Chacra y Campo

En noviembre fueron récord las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas

Es el mejor noviembre en al menos 5 años, superando ampliamente el récord previo

Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), con embarque en noviembre 2025, fueron 28% superiores al mismo mes de 2024, “un desempeño excepcional que demuestra el fortalecimiento de las exportaciones”, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Los registros alcanzaron 9.323.770 toneladas para noviembre de 2025, mientras que para el mismo mes del año pasado el resultado había sido de 7.272.084 toneladas, dato que hasta ahora representaba el máximo alcanzado de los últimos 5 años para este mes.

Asimismo, el volumen registrado quedó también un 91% por encima del promedio reciente, ubicado en 4.879.546 toneladas.

El dinamismo exportador también se reflejó en las DJVE mensual acumulada entre enero y noviembre, que alcanzó 92.627.178 toneladas, un crecimiento de 16% que constituye un nuevo récord absoluto.

La cifra no solo supera el máximo de los últimos 5 años, que fue de 88.514.283 de toneladas, sino que también se ubica holgadamente por encima del promedio: 78.474.725 toneladas y del registro del año pasado para este período que fue de 79.853.028 de toneladas.

Hoy, las exportaciones agroindustriales argentinas están presentes en más de 130 destinos.

