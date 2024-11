El Gobierno presentó el plan de desregulaciones para la navegación marítima, fluvial y lacustre

Bullrich fue arrancando papelitos que estaban pegados a un monitor para mostrar las regulaciones que se eliminarán en la navegación.

En un acto conjunto entre los ministerios de Desregulación y Transformación del Estado, de Seguridad, y las principales autoridades de la Prefectura Naval Argentina, se presentó este mediodía en Puerto Madero el nuevo Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) que servirá para agilizar trámites y reducir costos en ese sector al estilo de los que ya se presentaron también en el sistema aerocomercial.

Bajo la lluvia y un intenso viento sobre el Guardacostas Mantilla de la Prefectura Naval Argentina en el Dique 4 de Puerto Madero, los ministros Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich explicaron que con este nuevo régimen se está desregulando, abriendo a la competencia, simplificando y digitalizando trámites que harán más fácil la navegación en todas sus formas, incluso la deportiva, en la Argentina.

“Esperamos que en los próximos 10 años la actividad se triplique. Porque tendremos libertad económica, estándares otorgados por organizaciones reconocidas internacionalmente, una mejor construcción y reparación de buques y habrá un régimen simplificado en buques de más de 10 toneladas”, resumió Bullrich, quien llegó de muy buen humor y bromeó con los presentes pese al mal tiempo reinante.

Los gazebos colocados por las inclemencias climáticas estaban a punto de volarse mientras la ministra, vestida con ropa de la Prefectura, brindaba su discurso. Funcionarios y empresarios empapados la escuchaban. Allí Bullrich insistió en que el nuevo REGINAVE servirá para terminar con varios trámites burocráticos a los que calificó de “inútiles”. Por eso de una pantalla en la que podía leerse “Más libertad, menos costos y tiempos innecesarios”, fue arrancando papelitos amarillos, con el estilo que patentó el presidente Javier Milei en su campaña electoral. “Sin libertad económica, afuera; libre deuda para patrullaje, afuera; permisos del Estado, afuera; altos costos, afuera; horas de trámites, afuera; trabas inútiles, afuera”, enumeró mientras recibía aplausos.

“Todos estos papeles los cambiamos por una computadora”, aseguró. “Necesitamos más barcos, más empresas, más inversión, más barcazas. Sacamos los palos de la rueda. Pasamos de un Estado controlador a un privado responsable. Invitamos a los empresarios a que apuesten a su creatividad”, agregó.

Bullrich dijo que se pasará de "un Estado controlador a un privado responsable".

Sturzenegger, por su parte, citó una frase de Juan Bautista Alberdi. “¿Que le pide la riqueza a la ley? Lo mismo que le pidió el filósofo Diógenes a Alejandro Magno: puedes correrte porque me haces sombra. Desde el Estado debemos corrernos y que los privados hagan su trabajo”, expresó en el rincón donde se agrupaban funcionarios, varios prefectos y hasta el senador entrerriano Alfredo de Angeli.

El ministro citó como ejemplo lo que ocurrirá con las barcazas a partir de ahora: “No tendrán que llevar los elementos de respeto. Por ejemplo los backups de electricidad por si se queda un barco a 4500 kilómetros dentro del mar. Me decían ¿cómo los vamos a tener que usar cuando nosotros solamente nos alejamos 10 o 20 metros de una costa? Ahora cada uno decidirá si lo lleva o no. Igual pasará con los serenos, no estarán obligados a llevarlos”.

El objetivo del Gobierno es que exista un esquema regulatorio más flexible y actualizado. Consideran que estas reformas tendrán un impacto positivo en la competitividad del sector y en la capacidad operativa de quienes participan en la actividad marítima y fluvial.

“Esta medida es pro-producción y pro-Pymes y además, con menos trámites, contribuirá a que haya menos corrupción”, describió Sturzenegger. Este nuevo REGINAVE se enmarca en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) y responde a las políticas de desregulación y transformación del Estado impulsadas por la administración actual.

Al comienzo del acto cuando la lluvia era más intensa, el prefecto general Guillermo Giménez Pérez, jefe de la Prefectura Naval Argentina, había destacado la importancia del nuevo Régimen que “permitirá facilitar procesos, acortar plazos y disminuir costos”. También resaltó que varias de las regulaciones existían desde 1974.

Aseguran que la actividad en ríos y mares podría triplicarse REUTERS/Agustin Marcarian

¿Qué cambia en el REGINAVE?

Los principales puntos del nuevo Régimen son:

Reconocimiento de principios generales de libertad económica y de contratación.

Incorporación de estándares y certificaciones por Organizaciones Reconocidas y por Sociedades de Clasificación miembros de las IACS, lo cual permite liberar y simplificar el sector, respecto a:

Construcción, reparación y modificación de buques.

Elementos de los buques construidos en Argentina o en el extranjero.

Establecer la validez general de las autorizaciones de Prefectura sin necesidad de autorización por cada zona

Creación de un régimen simplificado para la construcción y certificación de buques de menos de 100 t, con posibilidad de ampliarlo a mas tonelaje. A partir de ahora las certificaciones la podrán hacer profesionales en el tema.

Simplificación de régimen de matriculación y transferencia de buques.

No va a ser más necesario el permiso del Estado para matricular o desmatricular un buque.

Para las transferencias no va a ser más necesario pedir un libre deuda a cada agencia del Estado.

El ministro de Desregulación citó a Alberdi

Simplificación y actualización de cuestiones de personal.

Principios de libertad de contratación, digitalización de trámites, y limitación a control de personal a solo por razones de seguridad.

Extensión de la vigencia de las habilitaciones del personal de tierra (a cinco año o más).

La necesidad de baqueanos queda limitada a sólo cierto tipo de buques.

Eliminación de obligación de contratar de serenos.

Modernización del régimen de navegación deportiva.

Delegación a Federaciones Náuticas para el otorgamiento de carnets.

Extensión a 10 años de los plazos de vigencia de permisos.

Habilitación a actividades comerciales con embarcaciones deportivas.

En buceo profesional establecimos también la validez de certificaciones internacionales , sin necesidad de homologación de la Prefectura.

En explotación petrolera establecimos la validez de certificaciones internacionales para dispersantes sin necesidad de homologación por la PNA.