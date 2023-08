Anhedonia o la incapacidad de sentir placer, un síntoma desatendido de la depresión

La anhedonia puede deberse a factores biológicos relacionados con la dopamina o por una depresión profunda

La anhedonia es la incapacidad de sentir placer. Una persona que padece este síntoma no puede disfrutar de una buena comida, un buen libro, un paseo o las vacaciones... Tampoco le producen ningún placer las relaciones sociales o las sexuales. Es un síntoma común de la depresión, así como de otros trastornos de salud mental en el que algunas personas pierden la capacidad de sentir alegría, y las cosas que alguna vez les encantaban ya no son divertidas ni placenteras.

Este síntoma está presente hasta en un 75% de los adultos y jóvenes con depresión. Pero a pesar de lo común que es, sigue siendo uno de los más difíciles de tratar y controlar.

La anhedonia puede presentarse en varios ámbitos. En la esfera personal, referido a la alimentación, la intimidad sexual y el propio cuidado en general. En la esfera social se presenta como el desgano a la hora de relacionarse con otras personas, ya sea de la familia, amigos, o conocer gente nueva. Por lo tanto, produce aislamiento social y apatía. Asimismo, a nivel personal, este trastorno provoca la falta de deseo por hacer nada porque no se obtiene placer en ningún acto, proyecto, etc. Incluso puede afectar a la alimentación. Una persona con anhedonia podría padecer, también, trastornos de la conducta alimentaria, ya que el comer no produce satisfacción. Tampoco las relaciones de pareja son buenas, porque nada llena.

Según afirmó Ciara McCabe, profesora de Neurociencia, Psicofarmacología y Salud Mental e investigadora universitaria en la Universidad de Reading, en su artículo en The Conversation, “si una persona tiene anhedonia durante un período prolongado (al menos dos semanas de manera constante), se le puede diagnosticar depresión, incluso si no se siente triste o deprimido”.

Las personas que sufren depresión, un trastorno de ansiedad elevado, problemas de drogas o esquizofrenia son las que tienen mayor propensión a experimentar anhedonia

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, (NIH por sus siglas en inglés), “la anhedonia ha sido la más extensamente estudiada en la depresión mayor, pero como también constituye un importante síntoma de la esquizofrenia, se ha dedicado mucha literatura a la anhedonia en la psicosis. De hecho, la anhedonia se ha estudiado en una amplia gama de trastornos neuropsiquiátricos, incluido el trastorno por uso de sustancias, enfermedad de Parkinson, comer en exceso, y diversas conductas de riesgo”.

Pero a pesar de lo preocupante que puede ser la anhedonia, a menudo no es el objetivo principal del tratamiento de la depresión, dijo la investigadora.

Según el Sistema Sanitario del Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés), los casos de depresión leve se tratan con terapia de conversación incluida la terapia cognitiva conductual. A las personas con casos de depresión más moderados o graves se les pueden recetar antidepresivos.

Sin embargo, de acuerdo a Ciara McCabe, en el artículo citado, “si bien todos estos tratamientos tienen como objetivo ayudar a los pacientes a sobrellevar y superar los síntomas, más de la mitad de las personas con depresión no responden al primer tratamiento recomendado. Incluso después de cambiar de tratamiento, aproximadamente el 30% de los pacientes aún experimentan síntomas”.

La anhedonia tiene un gran impacto en la calidad de vida y el bienestar de la persona que lo sufre

Se ha argumentado, dijo la investigadora, que una de las razones de estas bajas tasas de respuesta puede deberse a que las técnicas de tratamiento actuales no se dirigen adecuadamente a la anhedonia. “La investigación también muestra que tener anhedonia predice una recaída crónica de la depresión. Incluso es posible que algunos tratamientos antidepresivos empeoren la anhedonia”, indicó.

¿Por qué podría ocurrir esto? Una posibilidad, afirmó Mc Cabe, es que los tratamientos estándar actuales se centren principalmente en tratar el estado de ánimo deprimido y los procesos cerebrales que sustentan el estado de ánimo bajo, pero no la anhedonia. “Por ejemplo, el objetivo principal de las terapias de conversación, como la terapia cognitiva conductual, es reducir el pensamiento negativo en los pacientes . Los medicamentos antidepresivos más comunes también se dirigen principalmente a la serotonina que se cree que sustenta en parte la forma en que el cerebro procesa la información negativa”, describió.

La anhedonia también se ha relacionado con mecanismos de recompensa disfuncionales en el cerebro. Por lo tanto, de acuerdo a Mc Cabe los tratamientos que se enfocan más en mejorar la forma en que el cerebro procesa la recompensa podrían ayudar a aliviar la anhedonia de manera más efectiva que los tratamientos actuales.

La especialista afirmó que el sistema de recompensas del cerebro no es sencillo y en realidad involucra varios subprocesos, que incluyen anticipación, motivación, placer y aprendizaje sobre la recompensa. “Los problemas con cualquiera de estos subprocesos podrían estar contribuyendo a la anhedonia. Como tal, será importante que la investigación descubra cómo operan estos subprocesos en personas con anhedonia para desarrollar mejores objetivos para el tratamiento”, declaró Mc Cabe.

Para tratar y combatir este problema, se deben solucionar los aspectos asociados: ansiedad, depresión o problemas de drogas (Getty)

Cómo es el tratamiento

Para tratar y combatir la anhedonia, se deben solucionar los aspectos asociados. Por ejemplo, si la persona presenta ansiedad, se debe tratar este trastorno. Del mismo modo que si presenta depresión.

La investigación muestra que las terapias de conversación que se enfocan en el procesamiento de recompensas podrían ayudar a reducir la anhedonia. Un estudio piloto reciente también encontró que un nuevo tipo de terapia de conversación llamada terapia de depresión aumentada puede funcionar mejor que la terapia conductual cognitiva en el tratamiento de la depresión, señaló la investigadora y señaló que esto puede deberse a que “esta nueva terapia se enfoca específicamente en la anhedonia al hacer que los pacientes se concentren tanto en sus experiencias negativas como positivas”.

Además, señaló Mc Cabe: “Los antidepresivos que se dirigen a los neurotransmisores involucrados en el sistema de recompensa (como la dopamina) podrían ser más adecuados para los pacientes con anhedonia. Los primeros trabajos que examinan fármacos como la ketamina, que pueden afectar la actividad de la dopamina, sugieren que pueden ser prometedores para el tratamiento de la anhedonia”.

