles pasado en Kentucky.

Te puede interesar: Hay un estrecho vínculo entre la segregación y la intoxicación con plomo en los niños afroamericanos

Monahan dijo en esa declaración anterior que había hablado con McConnell y su equipo de neurología, y que McConnell puede continuar con su agenda de trabajo.

McConnell, de 81 años, resultó herido en marzo cuando cayó en un evento de cena en un hotel de Washington, D.C. El senador tuvo una conmoción cerebral y una costilla rota.

Te puede interesar: Los niños sordos son 'iguales, sanos y plenos', afirma un grupo de pediatras

En dos ocasiones separadas desde entonces, McConnell se ha paralizado mientras hablaba en público, incluidos unos 30 segundos el miércoles, informó la agencia Prensa Asociada (AP por sus iniciales en inglés).

Estuvo "momentáneamente aturdido", informó la oficina de McConnell a la AP.

“El aturdimiento ocasional no es raro en la recuperación de una conmoción cerebral y también puede esperarse como resultado de la deshidratación”, señaló Monahan.

McConnell ha revelado poco sobre su salud, pero se sabía que llamó a sus suplentes en el liderazgo después del incidente del miércoles, informó la agencia AP. Su salud ha decaído visiblemente en los últimos meses.

Algunos senadores republicanos tienen preocupaciones sobre la salud de McConnell y si se postulará para la reelección en 2026, informó la AP. La mayoría de los senadores republicanos han mostrado públicamente su apoyo a McConnell.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre conmociones cerebrales.

FUENTES: Brian Monahan, MD, médico tratante, Congreso de EE. UU., declaración, 31 de agosto de 2023; Associated Press.

Mitch McConnell’s Recent Episodes Weren’t Strokes or Seizures, Capitol Doc Says

TUESDAY, Sept. 5, 2023 (HealthDay News) -- The two "freezing" episodes that Sen. Mitch McConnell experienced recently weren’t strokes or seizures, the Capitol physician said in a new letter released Tuesday.

“My examination of you following your August 30, 2023, brief episode included several medical evaluations: brain MRI imaging, EEG study and consultations with several neurologists for a comprehensive neurology assessment. There is no evidence that you have a seizure disorder or that you experienced a stroke, TIA [transient ischemic attack] or movement disorder such as Parkinson’s disease. There are no changes recommended in treatment protocols as you continue recovery from your March 2023 fall,” wrote Dr. Brian Monahan.

Monahan had already cleared McConnell for work after the Senate Republican Leader froze for the second time in a month during a briefing last Wednesday in Kentucky.

Monahan said in that earlier statement that he had talked with McConnell and his neurology team, and that McConnell can continue his work schedule.

McConnell, 81, was injured in March when he fell at a dinner event at a Washington, D.C. hotel. The senator had a concussion and a broken rib.

On two separate occasions since then, McConnell has frozen while speaking publicly, including for about 30 seconds on Wednesday, the Associated Press reported.

He was “momentarily lightheaded,” McConnell’s office told the AP.

“Occasional lightheadedness is not uncommon in concussion recovery and can also be expected as a result of dehydration,” Monahan noted.

McConnell has revealed little about his health, but was known to have called his deputies in leadership after the Wednesday incident, the AP reported. His health has visibly declined in recent months.

Some Republican senators have concerns about McConnell’s health and whether he will run for reelection in 2026, the AP reported. Most Republican senators have been publicly supportive of McConnell.

More information

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has more on concussion.

SOURCES: Brian Monahan, MD, attending physician, U.S. Congress, statement, Aug. 31, 2023; Associated Press