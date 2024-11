Nuevos chats en la causa Seguros: las gestiones por el hermano de Alberto Fernández y la amenaza que no se concretó

Aparecieron nuevos chats en la causa de los seguros a horas de las indagatorias.

El 25 de noviembre de 2022, a las 15:44, el entonces presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, recibió en su teléfono un mensaje inquietante: “Como esta señor Pagliano, solo a modo de aviso, un director de su empresa (Gustavo Carlos García Argibay) estaría realizando negociaciones incompatibles con su función. Reuniones e intercambios improcedentes con aseguradoras”. El mensaje provenía de un contacto desconocido, identificado como “M”, y le llegó a través de la red Telegram. En ese momento, García Argibay era uno de los directores de Nación Seguros. Ahora es uno de los imputados en la causa de los seguros y uno de los primeros citados a indagatoria.

El mensaje terminaba con un tono amenazante: “Lo dicho se comunicará oportunamente a la Oficina Anticorrupción para que analicen las pruebas en nuestro poder (mensaje, reuniones, etc). Aún será anónima la presunción descripta para preservar a actores del ámbito asegurador”.

Pagliano se lo mandó por WhatsApp a otro ex director de Nación Seguros, Sebastián Diaz Bancalari, que reaccionó de manera sorpresiva: “Raro escrito”. Pese a la gravedad del mensaje, no volvieron a hablar del tema. ¿Que pasó con la denuncia? No se habría concretado, o si se presentó, nunca salió de la OA, cooptado en ese momento por militantes kirchneristas.

El mensaje que recibió Pagliano a través de Telegram.

El protagonista de aquel mensaje, García Argibay, entró al directorio de Nación Seguros en junio de 2020. Siempre se lo vinculó al ex presidente Alberto Fernández pero en el organismo nadie desconocía sus estrechos vínculos con el mercado asegurador. “La designación de García Argibay, como así también su permanencia en el cargo, habría respondido a la intervención de Martínez Sosa sobre la decisión en razón de ello, de Alberto Ángel Fernández y Alberto Pagliano”, escribió el juez Julián Ercolini en el llamado a indagatorias.

El intercambio entre Pagliano y Díaz Bancalari es parte de los nuevos chats que aparecieron en el expediente este viernes por la tarde, tal como reveló Infobae. “Se cargaron ahora porque van a ser utilizados en las indagatorias, si no puede haber nulidades”, explicó uno de los abogados defensores.

Esa tira de mensajes, volcadas en 52 páginas, también expuso la preocupación de los integrantes de Nación Seguros con el mecanismo que habían implementado luego del decreto 823/21, que le otorgó el monopolio de todos los seguros del Estado a esa empresa. A partir de ese momento, cada organismo tenía que mandar una nota para designar a los intermediarios. En el caso de la ANSES, la firmaron los titulares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero hay notas firmadas por secretarios de Estado e incluso por un ministro.

En julio de 2023, a raíz de una presentación del diputado radical Martín Tetaz, Díaz Bancalari apuntó a reforzar ese mecanismo de las notas: “Habría que armar un informe explicando nuevamente principalmente que nosotros no designamos productores”. Unos minutos después, sumó más datos en un audio enviado a Pagliano: “Dale. No. A ver, de última, cómo dejamos asentado nuestra, nosotros en Nación Seguros, nuestra, nuestra opinión, digamos. Si la red termina resolviendo lo que quiere, aunque sea que quede cubierta nuestra responsabilidad ¿No? Pero bueno, nada. Ahora yo estoy haciendo el check in acá en el hotel y paso. Si estás nos cruzamos y si no, bueno, hablamos en otro momento”.

La tira de mensajes se interrumpe horas después de una nota publicada en Clarín donde se reveló el escándalo. “Así que alguien salió a operarte al pedo. Ensuciarte al pedo. Esa póliza no tenía intermediario y las coaseguradoras la designó ANSES”, le dijo Díaz Bancalari a Pagliano, el 26 de febrero, a modo de apoyo. Ya era tarde. Horas después, la Justicia secuestraría los teléfonos y accedería a todos los mensajes.

Otro de los nuevos chats, entre Pagliano y una persona identificada como Federico Sánchez, vuelve a exponer las negociaciones que hubo al comienzo del gobierno de Alberto Fernández por la composición del directorio de Nación Seguros. Pagliano quería imponer a Alfonso Dima: “Hablé con Vitobello quien habló con Cafiero y le dijo que lo iba a ver”.

En medio de esa charla, apareció el nombre del hermano del entonces presidente.

- Pagliano: Que venga un tipo honesto sin compromisos ....

- Sánchez: Hay alguno? jjajajaja!

- Pagliano: Seguramente ... el hermano de AF ... no puede por el dto. De los familiares? (sic)

- Sánchez: Creo que no puede

- Pagliano: Si está (Raúl) Garré con este tema proponele Carlos Crosetto, que trabajo con el en la súper y yo lo tengo pensado traer de asesor mío.

El nombre del medio hermano de Alberto Fernández ya había aparecido en el expediente. Pablo Galindez no tenía un cargo público, pero hablaba con los funcionarios en nombre del Presidente. Los chats de la causa de los seguros revelaron que hizo gestiones a favor de Pablo Torres García, uno de los principales brokers imputados. Los mensajes de Galindez con Pagliano también demostraron que conocía muy bien al empresario Héctor Martínez Sosa, a quien definió como “un pirata”.

Hay decenas de conversaciones entre Galindez y Pagliano sobre el negocio de seguros. “Cuando quieras hablamos por inv de nacion seguros (sic)”, le dijo el medio hermano de Fernández al presidente de Nación Seguros el 16 de mayo de 2020, en plena pandemia. Cuatro días después, le mandó un pdf “inv nacion seguros”. Y volvió a insistir el 27 de mes: “Estoy en la búsqueda de alguien q te pueda dar una mano con tema de inversiones”.

El 29 de mayo, Pagliano le pidió aprobación a Galindez antes de mandarle un mensaje al Presidente referido a un seguro de vida para los beneficiarios del IFE. “Está perfecto”, contestó el medio hermano.

Martinez Sosa y Alberto Fernandez dentro de la quinta de Olivos.

Todos los protagonistas del escándalo de los seguros deberán desfilar a partir de la semana próxima por los tribunales de Comodoro Py. Alberto Fernández inaugurará la ronda de indagatorias el miércoles 26. Al día siguiente deberán presentarse Martínez Sosa y Cantero. Luego el ex presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y varios directores de esa empresa. La ronda de declaraciones terminará antes de Navidad. En total son 39 indagatorias.

Este viernes, por la cercanía con las fechas, el juzgado de Ercolini decidió subir al expediente digital siete nuevas conversaciones que se encontraron en los teléfonos.

Infobae reveló el viernes un chat muy especial encontrado en el celular de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández y pareja del broker Héctor Martínez Sosa, donde aparecieron varias fotos. La imagen más impactante, al menos para el avance de la causa, fue tomada dentro de la Quinta de Olivos, en julio de 2021. A la izquierda se ve al ex presidente y a la derecha el que gesticula es el broker. La escena fue retratada en el despacho del intendente de la quinta, Daniel “El Gordo” Rodríguez, que ya declaró como testigo en la causa que se inició por las fotos que le mandó Fabiola Yañez a Cantero.

Sobre la mesa, confeccionada con el cigüeñal de un auto, se ven papeles y algunas planillas. Es la primera imagen juntos dentro de la quinta de Olivos.

Martínez Sosa posó con el bastón presidencial y con una remera de Alberto Fernández.

En ese chat de Cantero con su hermana Viviana también había fotos de Martínez Sosa posando con el bastón presidencial, confeccionado especialmente por el orfebre Juan Carlos Pallarols para la asunción, una selfie junto a su amigo y Litto Nebbia, el cantante preferido de Alberto Fernández, y hasta una foto con una remera de Alberto Fernández, con su firma, y la leyenda “Mi ídolo”.

“Hecky”, como le dicen sus amigos, se mantuvo en silencio durante todos estos meses, haciendo lo imposible para que no se derrumbe su emporio. El jueves, deberá enfrentar al juez Ercolini y responder por los contratos millonarios con el Estado. Dos horas después se presentará su pareja, María Cantero, que tuvo que ir a Comodoro Py por los mensajes con Fabiola Yañez. Ahora deberá responder preguntas como imputada.