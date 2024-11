La Legislatura porteña modificó la Ley de Enfermería y hubo incidentes entre dirigentes sindicales y la policía

Incidentes en la Legislatura porteña, tras la modificación a la ley de enfermería

Por un voto, la Legislatura porteña aprobó el proyecto del oficialismo para modificar la Ley de Enfermería. De esta manera quedaron atrás otras iniciativas de la oposición, que apuntaban a incluir a los enfermeros en la Carrera de Profesionales de la Salud, enmarcada en la Ley N° 6035, régimen en el que se encuentran, por ejemplo, los médicos. Sin embargo, la iniciativa del oficialismo crea un régimen distinto que, aseguran, pone al personal de enfermería en un plano de desigualdad. Tras la sanción hubo gritos dentro del recinto y tensión entre sindicatos y la policía en las afueras del edificio parlamentario.

La nueva normativa quedó aprobada con 27 votos a favor, 26 en contra y 7 abstenciones, estas últimas todas del radicalismo. Quienes rechazaron fueron Confianza Pública, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, mientras el oficialismo y La Libertad Avanza acompañaron.

El proyecto oficialista, que tiene la firma del diputado Facundo Del Gaiso (Vamos por Más), impulsó la creación de Régimen de Empleo y Desarrollo Profesional de la Enfermería del Sector Público en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Este proyecto defiende la jerarquización de la enfermería en su conjunto. Es un acto de justicia para quienes cumplen ese rol en el sistema de salud. Con este marco jurídico único, lo que hacemos es que haya un formato de carrera única”, argumentó al momento de defender la iniciativa el legislador del PRO, Claudio Romero.

Y completó: “Garantizar el desarrollo profesional es una deuda histórica, que hoy empezaríamos a saldar si este proyecto logramos que se vote de manera afirmativa”.

Los sindicatos buscan que los enfermeros ingresen en el régimen que contiene a todos los profesionales de la salud. EFE/ Enrique García Medina/Archivo

La oposición pretendía que se reconozca a la carrera de enfermería dentro de la Ley 6035 sobre Profesionales de la Salud, para lo cual se presentaron varios expedientes en la Comisión de Salud. El objetivo era que se equiparen los derechos laborales y salariales de los enfermeros a los de otros profesionales de la salud.

“Quiero denunciar la maniobra del oficialismo, el PRO y sus aliados, que cuando vieron que se venía un proyecto trabajado, consensuado con los enfermeros, presentaron un proyecto propio para embarrar la cancha y desviar la atención y continúe este acto de discriminación. No le encuentro más explicación que el odio que le tienen a las enfermeras y enfermeros”, afirmó a su turno la diputada Mercedes Trimarchi, del FIT.

En la misma línea, la peronista Berenice Iañez cuestionó: “En el momento en que empezó a avanzar seriamente la discusión que veníamos dando principalmente desde la comisión de salud, el Ejecutivo presentó un proyecto que no reconoce el acto de mayor injusticia, que es el no reconocimiento de los enfermeros como profesionales de la salud. ¿Por qué hoy son considerados personal administrativo?”.

La Legislatura porteña aprobó una nueva Ley de Enfermería

Al conocerse el resultado de la votación comenzaron los gritos en el recinto. Las quejas llegaron de parte de sindicalistas y trabajadores que presenciaban la jornada. El escándalo no le permitió continuar con la sesión a la titular del cuerpo y vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, quien llamó a un cuarto intermedio que se extendió por más de una hora.

En la orden de día estaba previsto que también se trate el proyecto porteño de Ficha Limpia, pero como el escándalo continuó afuera de la Legislatura el oficialismo propuso levantar la sesión.

“Con represión y traición Jorge Macri y Quirós (Fernán, ministro de Salud de la Ciudad) aprobaron una condena a la discriminación y miseria salarial a enfermería. Hay diputados que se comprometieron a votar la inclusión a la 6035 y ahora se dan vuelta. Clandestinamente, votan con el oficialismo por compromisos políticos porque si no Jorge Macri los echa de su cargo. Vayan a buscar un trabajo honesto y no condenen a los y las enfermeras a la miseria salarial y a la exclusión. La política de salud pública no se puede regir por los compromisos de diputados con el empresario de un bingo”, denunció el legislador Gabriel Solano, tras los incidentes entre los sindicatos y la policía.

“Vamos a ir por una gran huelga hospitalaria que es la única manera en la que escuchan a los trabajadores. La lucha no termina hasta que enfermería no se incluya en la 6035″, completó Solano, del Frente de Izquierda.

El operativo dejó dos personas demoradas, que recuperaron su libertad rápidamente. Según explicaron a Infobae desde la Policía de la Ciudad, la fuerza accionó porque los manifestantes “tiraron un vallado y fueron reubicados nuevamente hasta su lugar de origen, por personal urbano”.

Por la tarde, el bloque de Unión por la Patria emitió un comunicado en el que rechazaron los incidentes y la sanción de la ley. “Expresamos nuestro más absoluto repudio a la represión que llevó adelante la policía de Jorge Macri en la puerta de la Legislatura, que golpeó e hirió a enfermeras y legisladores. Una violenta y absurda puesta en escena para mostrar firmeza y mano dura con trabajadores de la salud que cuidan diariamente con profesionalismo y compromiso a nuestros ciudadanos”, indicaron.

Es que en medio del tumulto estuvieron diputados como Matías Lammens y Juan Modarelli, quien es presidente del bloque: “Totalmente inaceptable la respuesta represiva de la Policía de Jorge Macri, que con más infantería que manifestantes golpearon e hirieron a enfermeros y enfermeras que se manifestaban en la puerta de la Legislatura Porteña, también agrediendo a diputados y diputadas. Los derechos de los trabajadores no se negocian ni se reprimen”, expresó a través de sus redes el jefe de la bancada opositora.