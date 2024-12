Cancelaron un encuentro entre los senadores del PRO y Milei y todos miran a Mauricio Macri

Luis Juez y Mauricio Macri sonríen durante un encuentro en Córdoba

En una muestra más de la interna que se vive en todos los partidos y de cómo aprovecha La Libertad Avanza para ganar en el medio del desorden de los demás, hoy se conoció que se canceló un encuentro entre el bloque de senadores del PRO y el presidente Javier Milei, que estaba programado para este mediodía en Casa Rosada.

La reunión, y su inesperada cancelación, fue confirmada por el presidente del bloque amarillo, Luis Juez, quien fue el impulsor del encuentro. Y todos miran a Mauricio Macri como el responsable de esa cumbre frustrada.

El encuentro programado entre el gobierno nacional y el bloque del PRO en la Casa Rosada había sido organizado por Juez, según informó el propio senador en una entrevista radial. Y la intención fortalecer el vínculo con el gobierno, aunque no tenía una agenda definida. Se esperaba la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y posiblemente del presidente Javier Milei.

La coordinación se había dado durante un almuerzo entre Juez y Milei en la Casa Rosada, en un momento en que la Cámara de Diputados no lograba quórum para avanzar con el proyecto de Ficha Limpia. Y la posterior suspensión de la reunión estaría relacionada con que el cordobés la organizó sin el consentimiento del presidente del partido amarillo, que se enteró días después y decidió intervenir.

El presidente Javier Milei y Mauricio Macri, fundador de PRO

En una la entrevista por radio La Red, el periodista Federico Mayol lo consultó en dos oportunidades si había sido Macri quien bajó el encuentro y Juez no respondió en ninguna de las dos ocasiones; sólo dijo que había hablado con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos “para encontrar otro día y fecha para el encuentro, que seguro será en las próximas semanas”.

La negativa de Juez a responder y la abrupta cancelación alientan la idea de que fue Macri quien intervino para evitarla. Y así lo confirman diferentes fuentes de PRO.

“Juez viene insistiendo desde hace tiempo con un encuentro entre los senadores del PRO y Milei. Cuando comunicó en el bloque le preguntaron el motivo del encuentro, si había alguna agenda establecida y sólo dijo que era para conversar sobre la realidad parlamentaria, nada más. Estamos todos esperando si llaman a Sesiones Extraordinarias y con qué temario, era el momento para conversarlo... sin embargo, la agenda era de relacionamiento. Esto generó muchas suspicacias teniendo en cuenta que Juez cada vez se muestra más cercano a la Casa Rosada”, explicaron desde el partido.

Según pudo reconstruir este medio, Macri no se enteró directamente, sino que algunos integrantes de su entorno fueron escuchando de diferentes lugares sobre el encuentro y le llevaron la novedad al ex Presidente de la Nación, quien habría tomado la decisión de cancelarla.

“Después de lo de Ficha Limpia hay que barajar y dar de nuevo”, dijo un amarillo con acceso a los encuentros con el ex Presidente. “El año que viene se ponen en juego las candidaturas de Córdoba, que es una plaza muy importante tanto para La Libertad Avanza como para el PRO. Y Juez en algunas ocasiones dijo que le interesaría competir por una banca de diputados aunque tiene mandato hasta el 2027 en el Senado. Los libertarios están muy bien en la provincia, pero no tienen candidatos de peso, por lo menos por ahora, y no hay que olvidarse de que Luis no es del PRO sino que es del Frente Cívico de Córdoba”, señaló la misma fuente.

La cancelación del encuentro deja en el aire las razones detrás de esta decisión, y se espera que en los próximos días se esclarezcan los motivos que llevaron a la suspensión de una reunión que prometía ser un paso importante en el diálogo entre el PRO y el gobierno nacional.