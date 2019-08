No se conoce la causa de las enfermedades, y los CDC señalan que no está claro si todos los casos fueron causados ​​por lo mismo. Aún así, el vapeo parece ser un hilo conductor en todos los estados involucrados en la investigación. Muchos pacientes dijeron que los síntomas comenzaron con dificultad para respirar, falta de aliento y dolor en el pecho, y algunos incluyeron vómitos, diarrea y fatiga. Para los especialistas no se trataría de una enfermedad infecciosa.