Dieron de alta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “Estoy bien de salud”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue dado de alta este sábado tras haber sido internado en las últimas horas en la clínica La Sagrada Familia para realizarse estudios programados.

“Estoy perfecto, estoy bien de salud. Me tuve que hacer unos chequeos por un incidente que tuve hace un tiempo. Mi médico me pidió que me haga unos chequeos, pero está todo bien”, confirmó el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

Tras pasar la noche en el hospital, agregó: “Estoy en mi casa dado de alta. Ayer no estuve en funciones solamente, pero después estuve en funciones todo el tiempo. Me fui a realizar estudios que estaban programados”.

El parte médico de Guillermo Francos

Francos había ingresado a la clínica durante la mañana del viernes como parte del control clínico y neurológico regular a cargo de su médico de cabecera, Dr. Pedro Lylyk. Según indicaron en un parte médico oficial, se le efectuaron exámenes clínicos, de laboratorio, tomografía computada, resonancia magnética nuclear y electroencefalograma normales.

“El Sr. Ministro se encuentra lúcido, estable, examen clínico, cardiológico y neurológico normales, en espera de completar el resto de los estudios de rutina”, señalaron en el informe difundido el viernes, el cual llevó la firma de Christian van Gelderen (Director Médico) y del doctor Pedro Lylyk (Director General).

Este el segundo episodio público de salud que enfrenta el ministro coordinador durante este año. En septiembre, el ministro tuvo que ser traslado para recibir atención hospitalaria por un cuadro gastrointestinal agudo, que le produjo una lipotimia y le hizo perder el conocimiento.

En aquella oportunidad, Francos estuvo internado en una primera instancia en el Hospital de Pacheco, y luego derivado a la clínica Sagrada Familia. Ese episodio ocurrió luego de una semana de alta tensión para el Gobierno, cuando el ministro de 74 años tuvo que comparecer en la Cámara de Diputados para exponer su informe de gestión, y una discusión que entonces habría tenido con el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que integra el “triángulo de hierro” del presidente Javier Milei. La gota que rebalsó el vaso fue una diferencia de criterios que quedó expuesta con el decreto que reguló el acceso a la información pública. Fue apenas una saga de desencuentros que se venían acumulando.

Guillermo Francos durante la presentación de su informe de gestión en el senado

Esta vez, el día antes de la internación, el ministro había tenido una intensa actividad oficial. Participó y acompañó a Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se realizó por primera vez en el país, en el Hotel Hilton de Buenos Aires. En ese ámbito se congregaron decenas de líderes y referentes políticos del mundo de orientación ideológica de extrema derecha, como Lara Trump, nuera del futuro presidente de EE. UU., Santiago Abascal, presidente de VOX España, Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente brasileño, Ben Shapiro, presentador del Ben Shapiro Show, editor emérito de The Dialy Wire; y Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro.

Sus actividades siguieron en horas de la tarde, cuando el jefe de Gabinete asistió al 12°Fórum Empresarial de Buenos Aires, en la Asociación Argentina de Polo, junto a Marcelo Elizondo presidente de LIDE Internacional, y las autoridades argentinas de la institución, Bettina Bulgheroni y Roberto de Felipe. Del evento también participó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía. “Tuve la oportunidad de escuchar a líderes del sector industrial, quienes destacaron la importancia de la estabilidad económica y el control inflacionario para generar un entorno de confianza en las empresas”, expresó el funcionario en el marco del encuentro.