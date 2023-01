Axel Kicillof defendió el juicio político a la Corte y habló de su reelección: “Las candidaturas se verán más adelante”

En el reportaje con Infobae, Kicillof cuestionó con dureza al máximo tribunal y habló sobre su futuro político

El gobernador Axel Kicillof renovó las críticas contra la Corte Suprema, defendió el pedido de juicio político que presentó Alberto Fernández con el aval de 11 de provincias y se refirió a su futuro. En medio de las presiones de un sector del kirchnerismo para que compita por la Presidencia, el mandatario bonaerense afirmó que lidera “un plan de trabajo que es más largo que un período” y resaltó que “las candidaturas se verán más adelante”.

En una entrevista con Infobae en el Golf Club de Miramar después de encabezar una reunión con intendentes, empresarios y dirigentes políticos y gremiales, Kicillof reconoció que “la gente está en otros temas, más preocupada por el bolsillo y por llegar a fin de mes” y no está pensando en la disputa del oficialismo contra los jueces del máximo tribunal ni tampoco en a quién va a votar en 2023.

El gobernador se refirió al escándalo de los chats capturados de manera ilegal entre el desplazado ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte, el juez Horacio Rosatti, y a los fallos sobre la coparticipación -que le dio la razón al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta- y al referido a la anulación del Consejo de la Magistratura. “Con esos fallos invaden la división de poderes. ¿Ahora van a gobernar?”, se preguntó.

Kicillof se diferenció de la estrategia del gobierno nacional para cumplir con el fallo de la Corte.

Kicillof resaltó además que prevén superar en esta temporada el récord del año pasado y se refirió a dos temas de fuerte actualidad: el juicio a los rugbiers que asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa y la discusión sobre la compra de gel íntimo como parte de la política de lucha contra la transmisión de VIH que plantearon precandidatos a gobernadores de la oposición como Cristian Ritondo o Diego Santilli: “Son bobadas. Tratan de escandalizar a un sector muy retrógrado”.

Definiciones de Axel Kicillof en la entrevista con Infobae

1- “En la historia argentina es la primera vez que un presidente junto con gobernadores -con uno solo ya sería mucho- firman un pedido de juicio político. Es un hecho inédito. Como es inédito por la gravedad de lo que está pasando en ese sector del Poder Judicial. Hay una crisis institucional”.

2- “La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados va a tomar el tema y definirá si lleva adelante la investigación. Los sucesos, lo que ha hecho el juez Horacio Rosatti, es tremendo. Por eso creo que hay que tomarlo con mucha seriedad, sin partidizarlo. Juntos por el Cambio se equivoca al expresarse en contra”.

3- “Todas las provincias, las que firman (el juicio político) y las que no firman también, están en contra de que la jurisdicción más rica del país -que ni siquiera es una provincia- reciba (esos) recursos. Es gravísimo que 18 provincias argentinas, 18 gobernadores, marcaran que el fallo es una aberración y un escándalo”.

4- “No hace falta crear un impuesto a nadie, ni sacarle recursos a nadie. Si a Larreta no le alcanzara para pagar la Policía -cosa que nunca dice, porque claramente le alcanza con esos recursos- tendrá que discutir en el Congreso. Estoy absolutamente en contra de crear un impuesto para darle a una jurisdicción que no tiene problemas presupuestarios”.

5- “Los que viven en la ciudad saben que cambian tres veces la vereda. Todo bien, no quiero presentar una crítica, no me corresponde, lo que digo es que uno recorre el Conurbano o recorre el interior y faltan tantas cosas”.

6- “Incomoda la doble vara, y lo digo con todo respeto. Incomoda cuando la gravedad institucional de determinadas cosas son según quién las hace o quién presuntamente las hace o quién acusa. Hay una prensa macrista que acompaña, una prensa macrista que lo esconde, lo oculta o le baja el precio”.

7- “Sé que la sociedad está probablemente más preocupada por el bolsillo, por llegar a fin de mes (...) La sociedad está en otros temas pero no le gusta que haya contubernio o algo oscuro o espurio entre un sector de la política, un sector de los medios y el Poder Judicial. Eso no le gusta. Nosotros seguimos gobernando, no se interrumpieron actividades ni dije paremos todo hasta que se resuelvan los chats entre Rosatti y Larreta”.

8- “La gente no está pensando en la Corte Suprema. Si preguntás qué opinan del Poder Judicial, incluso con el rechazo que hay en algunos sectores a la política y al Estado, está muy deteriorada la imagen. Esto tiene que ver con cómo se imparte justicia en general. Me parece que la cuestión electoral está todavía muy distante. No sé si alguien tiene decidido el voto, me parece que no”.

9- “Yo tengo 15 candidatos ya a gobernadores de la oposición. Quiero que lleguen a 20, más o menos, que es la meta. Me gusta ese número”.

10- “Falta para las candidaturas. Decía que hay 15 candidatos de nuestra oposición en campaña. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Pronto van a llegar los tiempos políticos y se definirán las candidaturas. De momento, estamos gobernando y esa es la principal actividad”.

11- “Las candidaturas se verán más adelante. Seguimos trabajando para que haya continuidad en estas políticas. Después quién encarna, quién encabeza la boleta es un tema más del armado electoral. El Frente de Todos en provincia de Buenos Aires tiene un trabajo muy consistente, muy ordenado, de largo plazo y los resultados empiezan a verse”.

12- “En la provincia de Buenos Aires hay un trabajo inmenso. Nosotros tenemos un plan de trabajo y ese plan de trabajo es más largo que un período, más con lo que pasó con la pandemia. Yo estoy lleno de entusiasmo y hay un reconocimiento también”.

13- “Si me preguntás las elecciones que vienen: va a haber qué elegir entre la derecha y los derechos. La clase media argentina, además de los sectores populares, ya tuvo cuatro años de estas políticas, de los que dicen que los derechos son muy caros”.

14- “Cuando inhabilitan a Cristina Kirchner para desempeñar cargos públicos es proscribir sin pruebas. Es proscripción. La reacción de Cristina convoca la atención sobre la gravedad de lo que viene pasando. A uno le toca trabajar para mejorar la educación, la salud, las rutas y en eso estamos, pero estas cosas no se pueden pasar por alto”.

15- “Cristina tiene no sólo el derecho sino el lugar ganado para decidir si va a ser o no candidata. Uno no está en el lugar de poder exigirle o presionar o que parezca que esto es así. Miraba una encuesta que decía que es la candidata que más intención de voto tiene, incluyendo a todos los sectores. Cuando uno va a una plaza escucha corear “Cristina Presidenta”. Todo eso, ella lo tendrá en cuenta”.

16- “El crimen de Fernando Báez Sosa es gravísimo y esperamos que la Justicia actúe. Es inadmisible la violencia y el tipo de expresiones que se escuchan, que tienen que ver con discriminación. Son actitudes y situaciones que se reproducen y que no pueden pasar nunca más”.

17- “Gel íntimo compraron Vidal, Macri, todos los gobiernos, lo compraban junto con los preservativos. Se decidió ahora comprar preservativos por un lado y gel íntimo por otro, es mucho más barato. Las críticas de Santilli y Ritondo son una bobada. Tratan de escandalizar a un sector muy retrógrado”.

18- “Es probable que la temporada sea récord. Diciembre ya fue mucho mejor que el año pasado, así que, contando la temporada ampliada, de diciembre a marzo, seguro va a ser mejor”.

En la entrevista con Facundo Chaves, Axel Kiciloff advirtió que "lo que ha hecho el Juez Rosatti es tremendo"

La entrevista completa

“Yo tengo 15 candidatos ya a gobernadores de la oposición, no?”, afirmó con mordacidad el gobernador bonaerense, en el inicio del reportaje que brindó a Infobae en la sede del Golf Club de Miramar.

- ¿15, los contaste uno por uno?

Sí, más o menos. Cómo es tan rápido pierdo la cuenta, pero creo que 15, podría ser en estos días alguno más, que me decían ahí. Yo quiero que lleguen a 20 más o menos, que es la meta.

- ¿Por qué?

Porque me gusta el número.

- ¿Por alguna cábala?

Sí. Algo así. Pero bueno. Cuando llegue yo lo cuento. Pero son muchos. Ahora en el conflicto que hubo entre todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, estaban del lado de la ciudad de Buenos Aires. Toda nuestra oposición en la provincia. Hablaba con el intendente de Villa Gesell que hizo la cuenta y dice que si se cumple el fallo de la Corte Suprema, tal como lo planteó, habría 1200 millones de pesos menos para Villa Gesell.

- ¿Por ese fallo?

Claro, porque es recurso que se le saca al gobierno nacional y por lo tanto a todas las provincias argentinas. Hizo ese cálculo. Después lo voy a revisar, pero ese era el número que tenía en la cabeza. Pero ese número o cualquier otro, obviamente, los recursos no se crean de la nada.

Me pregunto ¿Santilli, por ejemplo, defiende a la ciudad de Buenos Aires contra las provincias de nuevo, como hizo Vidal cuando fue gobernadora? Es extraño. Porque están todas las provincias, todas. Las que firman y las que no firman también están en contra de que la jurisdicción más rica del país, que ni siquiera es una provincia, reciba (esos) recursos.

Los que viven en la ciudad saben que cambian tres veces la vereda, y todo bien, no quiero presentar una crítica, no me corresponde, lo que digo es que uno recorre el Conurbano y faltan tantas cosas, o recorre el interior. Acá me decían los intendentes del interior que ahora estamos llevando otra cosa muy criticada por Macri, por Vidal ¿para qué abren tantas universidades?

- No se aprobó en Diputados.

Prefiero creer que es ignorancia. Abrimos tantas universidades porque un pibe, por ejemplo, de Benito Juárez, si quiere ir a la universidad o tiene que tener mucha plata y tiene que ir a vivir a La Plata o a Mar del Plata, a Bahía Blanca o, eventualmente, a la ciudad de Buenos Aires. O no tiene forma de tener un título universitario. Hay mucha desigualdad, mucha desigualdad.

Juicio político a la Corte

- Hablemos el tema del juicio político de la Corte, primero quería una opinión tuya sobre el proceso en sí sobre por qué se toma una medida tan extrema.

La Corte Suprema de Justicia últimamente ha tomado decisiones y determinaciones que no tienen precedentes, esa es la novedad para mí, no que se haya presentado un pedido de juicio político.

La novedad es que hay una Corte Suprema con cuatro miembros, dos de los cuales aceptaron ser nombrados por decreto, que es absolutamente inconstitucional. Macri los nombra por decreto a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz y aceptan, eso es lo raro, porque que un presidente lo quiera hacer... Macri nos puede tener acostumbrados, pero de jueces de la Nación, sabiendo y conociendo los mecanismos constitucionales, que acepten ejercer los cargos más altos del sistema judicial por decreto…

El juez Rosatti en el Consejo de la Magistratura. Detrás, a la izquierda, Silvio Robles.

Y últimamente hubo una serie de decisiones, yo marcaría dos: lo del Consejo de la Magistratura es un escándalo absoluto. Probablemente los lectores, los que me estén escuchando, yo mismo no soy abogado, pero lo que te quiero decir es que el Consejo de los Magistratura es el órgano que juzga a los jueces, su conducta, que los remueve eventualmente.

Es como, cuando estaba en la universidad, me presento a un concurso y digo “bueno, pero el jurado soy yo de mi propio concurso”. Rosatti se ha puesto él como presidente de la Corte Suprema. Como no tenía mayoría, se votó a sí mismo, y luego es presidente del Consejo de la Magistratura. Es inédito, esto es insólito.

Y luego como el Consejo de la Magistratura no le gustaba la mayoría que tenía, o no le gustaba la composición que tenía, dio de baja una ley que estuvo vigente durante 16 años. La dio de baja. Revivió una ley que estaba que estaba...

- Derogada.

Derogada. Desde Frankenstein que no se hace esto, porque le dio vida a un muerto, a una ley derogada. La división de poderes se trata de eso. Hoy ejerzo el máximo cargo del Poder Ejecutivo de mi provincia, no puedo cuando dicen “soltó presos”. No puedo. Porque no es atribución del Poder Ejecutivo, es del Poder Judicial, y tampoco puedo sancionar leyes. Hay una división de poderes que es la base de nuestro sistema republicano. La Corte lesionó y agredió esa división de poderes.

La actual Corte Suprema, luego, cuando cambia el Consejo de la Magistratura de esta manera intempestiva, como no le gustan los representantes que nombra el Senado y la Cámara de Diputados, decide si los bloques están bien conformados o no. Nunca visto esto. Se mete en la conformación de los bloques. Ahí sí fui diputado. ¿Cómo van a resolver si le gusta los bloques o no? Cómo se dividen los bloques, si lo hemos hecho en las época en que estaba yo y el peronismo incluso se dividió en un montón de subbloques que le terminó aprobando leyes algunos subbloques a Macri. Es como que venga el Poder Judicial y diga: “No, no me gustan esos bloques, quiero otros”.

- La Corte es el órgano máximo que interpreta las leyes y que interpreta la constitucionalidad o no de una ley.

Pero eso no implica que haga cualquier cosa y promulgar leyes nuevas, menos todavía. Una ley ya derogada está derogada, ya se acabó. La ponen porque les conviene y querrían manejar el Consejo de la Magistratura.

- ¿Y por qué creés que le conviene?

En este caso es el órgano que evalúa a los jueces. Entonces, qué fácil que el órgano que evalúe a los jueces tenga de presidente al mismo que es la máxima autoridad del Poder Judicial. Ahora no evalúo la causalidad ni la intencionalidad política, evalúo la realidad, que eso no se puede hacer, que está muy mal. Es una crisis institucional. Es invadir a otro Poder y cuando se invade a otro Poder, se invade la división de Poderes. Hay un instituto, hay un procedimiento, que es el juicio político, consagrado por nuestra Constitución, es perfectamente constitucional presentar juicio político.

- Totalmente…

No se ha hecho nada contra la ley. Los que violaron la Constitución lo hicieron con ese fallo y luego uno que por tocarme mi propio tablero de control de la Gobernación no lo hace más o menos grave, pero si te digo: es gravísimo que 18 provincias argentinas, 18 gobernadores marcaron que el fallo que saca la Corte Suprema, que de eso sí puedo dar cátedra, cómo fue ese fallo explicar en detalle, es una aberración.

- ¿Por qué?

Es una aberración y es un escándalo porque esto viene así: Macri cuando asume, más precisamente el 19 de enero del año 2016 -hacía un mes más o menos que era presidente- por decreto le da más recursos a Larreta. Porque sí. Ni siquiera por la seguridad o el traspaso de la seguridad. Porque sí. Los recursos que recibía eran el equivalente -porque no es coparticipación, porque no es una provincia- de 1,4 lo sube a 3,75, que es más que lo que tienen provincias argentinas completas, a la ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción más rica, o sea, la que más impuestos cobra de Ingresos Brutos.

Desde la izquierda: el presidente de la Corte, Rosatti, y los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

- Pero si el Estado le va a ceder un servicio o una actividad, constitucionalmente tiene que darle los fondos.

No. Es previo. Esto es previo.

- A ver.

No tiene nada que ver. Si mirás el decreto del 2016, Macri dice “porque sí”. Ni siquiera menciona a la fuerza de seguridad. Macri dice “porque sí, le subo a 3,75. Porque sí”.

- ¿No estaba vinculado a la policía?

No estaba en los fundamentos del decreto. Entonces, eso genera, de manera absolutamente arbitraria e ilegal… Ilegal no sé, porque es un decreto... Ilegítimo, seguro, y partidario. Fijate la evolución de esto, porque no es que ahora se le sacan recursos a la ciudad de Buenos Aires, sino que Macri le dio recursos de más y ahora se ponen las cosas más o menos en su lugar.

Luego ese mismo día, cuando se conoce el decreto, muchísimos gobernadores -yo en ese momento era diputado- protestan: ¿Por qué le diste a tu amigo Larreta más de dos veces más? ¿Por qué? Sale el ministro del Interior de entonces, que era Rogelio Frigerio, y dice “fue un error, lo vamos a corregir; cuando uno se equivoca fue tal vez porque estábamos… y fue una promesa de campaña de Macri”.

Ya está. A confesión de parte, relevo de prueba. Es como que yo diga: “si soy presidente algún día, a la provincia de Buenos Aires le triplico los recursos”. Después llego y por decreto le triplico los recursos… Me matan.

Te puede interesar: Quintela anunció que presentó una denuncia penal contra Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro

No tiene lógica, porque el mecanismo de coparticipación es constitutivo de la forma en que se vincula el Estado nacional con todas las provincias argentinas, no con una, que además ni siquiera es provincia como la Ciudad.

Sigo. Corrigen ese decreto más adelante y lo ponen en 3,50. Lo bajan de 3,75 a 3,50 y recién ahí aparece la vinculación con la policía, pero ahí hay otro error, hay otro error que pueden ser para arriba o para abajo.

Pagar la policía porque se le transfirió la seguridad no puede ser a través de un punto de coparticipación, porque la policía tiene un costo. Los puntos de participación a veces suben la coparticipación y a veces bajan. Lo correcto es lo que hace después Alberto, que lo que hace después es volver ese asunto a foja cero, darle 1,4 de coparticipación, no se la quitó que es la que tenía antes, y no es coparticipación, es equivalente porque es para un municipio, no para una provincia, 1,4, y calcula el costo de la Policía y decide pasarle los recursos actualizables según el costo de la Policía. Eso es lo correcto y se convierte en una ley del Congreso.

La Corte le dio la razón a Horacio Rodríguez Larreta en su pelea contra el gobierno por la distribución de la copartipación.

Ahora hay una ley, la 27.606 donde se le reconoce los puntos de coparticipación, se anula el decreto de Macri y se le da el equivalente al costo de la Policía, que en ese momento originalmente, era 24 mil millones de pesos, actualizable según un índice que no sé cuál es.

Ahí está: se cubre el costo de la Policía y se respeta lo que venía de la época anterior. En la época de Macri, ya todas las provincias, oficialistas, opositoras, estuvieron en contra de que se le asigne un monto mayor arbitrario. ¿Qué es lo lógico en todo caso? aunque a la provincia de Buenos Aires no le pagan la salud o la educación y menos la fuerza policial que es la más grande de la Argentina. Ni los sueldos de la provincia de Buenos Aires, que no son los mismos que los de la Policía de la Ciudad.

- Hay diferencias de argumentos, pero no importa, sigamos...

Pero los costos tienen que ver con los costos de los sueldos de cada policía. No importa. Quitemos eso. Todos los gobernadores dijeron esto, que no es la coparticipación y no es de esta manera. Entonces ahora se hizo por ley, se votó una ley, está aprobada, que le da el equivalente del costo de la Policía más el 1,40 que tenía antes. Listo, tema resuelto. ¿Pero qué pasó? La Corte Suprema viene y hace dos cosas que son reprochables, todo esto antes de conocer los chats.

- No se conocían los chats.

Antes de conocer o sospechar que esto ha podido estar amañado entre la fuerza política que gobierna la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro, ex ministro de Seguridad, y Silvio Robles, que es el operador de Rosatti.

Antes de eso ya, hay dos cosas que son reprochables: la primera es que pone en su fallo la Corte Suprema que deja suspendida una ley. Las leyes no se suspenden -esto tiene que ver con el control de constitucionalidad- la ley está vigente o no está vigente, porque está derogada o porque no se aprobó, y después puede ser anticonstitucional o inconstitucional.

Y después fija un monto, un porcentaje sin explicar por qué. A la arbitrariedad de Macri ahora la de la Corte, que fija, lo que era primero a 1,40 -que lo lleva Macri 3,75 y después a 3,50- lo pone en 2,95. ¿Por qué? Nunca lo explica. Y después dicen que esto no afecta a las restantes provincias ¿Cómo no las va a afectar, si cada vez que la Nación hace un gasto en política sanitaria, en educación, la hacen en nuestros territorios, en todas las provincias. Es decir que si la Nación tiene que darle más recursos a Larreta es sacando de algún lado.

- Supuestamente se detrae del monto de Nación, no del monto de las provincias.

Pero si yo le pido a Alberto Fernández, “mirá, acá en Miramar, necesito tal ruta o necesito que podamos invertir acá”, me va a decir “no tengo plata”. ¿Por qué? Porque no puedo gastar en obra pública porque la tuvo. No, la plata no sale de la nada.

- Concedamos todos los razonamientos, hay algo que plantea la Corte que es, ante una modificación de la coparticipación de una jurisdicción tiene que haber una comunicación y no una acción unilateral.

Es una ley. Primero la ciudad de Buenos Aires no es una provincia. No participa de la coparticipación, no forma parte. El sistema de coparticipación es un tema constitutivo de la Argentina. La Coparticipación tiene dos elementos: una parte de los impuestos que se cobran, de los cuales el 40% se cobran en el territorio de la provincia de Buenos Aires -de determinados impuestos- se coparticipa. Esa coparticipación tiene una distribución primaria, entre Nación y provincias.

Y después una secundaria, entre las provincias: ahí hay 23 provincias. La ciudad de Buenos Aires recibió en un momento el equivalente de 1,4 puntos de coparticipación, pero no es coparticipación porque no es una provincia. Toda la regla de la coparticipación, que es que tiene que haber una ley convenio, esa ley tiene que ser aceptada por todas las provincias.

Te digo más: si ahora, ponele que yo le mando un Telegram a Silvio Robles y le digo: “che Robles, triplicame la coparticipación”, como se ve que probablemente ha pasado. esos recursos saldrían del presupuesto nacional y ese presupuesto nacional es el que se distribuye en el territorio de toda la Argentina, o sea, las provincias, que son constitutivas de la Nación. Es mentira que no afecta a las provincias. No es que es opinable o tal vez, es falso, de toda falsedad. Nos afecta a todas las provincias.

Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Es más. Yo quiero que ahora en la provincia de Buenos Aires se hagan más viviendas, obviamente tenemos restricciones presupuestarias. Desde la Nación hay restricciones presupuestarias, obviamente que eso tiene que ver también con el acuerdo, producto de lo que dejó Macri, con el Fondo Monetario Internacional, ahora dicho esto, ¿por qué no puede haber más plata para viviendas? Porque se usa para otra cosa. Como por ejemplo para darle a Larreta.

- Estás de acuerdo con la propuesta de pedir una ley especial para que con un tributo, al juego o donde fuere para que se puedan crear ingresos para darle la plata a la ciudad? ¿Estás de acuerdo con esa solución?

No.

- A ver?

No. Lo que creo es que hay que aplicar la ley 27.606, que está presupuestada y no hace falta crear un impuesto a nadie ni sacarle recursos a nadie. Si a Larreta no le alcanzara para pagar la Policía, cosa que nunca dice, porque claramente le alcanza con esos recursos, los que marcó la ley, que además son parte de un cálculo.

En todo caso, si no le alcanza tendrá que discutir ese cálculo en el Congreso. ¿Por qué crear un impuesto? No, estoy absolutamente en contra. Crear un impuesto para darle a una jurisdicción que no tiene problemas presupuestarios.

- Pero estás proponiendo desconocer el fallo de la Corte. Desobedecerlo.

No es eso lo que dice el fallo de la Corte. Lo que estoy diciendo es que ese fallo no se puede cumplir sin sacarle recursos a otro. Esa es la parte imposible de cumplir: Dice “dénle más plata”. Tengo tres personas y les tengo que repartir a tres personas. A una dénle dos pero sin sacarle a otro. No se puede.

Política y sociedad

- ¿No está la sociedad en otros temas y la política está discutiendo estas cosas que casi nadie entiende del todo?

Hace unos días estaba en la Capital y una persona me dice “¿viste qué indignante los chats de D’Alessandro?” y la verdad que me sorprendió. Hay una parte de esto que es escandaloso. Y si bien está por resolverse, a la sociedad lo que no le gusta es que haya contubernio o algo espurio u oscuro entre un sector de la política, un sector de los medios y el Poder Judicial, eso no le gusta. Por supuesto que está en otros temas, por eso nosotros estamos acá hablando de la temporada.

Nosotros seguimos gobernando, no se han interrumpido nuestras actividades. Hace casi una semana y pico inauguré la escuela número 130 en la provincia de Buenos Aires. No es que dije “paremos todo hasta que se resuelvan los chats entre Rosatti y Larreta”. No dije eso. Por supuesto que nosotros seguimos trabajando, estamos todos los ministros, y hemos lanzado un operativo. Estamos trabajando en lo que tenemos que trabajar, para lo que nos eligieron.

Hay una parte que tiene que ver con lo institucional en Argentina, que no puede haber, sobre todo para los que se llenaban la boca hablando de división de poderes, de República y de independencia del Poder Judicial, de respeto a la Constitución. Este tipo de fallos que ponen a la Corte Suprema trabajando con determinado sector partidario me parece que no están bien. Está muy mal y son muy dañinos para todas las instituciones y para cómo nos ve la sociedad. Este tipo de cosas y arreglos para una campaña electoral, que le den plata a un sector.

- ¿Creés que le están pagando la campaña a Larreta, como plantearon otros colegas tuyos, gobernadores? Que el fallo es pagarle la campaña a Larreta?

Hay una coincidencia. Tengo que ser consistente con esto. Cuando el Fondo Monetario le da un crédito a Macri porque había hecho todo mal y siguió haciendo todo mal, pero necesitaba esos dólares, no sé. La cuestión es que haya una entrada muy fuerte de recursos en un año electoral y absolutamente ilegítimo, y bueno, se trata de atar cabos, de pronto.

- No lo definís igual.

No sé qué va a hacer Larreta con esos recursos. Pero sí, en un año electoral es muy llamativo.

Kicilof, Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Jorge Capitanich (Chaco), entre otros, se sumaron al pedido de juicio político.

- Hablemos sobre los gobernadores que firmaron el juicio político. ¿Qué pasó que ahora son menos? Porque decían que eran la mayoría de los gobernadores y no fue así.

No. Es al revés. En la historia argentina es la primera vez que un presidente junto con gobernadores, con uno solo ya sería mucho, firman un pedido de juicio político. Esto es la primera vez que pasa, es un hecho inédito.

- ¿Sabés que no va a poder avanzar el juicio político?

... es inédito por la gravedad de lo que está pasando en ese sector del Poder Judicial. Y además porque esos chats que se conocieron -que tendrán que explicar qué son y qué eran esos delitos que aparecen en cada uno de esos chats; tendrán que dar explicaciones- pero más allá de eso, lo que muestra es que hay un comportamiento de determinados sectores totalmente ajeno a la cuestión.

Atentaron contra la vida de la vicepresidenta y la investigación no avanza medio paso, en cambio estos fallos que son para darle plata a Larreta salen con total facilidad.

- Pero de los 18 gobernadores que plantearon críticas pusieron la firma sólo 11 para el juicio político.

Es la primera vez en la historia que un presidente firma con gobernadores un pedido de juicio político. Es de extrema gravedad institucional. Después han empezado a especular si fueron uno, dos o tres. Para mí con uno solo es un montón, porque nunca pasó.

- Medio desprolijo que pongan dos gobernadores que después se bajaron, no?

No vi la cuestión comunicacional. Sí sé que algunos le quieren bajar el precio a la situación, a la gravedad que tiene esto. Yo insisto sobre la gravedad y sobre el juicio político.

Aparentemente, la Comisión de Juicio Político va a tomar el tema. Ahora estamos en esa instancia: se presentó y hay que ver si toma el tema la Comisión de Juicio Político y si lleva adelante la investigación. Los sucesos, lo que ha hecho Rosatti es tremendo, por eso yo creo que hay que tomarlo con mucha seriedad y me parece que no da para partidizarlo.

- Juntos por el Cambio ya dijo que no van a apoyar el juicio político.

Se equivocan. Me parece que se equivocan. Tendrían que ver lo que ocurre en la investigación, me parece que se equivoca Juntos por el Cambio. Escuchaba a algunos radicales muy preocupados por esto, públicamente. Creo que Federico Storani o Mario Cimadevilla, y en privado, no públicamente, muchísimos dirigentes. Están todos muy preocupados.

- ¿Preocupados por qué?

Porque es gravísimo esto. Por eso. Están los fallos. ¿Van a gobernar a través de fallos? ¿La coparticipación es un tema de fallos judiciales? ¿El Consejo de la Magistratura? No le corresponde al Poder Judicial. Y ya tenemos algunos fallos que afectan la vida cotidiana de la gente.

- ¿No da la sensación de querer llevarse puesta la Corte con estas decisiones? De pedir el juicio político, criticar públicamente.

Eso lo dirá el macrismo. Acaba de renunciar el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

- Un pedido de licencia.

Se fue. Me parece que están pasando cosas muy graves, ya lo habíamos visto con lo de Lago Escondido, que un medio de comunicación... Yo no soy juez y no imparto Justicia. Demos vuelta a las cosas con respecto a la gravedad que tienen.

Suponete que ese chat era entre un juez cercano al peronismo y el ministro de Seguridad de una provincia peronista. ¿Sabés cómo estarían los medios? Inclusive el tuyo... tapas y tapas, un escándalo. Me parece que esa doble vara es lo que incomoda y te lo digo con todo el respeto. Incomoda cuando la gravedad institucional de determinadas cosas son según quién las hace o quien presuntamente las hace o quien acusa.

Creo que en este caso, los fallos estos son un mal ejercicio y un mal cumplimento de los deberes, están ejerciendo mal la función y, además, esos chats son un escándalo de proporciones.

En cualquier lugar del mundo, después de conocerse eso, habría… Hay una prensa que acompaña eso, una prensa macrista, una prensa macrista que lo esconde, lo oculta o le baja el precio. Pero de nuevo como sé que la sociedad está probablemente más preocupada por el bolsillo, por llegar a fin de mes, yo le doy esta importancia.

Vos me preguntás. Yo te contesto. Lo que quiero decir es que si la Corte Suprema decide sacar leyes, armar los bloques del Congreso y repartir los recursos del Estado, bueno…

- Están gobernando…

Sí, y está en contra de la división de poderes.

Cristina Kirchner y las elecciones

- Hablemos de Cristina Kirchner. Te transmito esta secuencia y te pido una reflexión: hubo un atentado, una condena por el tema de Vialidad y su decisión de no ser candidata.

Para mí forma parte de un cronograma electoral eso también. No tengo dudas. Tres años duró el juicio de Vialidad. Estuve muy atento a ese juicio y la verdad es que venían los testigos de la querella, o sea, de quienes la atacaban y acusaban a Cristina y los testigos llamados por la querella, por el fiscal Diego Luciani y el otro fiscal y todo lo que hacían era mostrar la inocencia, esa es la verdad.

Durante tres años, pero eso no salió en los diarios. Luego vino un alegato, que también lo escuché, que era un circo, que (Luciani) leía frases hechas, y luego como dice Cristina, que había una cuestión, lo vimos hace poco con Lula. Se invalidó todo eso, pero quién te quita cómo impacta el juicio. Personas que digan durante años, que pasaban determinadas cosas que no pasaron.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner compartieron el último acto público de la vicepresidenta, en el partido de Avellaneda.

Están acusados, estigmatizados, señalados, por eso creo que es de extrema gravedad. Eso y en el medio de eso, vemos cómo le dispararon en la cabeza y esa investigación no avanza. Se encuentran contactos que habrá que demostrarlo -yo no lo conozco- con personas de la oposición. Es de una gravedad tremenda. Por eso me parece que se trata de una sentencia que es proscripción.

- ¿Por qué creés que es proscripción?

Cuando la inhabilitan para desempeñar cargos públicos sí: es proscribir sin pruebas. Es proscripción. La reacción de Cristina convoca la atención sobre la gravedad de lo que viene pasando. A uno lo que le toca es todos los días trabajar para mejorar la educación, la salud, las rutas, en eso estamos todo el día, pero estas cosas no se pueden pasar por alto.

En esto está la región entera, mirá el caso de Lula. Acaba de asumir después de estar preso porque teóricamente tenía un departamento en Guaruyá -un destino turístico en Brasil- que nunca se pudo demostrar que era de él y fue preso.

- ¿Creés que va a pasar lo mismo con Cristina?

No. Pero creo que es muy grave. Que es del mismo tipo de cosas. Llamo la atención porque seguramente muchos lectores de esta entrevista no coincidan conmigo políticamente. Pero si uno se toma dos minutos para observar lo que está pasando a determinado tipo de dirigente político: siempre persecución, proscripción. Me parece que es muy grave, porque atenta contra la democracia. Si está interferido permanentemente el proceso de discusión política y de difusión de las ideas políticas, es un lío para la democracia

- Hablaste en el acto de “Que te necesitamos”. ¿Qué significó ese pedido?

Cristina indudablemente es la principal dirigente del peronismo y, por tanto, del campo popular de la Argentina. El papel que tiene Cristina, históricamente es grandísimo, después cada uno fue interpretando lo que le parecía. Yo la verdad que cuando vi que le dispararon en la cabeza, creo que le pasó a una parte importantísima de nuestra sociedad, nos quedamos todos muy impresionados.

Creo que además después hubo un intento de minimizarlo, que eso no había pasado, que era teatro. Eso ya está claro que fue una movida malintencionada. Luego se empezó a reconocer que efectivamente había ocurrido, aparecieron los grupos, apareció que esos grupos estaban financiados, que no eran loquitos sueltos que aparecieron todos en mayo, al mismo tiempo.

Fíjate que desde que esta gente no está más circulando de esa manera no hay más esa violencia que había, o sea que evidentemente se produjo de manera deliberada. No tengo ninguna duda: el papel de Cristina es importantísimo aún para los que no les gusta o no la quieren.

- Ahora ella dijo que no va a ser candidata y aclaró que no se trataba de un renunciamiento, sino que era una proscripción. ¿Te gustaría que sea candidata ella? ¿Creés que es el lugar que debiera ocupar Cristina este año es ser candidata?

Ella tiene no sólo el derecho sino el lugar ganado para tomar esas decisiones. Uno no está en el lugar de poder exigirle o presionar o que parezca que esto es así. Miraba una encuesta ayer, decían que es la candidata que más intención de voto tiene, incluyendo a todos los sectores. Eso, es algo que por eso, cuando uno va a una plaza escucha corear “Cristina Presidenta”. Todo eso ella lo tendrá en cuenta.

- Reformulo la pregunta. ¿Le haría bien al Frente de Todos que Cristina Kirchner sea candidata? Tu opinión como militante, como dirigente.

Me parece que falta para las candidaturas, pero sin embargo, hoy decía, 20 candidatos 15 candidatos de la oposición, nuestra oposición está en campaña. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Pronto van a llegar los tiempos políticos se definirán las candidaturas, sí. Yo de momento creo que estamos gobernando y que esa es la principal actividad.

- No te voy a decir que me digas si vas a ser candidato o no porque no me lo vas a decir obviamente, pero ¿cuál es tu mirada sobre el proceso que viene electoral y cuál es el lugar en el que vos te ves?

En la provincia de Buenos Aires hay un trabajo inmenso, tanto en cuestiones coyunturales y de corto plazo. Uno puede nombrar cuestiones de seguridad alimentaria, el Plan Mesa, con dos millones de familias de la provincia de Buenos Aires, hasta lo que es el operativo de Sol a Sol a lo que es nuestra política cultural, en turismo, haber abierto 130 edificios inaugurados. Fíjate que Vidal habló de 65 edificios en cuatro años, nosotros en tres años, con dos de pandemia inauguramos 130 edificios va a ser este mucho más importante esta cifra. 132 Centro de Atención Primaria de la salud.

Nosotros tenemos un plan de trabajo y ese plan de trabajo es más largo que un período, más con lo que pasó con la pandemia. En ese sentido yo estoy lleno de entusiasmo y creo que hay un reconocimiento también, pero las candidaturas se verán más adelante.

Seguimos trabajando para que haya continuidad en estas políticas. Después quién la encarna, quién es el que encabeza la boleta es un tema más del armado electoral pero al Frente de Todos en provincia de Buenos Aires tiene un trabajo muy consistente, muy ordenado, y de largo plazo. Y me parece que los resultados se empiezan a ver algunos más rápido, otros llevan más tiempo.

- Crées que se puede ganar una elección con 90% de inflación?

Cuando uno mira lo que está pasando políticamente a nivel si me permitís internacional y nacional, en épocas de tanta turbulencia, se han dado resultados bastante inesperados. Así que no me adelantaría con los resultados de la próxima elección.

Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de, por más complicado, y por más que el mundo esté en guerra, nosotros tenemos que cuidar en mi caso a los y las bonaerenses. La sociedad también computa estas cuestiones: cuando uno está comprometido con la producción, el trabajo, la salud, la educación.

Decimos que viene una disyuntiva grande. Si me preguntás las elecciones que vienen: va a haber qué elegir en el caso nuestro, de nuestro gobierno, de nuestra fuerza política que dice que hay un derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a trabajar, derecho a la vivienda y estamos haciendo el trabajo necesario para reconocer esos derechos y para que se vayan volviendo realidades y está una derecha que es cada vez más más extrema en su razonamiento. ¿Qué plantea? Que los derechos son muy caros, así que no, que el que pueda se pague y esto va contra sectores medios, contra la educación pública, contra las universidades, contra las empresas públicas, va por el ajuste.

Este tipo de cosas que yo los sintetizo diciendo “es la derecha o son los derechos”. Me parece que la clase media argentina, además de los sectores populares, ya tuvo cuatro años de estas políticas. Va a ser una elección donde se va a definir el destino en tiempos muy complicados.

- Hay encuestas que te ubican a vos liderando intención de voto y al mismo tiempo advierten que Milei puede afectar el escenario político ¿Cómo ves el fenómeno Milei?

Es una fuerza nueva, hay puntos donde parece que un sector del macrismo compite a ver quién tiene el discurso más de derecha con respecto a lo que está diciendo el sector de los libertarios. Por ahora lo estoy observando.

- ¿No les saca votos a ustedes?

No lo sé. Porque también hoy preguntarle a alguien qué va a votar en nueve meses u ocho meses...

- Falta mucho.

Lógicamente. La gente no está pensando en la Corte Suprema. Si vos preguntás qué es lo que opinan del Poder Judicial, incluso con el rechazo que hay en algunos sectores a la política y al Estado, el Poder Judicial está muy deteriorada la imagen que tiene. Y esto tiene que ver en cómo se imparte justicia en general. Entonces yo creo que sí hay una relación entre una cosa y la otra, pero así y todo me parece que la cuestión electoral está todavía muy distante. No sé si alguien tiene decidido el voto. Me parece que no.

El caso Báez Sosa y una polémica de verano

- Quería que compartieras con nosotros una reflexión sobre el juicio por el crimen terrible de Fernando Báez Sosa.

Lo de Fernando Báez Sosa es gravísimo. Esperemos que la Justicia actúe. Me parece que es importante porque es inadmisible las cuestiones de violencia y el tipo de expresiones que se escuchan que tienen que ver con cuestiones de discriminación.

Es de una gravedad grandísima. Lo estoy observando como lo está observando toda la sociedad no por lo que significa solamente esta cuestión sino porque son actitudes y situaciones que se reproducen y que no pueden pasar nunca más. Es importante lo que ocurre en el juicio para que la sociedad tenga una respuesta. Hay que mirarlo con mucho cuidado.

Los padres de Fernando Báez Sosa (Foto: Gastón Taylor)

- Y sobre la polémica en torno al gel íntimo.

Mirá te diría que es casi gracioso si no fuera triste, por el oportunismo y a veces la bajeza. Las políticas que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual están establecidas hace muchísimo tiempo. Gel íntimo compraron Vidal, Macri, todos los gobiernos, lo que pasa es que se compraba junto con los preservativos.

Me acuerdo cuando empezó la distribución de preservativos decían “qué mal, reparten preservativos”, ahora todos comprendieron que tiene que ver con una política de salud pública, sanitaria.

Lo del gel íntimo también, pero venía con los preservativos. Había quiénes lo utilizaban, quiénes sabían o no y lo que se decidió ahora es comprar preservativos por un lado y gel íntimo por el otro. Es mucho más barato, para los que les preocupa la cuestión económica, que lo que era antes, porque no hay un desperdicio.

Pero más allá de eso es una política sanitaria que tiene que ver con que determinados sectores que tienen las prácticas que tengan, uno no opina de esto, sino que trata de prevenir enfermedades porque mucho más barato prevenirlas antes de que ocurran.

- Santilli, Ritondo y otros dirigentes de la oposición criticaron fuerte y dijeron “miren en lo que está el gobierno de Kicillof”.

Ahora que está de moda, es “una bobada” eso que hicieron. Es una bobada, porque es una política sanitaria. Tal vez, como con los viajes del fin de curso, ayudó para difundirla.

Nosotros lo que queremos es evitar las enfermedades de transmisión sexual, eso, atañe a varias poblaciones, no solo a la población digamos para los que son homofóbicos, gente por ejemplo con tratamiento por temas de cáncer que tienen problemas que tienen ver con esto.

El gobierno bonaerense licitó la compra de gel íntimo como parte de la política de lucha contra el VIH.

Es el tema de que los preservativos no se rompan y esas cosas, yo no soy especialista en el tema, lo único que digo es que todas las políticas que tengan que ver con la prevención la van a encontrar en este gobierno. Después, que digan lo que digan, que traten de escandalizar a un sector muy retrógrado, uno tiene que apostar a la salud pública porque hay un derecho a la salud. Lo demás, lo lamentable, lo dejo de ese lado.

Cumbre en Miramar y temporada récord

Durante la entrevista, Axel Kicillof recibió a Infobae en las instalaciones del Golf Club de Miramar, donde se reunió con intendentes de la Costa y partidos aledaños. “Es una suerte de tradición la reunión con los intendentes, oficialistas y opositores, porque había varios opositores en distritos turísticos, en este caso en Miramar”.

“Invitar a los intendentes, a empresarios del sector turístico, gastronómicos, de entretenimiento, y diferentes funcionarios del gobierno provincial para intercambiar un poco el análisis de cómo viene la situación y por supuesto decisiones, medidas y eventualmente anuncios”, explicó el gobernador sobre el encuentro.

Recordó que esas reuniones empezaron en pandemia: “En aquella época todo el mundo estaba muy pendiente de la cuestión sanitaria, si la temporada se hacía o no se hacía, se continuaba, seguía la limitación. Así empezó, pero lo hicimos también la temporada pasada, que fue récord, y para esta temporada tuvimos reuniones preparatorias sobre cada una de las políticas públicas que hacen posible que hoy esta vaya a ser otra temporada récord”.

- ¿Va a superar la del año pasado?

Es probable. Diciembre ya fue mucho mejor, fue el mejor diciembre así que, contando la temporada ampliada, de diciembre a marzo, seguro va a ser mejor. Veremos enero y febrero. Creo que va a estar más distribuida en febrero, que es otro objetivo. Varias cuestiones tienen que ver con política de largo plazo, de ir dándole una forma a la temporada, un poco más racional. Porque si la temporada se reduce a la segunda quincena de enero, que es obviamente la más fuerte, se concentra todo ahí y es un despilfarro de recursos. Momentos donde está todo prácticamente hacinado y momentos donde hay muchísima vacantes.

La idea es extenderla, ir equilibrando y generar más estabilidad, para eso, esta temporada lanzamos el operativo de Sol a Sol. Lo decía el intendente de San Cayetano, que tiene también un pequeño balneario, que es absolutamente récord el operativo de seguridad y, efectivamente, es así. Son 22.300 agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires movilizados en todos los destinos turísticos, 400 motos, 400 camionetas y tecnología que nunca hubo. Un operativo de Sol a Sol, que ya no es Operativo Sol, que era solo seguridad, sino también salud, también la cuestión de los incendios.

Kicillof estuvo en el Golf Club de Miramar con funcionarios de su gobierno, intendentes, empresarios y dirigentes políticos y sindicales.

Esperamos con lo que fue la sequía y todo lo que está siendo “La Niña”, que pueda haber riesgo de incendios, entonces hemos equipado muchísimo a nuestra Policía de la Provincia y tomamos contacto con los Bomberos Voluntarios de la Provincia.

Después el operativo, lo que tiene que ver con el recreo, que son medidas de turismo, con varios paradores, con muchísimas actividades en todos los destinos turísticos y la cuestión cultural y las cuentas DNI del Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene desde stand propio a diferentes políticas de reintegros en todos los destinos turísticos con actividades que tienen que ver con el espectáculo, con entretenimiento, pero también con gastronomía, con hotelería.

Hacemos accesible la temporada turística para sectores que les cuesta más.

- ¿Hubo reclamos o pedidos?

Debe ser el clima mundialista, pero lo charlaba con Augusto Costa, con el ministro de Producción y del área de Turismo, que hubo demasiado elogio. No fue arreglado, la gente está contenta, la temporada pasada fue muy llamativa porque era post pandemia, había una expectativa contenida y también la cuestión de no viajar por las restricciones sanitarias. Pero esta no, y tenemos niveles de reservas altísimos. Está yendo muy bien, es un sector que está contento, pero también como vinimos acá a Miramar, nos juntamos con representantes de sectores productivos, tanto industriales.

Esto lo planteaba como una política que no es tanto de temporada: diversificar la matriz productiva de los municipios que tienen mucha actividad turística, para que haya trabajo todo el año. Acá hay un parque industrial, desembolsamos ahora un programa “Arriba Parques”, que tiene que ver con expandir la infraestructura para que se puedan radicar empresas, también un molino harinero que abrió hace poco, también con la ayuda del municipio y de la provincia.

El kiwi: nadie sabe que en este sector de la provincia de Buenos Aires, en la región, se produce el mejor kiwi del mundo. La verdad que es una cosa impresionante.

- No sabía.

Te sorprende. Eso es como mantener una actividad de trabajo todo el año en los distritos turísticos, diversificando. La otra es que el turismo se extiende, que no sea sólo en temporada alta, sólo 15 días o tal vez un mes, sino que haya durante los fines de semana largo, por eso acá a Miramar y a Gesell está ahora una línea aérea, LADE, que también transporta y que eso nos permite hacerlo más cercano.

Hicimos una inversión grandísima que me dicen “la empezó el gobierno pasado”, que es la Autovía Atlántica, la ruta 11 hasta la autopista 56. Eso lo inauguramos el año pasado: es una inversión inmensa, que todos me decían ¿la vas a terminar? Tiene 160 kilómetros y cuando asumí tenía 17 kilómetros hechos. Era empezarla, habían dejado deuda, el obrador lo habían plantado, un quilombo con la empresa, si me permiten decirlo, porque fue así.

Remontar eso, revertirlo y terminarla, terminamos eso, que permite que también la gente pueda venir más rápidamente y de manera más segura, porque el choque de frente en una autopista no existe y era la principal causa de fallecimiento.

- También anunciaste una nueva edición de los viajes egresados.

La política de extender la temporada en toda la provincia y más allá de los momentos de alta temporada, la cuestión de los viajes de egresados, viaje de fin de curso, este año se repitió y tuvo 120.000 beneficiarios. Así la provincia de Buenos Aires, durante épocas de temporada baja, recibió a los pibes y las pibas que sino no se iban a poder ir.

Es una política que por un lado es como un premio: si terminás la secundaria, tenés un viaje, entre otras cosas. También es cerrar un ciclo, un momento importante de la vida, que todos lo recordamos (los que lo hicimos).

En la provincia de Buenos Aires menos de uno cada cuatro pibes lo podía hacer por cuestiones económicas, pero además ¿toda esa plata adónde va? No es que se la queda el pibe en el bolsillo, eso se gasta en hoteles, en excursiones, en gastronomía, en transporte, o sea que dinamiza los sectores turísticos. Me dicen que hay hoteles que se ampliaron para recibir a los pibes y después es un tipo de turismo estudiantil.

- Hubo críticas sobre esto, la oposición planteó cuestionamientos.

No, la oposición se llamó a silencio. Lo criticó al principio tratando de batir el parche que mal todo, pero fue un éxito tan grande, la gente está tan contenta en todos los municipios de la provincia. Pensá que 120.000 pibes y pibas lo pudieron disfrutar y tiene elementos educativos, por supuesto, y forma parte del proceso formativo, pero además, es producción y es trabajo para la provincia. Invitaría, así como hay varios candidatos en nuestra oposición.

- ¿Cómo está el tema de la seguridad?

El Operativo Sol a Sol fue anunciado por Kicillof, el ministro Berni, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro (PRO).

Recién el intendente de San Cayetano, que es radical, el de General de Madariaga, estuvieron porque son reuniones abiertas, los dos lo dijeron y saben que este es un gobierno que no discrimina y es democrático y le da la palabra a todos, escucha a todos. Cada uno habló de las políticas que tiene el gobierno provincial en sus distritos. Decían que les triplicaron la cantidad de efectivos con respecto al 2019, y a los que tenían en el gobierno de María Eugenia Vidal. Hay un operativo de seguridad muy potente. Con 22 mil agentes, obviamente, las cuestiones de la seguridad no dependen solo de la política, es multicausal, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande.

El último operativo Sol que fue récord, tuvo el del año pasado, 18.000 y el del 2019, 13.000, o sea que estamos duplicando más o menos cercanos a duplicar, la cantidad de la movilización. Pero eso no es que yo chasqueo y aparecen 2000 efectivos, es una preparación que tienen. Nosotros ahora la formación la cambiamos totalmente, porque en una época en que en seis meses..

- Les daban la pistola y la placa…

Claro y así salían a la calle. Y es muy injusto también para los cadetes, las cadetes de la provincia. Eso no es formación, eso es una política de marketing. Ahora estamos en 18 meses, hay una universidad de la Policía, los hemos convertido en universitarios. La formación se ha reforzado muchísimo.

