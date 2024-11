Guillermo Francos se presentará hoy ante el Senado en medio de las tensiones entre Milei y Villarruel

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su último informe de gestión ante la Cámara de Diputados

En medio de las tensiones internas entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará hoy ante el Senado para dar su informe de gestión, tal como lo dispone la Constitución. Se espera que responda las más de mil preguntas que realizaron los diferentes legisladores sobre la administración.

La sesión comenzará cerca de las 10 de la mañana, cuando el titular de la cartera de ministros comience a contestar las 1.100 preguntas de los senadores. En un principio, el número era de 1.500, pero se eliminaron aquellas que estaban repetidas. Esto implica una disminución 48,4% en comparación con las 2.135 preguntas que recibió de la Cámara de Diputados en su informe anterior, que tuvo lugar a principios de septiembre.

La mayor cantidad de consultas fue planteada por el bloque de Unión por la Patria. Por otro lado, el oficialismo, tal como es habitual, fue el que menos preguntas envió al Ejecutivo.

La visita de Francos al Senado se enmarca en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que es obligación del jefe de Gabinete comparecer ante el Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno, alternado su presentación entre las dos cámaras legislativas.

De esta manera, el jefe de Gabinete irá al territorio de la Vicepresidenta en medio de las tensiones que existen entre Milei y Villarruel. De hecho, hace tan solo una semana, el Presidente hizo públicas las diferencias entre ambos al asegurar en una entrevista con LN+ que “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”. “Ella está más cerca de la casta”, sostuvo y agregó: “El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos, está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política”.

El presidente Javier Milei hizo públicas sus diferencias con su vice, Victoria Villarruel (Foto: AP/Natacha Pisarenko)

En este contexto, Francos precisó que la comunicación con Villarruel estaba reservada a los ministros, lo que confirma la ruptura en el diálogo entre los miembros de la fórmula presidencial.

En simultáneo, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para avanzar con los proyectos que quedaron pendientes de ser tratados, entre ellos el Presupuesto 2025. Considerando que el Senado es el órgano que representa a las provincias, se anticipa que, de no convocarse a sesión antes del miércoles para abordar temas durante el receso de verano, los legisladores acudirán al recinto con reclamos formulados por sus respectivos gobernadores.

De igual forma, los rumores de una convocatoria toman cada vez más fuerza. Fuentes cercanas a ciertos gobernadores provinciales, a las que pudo acceder Infobae, confirmaron que desde la Casa Rosada no se realizó ninguna promesa concreta, aunque admitieron que en días recientes se llevaron a cabo negociaciones individuales. Esta táctica favoreció a los libertarios, que consiguieron nuevamente ausencias clave en los tres bloques que promovieron la convocatoria para sesionar en la Cámara de Diputados este martes y frenar el intento de la oposición de rechazar el DNU 846, que habilita al ministro de Economía a reestructurar la deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso.

Al respecto, un senador dialoguista advirtió a este medio que la falta de un presupuesto para 2024 pone en riesgo a las provincias, independientemente de que compartan o no el mismo signo político con el Gobierno nacional. Según explicó, “si no hay presupuesto y el Gobierno busca redireccionar el del 2023, se incendian las provincias, ya que nadie tiene fondos para nada. Hay que entender que, además de la pérdida por la inflación, solo se toma el monto de lo ejecutado y no de lo presupuestado”.

Por otro lado, la Cámara Alta tenía programada una sesión para mañana, en la que se tratará la ley antmafias, una de las iniciativas de la agenda de seguridad libertaria, junto con otros temas pendientes. No obstante, las tensiones recientes han llevado a plantear la posibilidad de posponer esta reunión.