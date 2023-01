“Rabbit Hole”, la nueva serie de Kiefer Sutherland muestra primer adelanto

La nueva serie de espionaje está compuesta por ocho episodios. (Paramount+)

Después de cuatro años sin un nuevo proyecto en la televisión, Kiefer Sutherland, reconocido por la serie 24 (2001), regresa a la pantalla chica con un drama de espionaje. Se trata de Rabbit Hole, en donde el actor regresa a los proyectos que le dieron popularidad. El programa llegará en marzo próximo a través de la señal de Paramount+.

La serie de televisión será un thriller que se centra en la historia de un espía corporativo que lucha contra los que están en el poder por la preservación de la democracia. Entertainment Weekly ha dado a conocer las primeras imágenes del programa, ofreciendo una mirada a los personajes que estarán involucrados en la próxima producción.

La serie estrenará en marzo próximo. (Paramount+)

Este show de televisión es creado por John Requa y Glenn Ficarra (I Love You Phillip Morris). La primera temporada del proyecto estará compuesta por ocho episodios y seguirá al agente privado John Weir (Sutherland), quien fue acusado falsamente de matar al oficial del Departamento del Tesoro Edward Homm. Para empeorar las cosas, el pueblo de los Homm tiene un poder repugnante que les permite manipular y controlar a la población por cualquier medio necesario.

Weir, “cuya vida está construida sobre una mentira”, se encuentra luchando por la democracia contra fuerzas poderosas cuando un suceso inesperado sacudirá su vida. Terminará envuelto en un conflicto lleno de engaños en el mundo del espionaje corporativo. Las fotografías muestran el regreso de Sutherland al género de acción, junto a Meta Golding (Empire) como Hailey Winton, Charles Dance (Juego de Tronos) como el Dr. Ben Wilson.

Charles Dance, actor de "Juego de tronos" también participa en este programa. (Paramount+)

Glenn Ficarra detalló a citado medio que Rabbit Hole profundiza en la historia de un hombre cuya vida entera es una mentira y que también miente para ganarse la vida. “Se trata de manipulación. Se trata de desinformación. Se trata de cuestionar tu realidad cotidiana. ¿Qué es real?” continúa. “Se trata de personas que intentan y que no pueden confiar, personas que intentan encontrar confianza, que tratan de averiguar qué es la confianza. ¿No es ese el centro de todas las relaciones?”.

Con estas declaraciones, lo que se puede esperar de esta anticipada producción es que sea una historia llena giros inesperados en cada nuevo capítulo. El elenco lo completan los actores Enid Graham (Mare of Easttown), Jason Butler Harner (Ozark) y Walt Klink (Arctic Circle).

El proyecto es creado por John Requa y Glenn Ficarra. (Paramount+)

Por su parte Sutherland, señaló que no necesitó que lo convencieran de participar en la próxima producción, ya que aceptó de inmediato, luego de leer el guion. “Tener la oportunidad de interpretar a un personaje cuya esencia se basa en estar en control, solo para que se lo quiten, y luego empujarlo a un mundo donde arriba es abajo, la izquierda es la derecha, fue muy emocionante para mí”, explicó el actor de 56 años.

Además de ser el protagonista de la serie, Sutherland, quien el año pasado protagonizó The First Lady (donde dio vida al ex presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt), también produce el programa junto a Charlie Gogolak (The Sinner), Suzan Bymel (Designated Survivor) y Hunt Baldwin (Longmire).

Antes de que estrene Rabbit Hole, puedes ver a Kiefer Sutherland en Sucesor designado (Designated Survivor) en Netflix.

