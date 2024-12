Los intendentes quieren modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas en medio de la negociación por el Presupuesto

Axel Kicillof encabeza un acto con intendentes bonaerenses (Imagen de archivo)

La negociación de fin de año que se da a varias bandas en la Legislatura bonaerense tiene un ítem que muestra a los intendentes como principales interesados, por la posibilidad de modificar la ley que limita la reelección de jefes comunales, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. En el peronismo, intendentes cercanos al gobernador bonaerense exploran caminos para -en tiempo récord- avanzar con algún cambio.

El tema también alcanza a la Unión Cívica Radical y al PRO. Los radicales tienen 27 intendentes en la provincia y algunos de distritos de peso en el interior bonaerense no podrán ser reelectos. El caso más elocuente es del Tandil, Miguel Lunghi. Hay otros en el universo radical como Osvaldo Di Napoli (General Belgrano), Franco Flexas (General Viamonte). En el PRO también entran en ese escenario jefes comunales como Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Sebastián Abella (Campana), Javier Martínez (Pergamino) Pablo Petrecca (Junín) y Jorge Etcheverry (Lobos).

Intendentes radicales también tienen interés en modificar la ley que limita los mandatos

Por su despliegue, es el peronismo el principal afectado por la norma que se impulsó durante el 2016 en un acuerdo entre María Eugenia Vidal y el Frente Renovador de Sergio Massa. Hay intendentes de peso que no podrán ser reelectos en 2027 si no se cambia la ley porque ya transitan su segundo mandato: Fernando Espinoza (La Matanza), Mariel Fernández (Moreno), Mario Ishii (José C.Paz), Juan José Mussi (Berazategui), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Pablo Zurro (Pehuajó), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y la lista sigue.

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, aseguró que una de las estrategias posibles frente a la ley modificada en 2021, inicialmente aprobada en 2016, es solicitar ante la Justicia una declaración que la anule. En declaraciones al streaming Uno Tres Cinco, afirmó: “Esa ley es anticonstitucional, es lo primero que tenemos que plantear. En ningún artículo de la constitución se habla de eso. Sacaron una ley sin tener en cuenta la Constitución”.

El intendente de Berisso explicó que ya ha preparado un recurso para presentarlo directamente en la Corte Suprema, y que actualmente están evaluando esta posibilidad. En caso de no avanzar por esta vía, el mandatario no descarta explorar otro camino alternativo: “Si no, iríamos por la vía legislativa a ver qué pasa”, añadió el jefe comunal que trabaja activamente en la construcción política de Kicillof.

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi (foto: Aglaplata)

En la Legislatura los números son ajustados y una votación de este tema podría dividir al bloque de Unión por la Patria, como ya sucedió en 2021, cuando se le hizo un cambio a la norma que terminó habilitando a 90 intendentes a poder presentarse en las elecciones del 2023.

Sucede que el Frente Renovador había sido uno de los impulsores de la iniciativa y aún sostiene su posicionamiento en contra de cualquier cambio que habilite la perpetuidad en el cargo. En el bloque de diputados provinciales de Unión por la Patria eso significa diez votos menos.

“Es un tema que se está discutiendo, que siempre se discute en la provincia de Buenos Aires por la positiva o por la negativa. Si es que se presenta algún proyecto o alguna iniciativa, se tendrá que discutir donde corresponde, que es en la Legislatura, porque hoy hay una ley vigente que limita los mandatos a dos períodos”, recordó este lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. También indicó que Kicillof no ha planteado el tema.

Para darle efectivo tratamiento, el peronismo debería avanzar en bloque con un sector del radicalismo y también del PRO, como sucedió durante la modificación en 2021. Legisladores de ambos espacios que respondían a los intereses políticos de sus intendentes terminaron acompañando la iniciativa. También hubo votaciones divididas en la oposición.

Semanas atrás, en una reunión meramente política que el mandatario mantuvo con 42 intendentes del peronismo -muchos del interior- la discusión sobre qué hacer con esta iniciativa sobrevoló. Fue parte de un combo que también incluyó un debate sobre un eventual desdoblamiento electoral de fecha. Luego apareció el proyecto del massismo que pide posponer las PASO, cuyo desenlace estará atado a lo que suceda con el proyecto del Gobierno para eliminar las primarias. Si eso prospera, se le dará tratamiento a la iniciativa que lleva la firma del legislador Rubén Eslaiman, pero que cuenta con el aval del Ejecutivo bonaerense.

Sin embargo, como planteó Bianco, el tema se seguirá discutiendo. Es que si en este mes no ingresa el debate explícito con un proyecto legislativo, el tema puede volver a la agenda en 2026 para allanar el terreno hacia 2027. En el medio habrá un recambio legislativo que podría modificar la correlación de fuerzas en la Legislatura bonaerense.