Как приготовить лучший рецепт перуанского пюре из сладкого картофеля

Новый рецепт дня, и на этот раз его очень легко приготовить. Это один из самых потребляемых продуктов в Перу, сладкий картофель. Питательный, который мы видели в различных типичных блюдах нашей гастрономии. Теперь, если есть пюре, почему нет сладкого картофеля?

Пришло время применить наши кулинарные навыки на практике и показать, что вы можете выжить, не покупая концентрированную еду или в ресторане. Поэтому Acomer.pe предлагает рецепт приготовления пюре из сладкого картофеля, которое позволит вам питаться питательными веществами для вашего организма. Не забудьте принять к сведению все ингредиенты и следовать порядку приготовления.

Дома возникли сомнения относительно того, как приготовить пюре из сладкого картофеля, что довольно просто в зависимости от размера порции, вопрос может решить пояснительное видео. Не мудрствуя лукаво, примите к сведению.

Ингредиенты

- 1 кг сладкого картофеля без кожи

- 2 чашки горячей воды

- 3 единицы звездчатого аниса

- 1/2 единицы апельсиновой корки

- 3 шт. палочек корицы

— 1/4 чайной ложки соли

— 2 столовые ложки сливочного масла

— 4 столовые ложки меда

— мускатный орех (по вкусу)

— 1/2 апельсиновой цедры

ПОДГОТОВКА

- В кастрюлю положите сладкий картофель без кожи, добавьте горячую воду, а затем добавьте кусочки звездчатого аниса, апельсиновую цедру, 3 палочки корицы и соль, чтобы ускорить приготовление.

- Затем начните готовить 20 минут на среднем огне. Удалите апельсиновую цедру, звездчатый анис и корицу.

- Измельчите с помощью венчика, вилки или шпателя. Добавьте 2 столовые ложки сливочного масла, дайте ему смешать со сладким картофелем, чтобы добавить 4 столовые ложки меда.

- Вы можете добавить мускатный орех или соль по вкусу, а затем смешать все, чтобы получить текстуру пюре. Используйте 1/2 апельсиновой цедры, чтобы перемешать и подавать горячим.

- Следующий шаг - подать его на тарелку, чтобы украсить апельсиновой цедрой, чтобы он придал особый вкус, и вы можете попробовать.

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О БАТАТЕ

По словам Андины, выращивание этого клубня, произрастающего в Перу, насчитывает около 8000 лет в регионе Аякучо. Он также известен как сладкий картофель, сладкий картофель, апичу (кечуа) и tuctuca e tipali (аймара).

Международный центр картофеля (CIP) сохраняет более 2000 сортов сладкого картофеля, среди которых фиолетовый. Это менее сладкий, чем желтый или оранжевый сладкий картофель, но его мякоть более компактная и отличается фиолетовой или сиреневой окраской.

Основной вклад пурпурного сладкого картофеля заключается в том, чтобы быть отличным антиоксидантом, который помогает бороться с окислительным стрессом и метаболическим синдромом; а также избегать сердечно-сосудистых заболеваний, включая контроль диабета. Поэтому рекомендуется употреблять его в овощном или сладком виде.

С другой стороны, его универсальность позволяет сажать его от уровня моря до высоты 2500 метров, поэтому он присутствует на перуанском побережье, горах и джунглях.

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