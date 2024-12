El Gobierno planea enviar el proyecto para limitar los fueros junto a la convocatoria de sesiones extraordinarias

Santiago Caputo ideó el proyecto de los fueros y el listado de senadores y diputados que supuestamente tienen causas abiertas en la Justicia y podrían tener un causal para tratar su destitución en el Congreso

Mientras el kirchnerismo avanza para pedir una sesión para destituir al senador Edgardo Kueider y luego de que los legisladores de La Libertad Avanza contribuyeran a la caída del proyecto de Ficha Limpia del PRO, el Gobierno busca acelerar el tratamiento de su propio proyecto de transparencia. El documento con los detalles jurídicos de la propuesta de limitación de los fueros ya está prácticamente listo desde el viernes y la Casa Rosada quiere presentarlo adjunto al demorado decreto que llamaría a sesiones extraordinarias mañana. En paralelo, avanzará con el intento para destituir a legisladores con causas judiciales, luego de que el kirchnerismo pidiera una sesión especial para el jueves para tratar la expulsión del senador peronista aliado del Gobierno, Edgardo Kueider.

El oficialismo incluyó a último momento en su agenda parlamentaria la propuesta de limitar las inmunidades de los legisladores. Sugestivamente, lo hizo cinco días después de que se cayera la sesión para debatir la prohibición de las candidaturas, que el PRO llamó Ficha Limpia, y luego de unas horas de que el senador peronista aliado fuera arrestado in fraganti cuando intentó traspasar la triple frontera con más de 200 mil dólares.

El caso de Ficha Limpia le generó a Milei reproches de los aliados sobre un pacto con el kirchnerismo, mientras que la investigación sobre Kueider le valió serias acusaciones por supuestas coimas (dos hipótesis que en la Casa Rosada negaron a rajatabla). Con la limitación de los fueros, los libertarios buscaron retomar la agenda anti-corrupción a la que habían dado un lugar importante en la campaña, y que podría complicarlos ante el electorado propio y el del PRO. Aunque en el Gobierno repiten que “el republicanismo” no es central en la lista de prioridades de Milei. “Eso es agenda del PRO y la CC”, dicen. Aunque otros admiten que están interesados en copar ese sector.

Cerca del Presidente, sin embargo, aseguran que tenían los fueros en carpeta desde antes de la polémica de Ficha Limpia y el escándalo de Kueider. “No todo es tan lineal”, dijeron en Gobierno, sobre la relación entre el fallido proyecto para prohibir candidaturas y el flamante proyecto para reducir las prerrogativas o inmunidades de los diputados y senadores nacionales.

Javier Milei y Cristina Kirchner

Mientras intentaban relativizar sus motivos políticos, los libertarios aceleraron el desarrollo de la iniciativa. La secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, trabajó a contrarreloj junto a otros colaboradores de la Presidencia, la semana pasada, en el proyecto de fueros que pidió redactar Santiago Caputo.

Es un tema que formó parte de la agenda de la Coalición Cívica con la campaña Chau Fueros, en 2016. Aunque hoy en la fuerza de Elisa Carrió desconfían de los planes del Gobierno. “Es humo”, dijo un referente del espacio, que no tenía demasiada ilusión pero está dispuesto a leer los aún misteriosos detalles de la iniciativa que se conocerá mañana. El PRO también desconfía, aunque en Balcarce 50 dicen que recibieron indicios de que le darían los votos para avanzar.

En paralelo al impulso de esa iniciativa, el Gobierno está decidido a avanzar con su ofensiva contra el kirchnerismo para evitar la destituición de Kueider. El viernes buscó tensar el clima con los opositores más duros y dejó trascender que está armando una lista de legisladores con causas judiciales abiertas, entre los que se encuentran varios alfiles de Cristina Kirchner, y asegura que convocará a sesiones especiales en Diputados y el Senado para tratar sus posibles destituciones.

En el mundo de CFK quedaron perplejos por la amenaza que hicieron contra legisladores como Santiago Cafiero, Máximo Kirchner, Oscar Parrilli, Rodolfo Tailhade y Victoria Tolosa Paz, que, aseguran los libertarios, enfrentan investigaciones judiciales, tal como Kueider. Aunque que en esa bancada dicen que tales causas, o bien no existen, o no ameritan el tratamiento de ninguna destitución. Ayer, en el bloque de UP se preguntaban por el grado de decisión del oficialismo y no descartaban que se trate de una mera chicana. Pero en la Casa Rosada aseguran que el plan está en marcha y que habrá novedades de una oficialización en los primeros días de la semana.