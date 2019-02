-Estuve afuera pero porque me gané una beca de una institución privada. Messi me becó y me dio esa oportunidad de irme, pero en general es muy difícil y no viene de la mano de salud pública. Hasta donde yo sé no hay nadie que se haya ido por esa vía. Hay mucho amor por la profesión y por mejorar nuestros valores, por tener las mismas sobrevidas que tienen en Europa y en Estados Unidos.