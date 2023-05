Nicolás Kreplak: “Estamos ante la peor epidemia de bronquiolitis de la que tengamos registro”

La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno y afecta sobre todo a los menores de 1 año (Getty Images)

El Ministerio de Salud de la Nación alertó esta semana que el pico de casos de bronquiolitis se anticipó este año. Habitualmente, el aumento fuerte de infecciones ocurre a mediados de junio en todo el país, pero el crecimiento de contagios ya se evidencia en mayo.

Las camas de internación pediátrica tienen más de un 70% de ocupación por infecciones respiratorias en la Ciudad de Buenos Aires, según fuentes del Ministerio de Salud porteño y las largas esperas en guardias en consultorios bonaerenses son una indicación clara del histórico pico de bronquiolitis que vive Argentina.

“Estamos ante la peor epidemia de bronquiolitis de la que tengamos registro”, aseguró en ese sentido Kreplak, que pidió tomar medidas para evitar mayores contagios entre niñas y niños, en un contexto en el que hay alta demanda de pediatras.

Tras alertar sobre la gravedad de esta enfermedad respiratoria en bebés y menores de 2 años, el funcionario explicó que este pico de casos se debe a que durante los años de la pandemia no hubo circulación de la bronquiolitis, por lo que “hay una falta de anticuerpos en los nenes”, dijo en diálogo con Radio Continental. Y afirmó hay más chicos susceptibles de lo que debiera haber año tras año.

El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak señaló que la pandemia provocó la casi nula circulación de la bronquiolitis en años anteriores (Foto NA: MARIANO SANDA/GBAzzzz)

Asimismo, indicó que esta situación “ocurrió durante el verano en el hemisferio norte y ahora está pasando en esta región” y estimó que se espera que “este pico se extienda de seis a ocho semanas más”.

Por su parte, el doctor Eduardo Pucci, director del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, señaló que “durante la última semana los casos han estado aumentado en la provincia un 20%” y recomendó “una vacunación completa para niños y adultos” y potenciar “medidas de cuidado”, en diálogo con radio Provincia.

En esa línea, Kreplak pidió “ser cuidadosos, no ir a guardias si no es indispensable y no mandar a chicos a la escuela si tienen síntomas respiratorios para evitar contagios”. Al mismo tiempo, recomendó lavarse las manos y “usar barbijo si es necesario”.

Las camas de internación pediátricas en los hospitales Garrahan, Elizalde y Gutiérrez están ocupadas con pacientes con bronquiolitis

Según confirmaron a Infobae desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se detectó un 25% más de casos de esa enfermedad que en mayo del año pasado. “Esto representa un 30% más de casos que el promedio histórico de los últimos cinco años, sin contar los años en los que transcurrió la pandemia de COVID-19, ya que no se registraron casos de bronquiolitis”, dijeron desde la cartera sanitaria que dirige Fernán Quirós.

Qué es la bronquiolitis

La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno y afecta sobre todo a los menores de 1 año. Puede ser causada por distintos virus; el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). El VSR también causa infecciones respiratorias que pueden ser graves en adultos mayores, como la neumonía.

La mayoría de los niños y niñas con bronquiolitis se curan en aproximadamente 2 semanas (Getty Images)

Cuáles son los síntomas de la bronquiolitis

El virus sincicial respiratorio afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria, advierten las autoridades sanitarias.

En un comunicado difundido el domingo, el Ministerio de Salud de la Nación señaló que si el niño tiene una infección respiratoria, se debe acudir inmediatamente a un centro de salud más cercano.

Y es sumamente importante no automedicar a los niños ni adultos. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico.

“Esta enfermedad, que afecta las vías aéreas inferiores o bronquiolos, ataca en especial a los más pequeños, y es la causa más frecuente de internación en chicos menores de un año”, agregó la experta pediatra, que advirtió que desde comienzos de abril se vienen manifestando casos e internaciones”, precisó a Infobae la doctora Ángela Gentile (MN 49908), jefa de Epidemiología de ese hospital y ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

“El brote de bronquiolitis se adelantó este año y estamos en un pico elevado. A partir de la circulación del COVID-19 hace tres años, cambió la estacionalidad de varios virus respiratorios, incluido el VSR. Y los menores de 5 años han estado con poco contacto o ninguno con el VSR, por lo que estamos viendo más afectados por no estar expuestos previamente ya que el coronavirus desplazó otras enfermedades”, completó Gentile.

Kreplak advirtió de la falta de pediatras en el país

“Estamos en un momento particular de mucha demanda; se trata de niños chiquitos, en un contexto en el que hay pocos pediatras”, precisó Kreplak y comentó que el faltante de estos profesionales, así como de otras especialidades, “es algo que está pasando en todo el mundo”.

“Un médico es un trabajador que tiene mucha preparación, la carrera dura 8 años y luego 4 años de residencia, para salir un clínico tarda más o menos 13 años. Es un trabajador que tiene un proceso de acumulación de mucho esfuerzo”, dijo tras manifestar que en Argentina, muchos no están optando por seguir una residencia.

“Hay otras formas de especializarse pero no es comparable la formación, hasta hoy se pueden inscribir residencias, les aconsejo que lo hagan”, puntualizó el ministro de Salud bonaerense. También reconoció que una vez que se reciben de médicos, un sector se va al exterior, a países en los que no hay profesionales.

Los niños internados en terapia necesitan asistencia respiratoria

“En España o Inglaterra necesitan médicos, allá ellos no pueden formar el caudal de médicos que se forman acá, y pueden ganar muchos euros y (por eso) algunos se van”, evaluó el funcionario bonaerense.

No obstante, reconoció que otro tanto se gradúa pero no elije especialidades como “medicina general, clínica médica, pediatría, neonatología, terapia intensiva y psiquiatría”. “Por eso lanzamos el mes pasado un plan para potenciar estas especialidades, para priorizarlos”, dijo en referencia al “Más Salud, Más cuidados” que busca incentivar y fortalecer las residencias en esas seis especialidades médicas.

