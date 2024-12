Un diputado libertario justificó la restricción a los medicamentos gratis en PAMI: “No creo que sea para tanto”

El diputado Julio Moreno Ovalle de La Libertad Avanza defendió la decisión de recortar los remedios gratuitos proporcionados por el PAMI a los jubilados.

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Julio Moreno Ovalle, justificó las nuevas restricciones implementadas por el PAMI para el acceso gratuito a medicamentos, argumentando que los recortes buscan priorizar el “déficit fiscal cero”. Según el legislador, descartó que la decisión coloque en riesgo la vida de los jubilados que tendrán mayores complicaciones económicas para acceder a los remedios. “No creo que sea para tanto”, definió.

“Lo que pasa es que hay jubilados que necesitan y otros que tienen otro tipo de ingresos. Hay jubilados que pueden tener una casa o un auto de alta gama, no me parece mal lo que se está haciendo. Estamos defendiendo una reducción del déficit presupuestario que nos toca a todos, no solamente al PAMI”, señaló.

En cuanto a la posibilidad de que los nuevos requisitos obstaculicen el acceso a medicamentos vitales, el diputado dio una llamativa declaración y negó que pueda llegar a afectar la salud de las personas mayores. “No creo que tenemos que apuntar a ese tipo de sensibilidades. Esa persona puede tener parientes, o gente que le pueda ayudar. No creo que sea para tanto”, afirmó.

Moreno Ovalle, que integra las comisiones de Personas Mayores y de Previsión y Seguridad Social en la Cámara de Diputados, insistió en que “lo primero y fundamental es preservar el déficit fiscal cero” y que esto afecta a “todos los sectores”. ”Los que cobran un poco más van a tener que pagar, y los que cobran menos van a tener más beneficios”, dijo, en una entrevista con El Destape AM 1070.

El PAMI anunció la implementación de nuevos requisitos para que los jubilados puedan acceder al beneficio de medicamentos gratuitos. Ahora, quienes necesiten una cobertura del 100% deberán tramitar un “subsidio social”, que incluye condiciones como no percibir ingresos superiores a $390.000 mensuales, no estar afiliados a una prepaga y no poseer vehículos de menos de 10 años de antigüedad.

El diputado de LLA, Julio Moreno Ovalle

Las nuevas restricciones significan el fin del plan “Vivir Mejor”, establecido durante el gobierno de Alberto Fernández, que garantizaba la gratuidad total de medicamentos para los afiliados. Según el comunicado del organismo, las restricciones forman parte de una “gestión planificada y eficiente” para mantener la sostenibilidad financiera del PAMI, que brinda servicios a más de 5,3 millones de personas.

El director del PAMI, Esteban Leguizamo, defendió las medidas al afirmar que los ajustes buscan garantizar el acceso a medicamentos para quienes realmente lo necesitan. “No estamos sacando ningún medicamento del vademécum”, aseguró, al reiterar que la cobertura gratuita estará disponible para quienes cumplan con los nuevos requisitos.

La controversial decisión fue adoptada en el contexto de un reordenamiento de la cobertura de medicamentos de PAMI. La obra social difundió un comunicado en el que aclaró que, como parte de una “gestión planificada y eficiente”, el organismo se vio “en la necesidad de llevar a cabo readecuaciones en las coberturas de medicamentos a lo largo de este año en distintas etapas.

Las autoridades explicaron que se garantizará que el costo del medicamento esté “cubierto por el subsidio social para toda aquellas personas que realmente lo necesitan, priorizando el equilibrio financiero de la institución y garantizando el acceso a medicamentos para quienes no puedan pagarlos”.

Los requisitos para acceder a los remedios gratuitos

PAMI continuará garantizando el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales, destinado a personas afiliadas que debido a su situación de vulnerabilidad social no pueden afrontar el costo de sus medicamentos con descuento. Para gozar del beneficio, se deberán hacer un trámite en lo que se tendrá que cumplir las siguientes condiciones:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previos mínimos ($390.000) . En los hogares con convivientes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga de forma simultánea con PAMI.

No ser propietario de más de un inmueble , ni poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad , salvo los hogares con convivientes que tengan CUD, quienes podrán ser titulares de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Si una afiliación no cumple con los puntos 1 y 2, pero los medicamentos necesarios representan un gasto igual o superior al 15% de sus ingresos, podrá solicitar el 100% de cobertura mediante un mecanismo de excepción. En este caso, se evaluará la situación a través de:

Un informe social según la Disposición 7339/GPSyC/13 y la escalada de vulnerabilidad socio-sanitaria establecida en la Disposición 306/GPSyC/05 .

Una revalidación médica.

No están alcanzados por estas restricciones los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.