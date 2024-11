Andrés Rodríguez le dio un fuerte apoyo a Kicillof y atacó al Gobierno: “Se regocijan con crueldad cuando echan gente”

Andrés Rodríguez y Axel Kicillof, durante la inauguración de un sanatorio de UPCN en Zárate

En un gesto dirigido a la interna del PJ, el líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, concretó un fuerte gesto en favor de Axel Kicillof, a quien calificó como “un compañero honesto que recorre el territorio para encontrar soluciones para su pueblo” y llamó a “respaldarlo políticamente” y “poner el hombro para que su gestión sea cada vez más exitosa”.

El dirigente, que es secretario adjunto de la CGT, habló en el acto de inauguración de un sanatorio construido por su gremio en el partido bonaerense de Zárate, del que participaron el gobernador de la provincia de Buenos Aires; el intendente de ese municipio, Marcelo Matzkin, y dirigentes de la CGT como Héctor Daer, José Luis Lingeri, Juan Carlos Schmid y Rodolfo Daer, entre otros.

El complejo Sanatorio Anchorena Zárate, de 10 plantas, tiene una superficie construida de casi 10.000 metros cuadrados, en el que se atenderán diversas especialidades médicas y generará 500 empleos. “¿Cómo puede ser que en este momento tan difícil y complejo, plagado de incertidumbre, de desesperanza, de empobrecimiento, podamos haber levantado una obra de esta envergadura destinada a la gente? Porque somos una organización colectiva de trabajadores y la fuerza de esa organización nos permite administrar con honestidad los recursos de los compañeros”, dijo Rodríguez.

Andrés Rodríguez, en el cierre del acto, con Axel Kicillof, Héctor Daer, José Luis Lingeri y otros sindicalistas y funcionarios bonaerenses

El sindicalista resaltó que “sólo se construye con desarrollo, producción y trabajo para todos” y aseguró que “va a ser la lucha de nuestro pueblo la que va a dar por tierra con este tremenda destrucción que está haciendo el actual gobierno nacional”.”Es cierto que el voto los puso a gobernar tal vez por desavenencias y errores anteriores, pero eso no da el derecho para que este presidente y su equipo hayan puesto en marcha un ajuste salvaje que sólo recae en el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Al detallar sus críticas al Gobierno, Rodríguez habló de cómo afectan las medidas oficiales a “los movimientos sociales, al sector más vulnerable de los jubilados, al cierre de empresas pymes, al recorte de bienes que corresponden a nuestras provincias y la entrega de nuestros recursos naturales soberanos a las corporaciones extranjeras”. “Y lo peor -destacó-, se regocijan con crueldad cuando echan gente, vanagloriándose de aumentar la desocupación y la precariedad en el trabajo”.

Salió al cruce después de la definición de Javier Milei de que “el Estado es una organización criminal que hay que destruir” y, por el contrario, señaló que “no hay nación sin Estado; es el Estado el que regula las desigualdades regionales y sociales, el que está presente donde nadie está”.

El nuevo sanatorio de UPCN en Zárate tiene una superficie construida de casi 10.000 metros cuadrados

Luego, el dirigente cegetista se refirió a Kicillof, que estaba en el escenario, como “un hombre del peronismo que ganó por el voto mayoritario de los bonaerenses” y “un compañero honesto que recorre el territorio para encontrar soluciones para su pueblo”, luego de lo cual propuso “respaldarlo políticamente” y “poner el hombro para que su gestión sea cada vez más exitosa”. Destacó que “eso es ser compañero, como también repudiar al partido Judicial que está persiguiendo injustamente a la compañera Cristina (Kirchner), dos veces presidente de la Nación”.

“El peronismo es un gran movimiento que pertenece a todos, y la CGT, que intentan zamarrearla ideológicamente hacia la izquierda o hacia la derecha, tiene un solo norte: defender con inteligencia y organización a todos los trabajadores, columna vertebral de ese movimiento”, sostuvo.

En ese sentido, el líder de UPCN prometió “luchar para reordenar el peronismo, para que haya un reencuentro de todas las compañeras y compañeros, con debate abierto, con autocrítica para que el peronismo se renueve como corresponde y todos, en unidad, elaboremos un proyecto que vuelva a entusiasmar a las mayorías populares, como tiene que ser”. Y añadió: “Rejerarquizando la política. Porque la política no es la casta, es la auténtica representatividad del pueblo”.

Para Andrés Rodríguez, en el Gobierno "se regocijan con crueldad cuando echan gente"

Al cerrar el acto, Kicillof afirmó: “Estamos pasando por una época compleja donde uno al recorrer la provincia, los barrios, la fábrica, las escuelas, encuentra algo que no ve en las redes, ni Milei, ni los que lo acompañan. Nuestro pueblo la está pasando mal. La plata no alcanza, Milei. No alcanza para los remedios, no alcanza para la comida. Hay problemas en los puestos de trabajo. Estamos pasando una de esas etapas oscuras de la historia argentina y en esos momentos, para mí, no hay mejor lugar para estar que acompañado por el movimiento obrero”.

El gobernador consideró que “nadie va a venir a hacer grandes inversiones en los lugares pequeños, distantes y vulnerables” y dijo que “para esto hay una respuesta: el Estado y las obras sociales”, tras lo cual enfatizó que “las grandes obras, si no lo hace el Estado, no las hace nadie”. Enseguida añadió que “el peronismo nunca estuvo en contra de las empresas privadas, pero siempre entendió que un país se construye entre empresa privada, trabajadores y el Estado”.

“Viendo esta clínica que han construido los compañeros de UPCN -agregó el mandatario bonaerense-, podemos decir que vamos a seguir luchando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En nuestra provincia de Buenos Aires no paran las obras. Lo que hay que defender, que es el trabajo, la producción, la salud, la educación, la soberanía nacional, se defiende organizados, se defiende luchando, se defiende con la gente en la calle, y se defiende con los sindicatos”.