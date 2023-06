Una miniserie documental cuenta todos los secretos de la vida de Arnold Schwarzenegger

Esta serie documental de tres partes presenta videos y relatos inéditos sobre el asombroso camino a la fama de Arnold Schwarzenegger. (Netflix)

Mientras que su primera serie como protagonista, Fubar, llega a lo más alto del mundo en Netflix, Arnold Schwarzenegger también se da el lujo de tener en el mismo servicio de streaming un documental de tres episodios que cuenta toda su vida, desde su infancia en Austria hasta sus éxitos más grandes en el deporte, el cine y la política. No son episodios cortos, por lo que estamos hablando de más de tres horas dedicadas a la figura del protagonista de Terminator.

Los capítulos están muy claramente divididos desde sus nombres: “Atleta”, “Actor”, “Americano”. El primero, por supuesto, habla de sus triunfos en el fisicoculturismo, el segundo de su condición de superestrella mundial y el tercero de sus años como Gobernador del estado de California. Aunque se combinan en algunas cosas, cada uno está fuertemente marcado por cada etapa. Hay tres Arnolds y la miniserie lo deja muy en claro.

Una producción que desvela sus éxitos y su camino hacia la grandeza. (Netflix)

También deja bien claro que se trata de un documental hecho para festejar y elevar todo lo posible la figura de Schwarzenegger. Queda bastante claro que se trata de la historia de un hombre muy exitoso y todo el tiempo él mismo insiste sobre sus métodos para serlo. Incluso, cuando describe sus peores errores, lo hace como parte de una autobiografía que en el fondo no hace más que festejarse a sí mismo. Por momentos, uno hubiera deseado algo de pudor para no resultar tan egocéntrico. Posiblemente, el problema está en que todos sus testimonios están demasiado controlados y medidos, y no hay otra voz unificadora que no sea la de él, aún cuando hay varios testimonios de gente conocida.

Sí, están James Cameron, Sylvester Stallone, Jamie Lee Curtis, Linda Hamilton y Danny DeVito, entre otros. Hay gente de la política y también del fisicoculturismo. Son más creíbles ellos en los elogios a Arnold que el propio Schwarzenegger. El episodio dos, dedicado al cine, es el que contará con mayor cantidad de rostros famosos y en muchos sentidos el más conocido por los espectadores. Allí queda claro que lo único que le ha importado es el éxito de taquilla. Es capaz de ver con malos ojos El último gran héroe y elogiar El protector sólo por la taquilla. Pero claro, Conan, Terminator, Gemelos, Terminator 2 y Mentiras verdaderas tienen un buen espacio. Es muy interesante ver la evolución que tuvo como actor, desde la mirada perdida de los primeros trabajos al control de los de mayor éxito en los 80 y 90. El anecdotario vale la pena.

El hombre detrás del héroe de acción, una historia apasionante en la docuserie "Arnold". (Netflix)

Hay mucha información menos conocida de sus años en Austria, la relación con su padre y su madre, y más datos familiares menos conocidos. Luego, sus premios como fisicoculturista y su obsesión por llegar a lo más alto. Nadie puede negarle a Schwarzenegger el haber triunfado en lo que se propuso en tres áreas diferentes, aunque finalmente combinadas. Se explica también mucho mejor su carrera como político y su llegada rápida a la gobernación. Sigue siendo un autoelogio, pero igual es interesante mucho de lo que hizo y sus posiciones políticas en los últimos años.

Arnold es más carismático en el cine, la televisión y las apariciones públicas de lo que aparece acá. No consigue nunca producir una emoción verdadera ni emocionarse él mismo en ningún momento. Su éxito enorme y genuino no se ve en las entrevistas. Sí se nota que desde el comienzo se preparó, se esforzó y trabajó a destajo para llegar a donde llegó. Qué siempre buscó ir más allá y que contradijo todos los lugares comunes que se suelen expresar con respecto a los fisicoculturistas y los héroes de acción.

Arnold Schwarzenegger en foco: conoce la vida del icónico actor, atleta y ex gobernador de California. (Netflix)

Tal vez dos cosas que no se dicen en voz alta pero que se adivinan en la miniserie puedan ser más interesantes que aquello que se expresa en palabras. Sin saberlo, el actor, político, fisicoculturista y empresario se ve muy solo. Solo en una casa gigante con parque y varios animales. Casi no interactúa con nadie y no puede dejar de verse en eso una vida solitaria luego de su divorcio de Maria Shriver.

Lo otro que se percibe es que el todavía legalmente imposible sueño de Arnold Schwarzenegger de ser presidente de Estados Unidos es la meta final de este documental institucional de alguien que se termina viendo más como un político que como un atleta o un actor. Probablemente, no logre cumplirlo, pero resulta más que raro el enfoque final de Arnold.

