Fundar realizó un brindis de fin de año con empresarios, dirigentes sociales y políticos

Entre los invitados estuvo el juez Sebastián Casanello y el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos

El think tank de políticas públicas Fundar realizó este martes su evento de cierre de año bajo el lema “La salida es productiva” en el Palacio Paz en el barrio porteño de Retiro junto a empresarios, dirigentes sociales y políticos.

En la primera parte, el presidente de la organización, Sebastián Ceria, dialogó con la empresaria industrial Carolina Castro y el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga sobre el futuro de la Argentina.

“Hoy Argentina tiene de hecho varias ventanas abiertas que son, ni más ni menos, las que tiene el mundo: surgimiento de energías renovables en contexto de crisis climática, un nuevo orden internacional, una segunda ola de la revolución informática expresada ahora en la Inteligencia Artificial. ¿Qué políticas, instituciones y alianzas vamos a crear para subirnos al viaje de atravesar estas ventanas junto con otros países? Porque algo es seguro: solos, sin educación y sin inversión en tecnología y desarrollo no vamos a llegar a ningún lado”, sostuvo Ceria durante la apertura del encuentro.

Sebastián Ceria, Miguel Angel Pichetto, Robert Scully, Rodrigo Zarazaga, Juan Manuel López, Eduardo Wado De Pedro y Emilio Monzó

En ese sentido, Zarazaga resaltó: “Hoy el 50% de los jóvenes en el conurbano no termina el secundario y en el Estado no pasa absolutamente nada, no se prende ninguna alarma. Eso no puede ser, tienen que poder terminar el secundario y hay que encontrar cómo se engancha con el primer empleo”.

Carolina Castro, por su parte, afirmó: “La crisis de la educación en Argentina es patente y como empresarios la vemos. El Estado tiene que ayudarnos entre el paso de una escuela secundaria o técnica y un trabajo, y para hacer eso las empresas tenemos prácticas profesionalizantes. Muchos de los chicos que egresan se quedan sin prácticas porque no encuentran empresas y sobran las empresas donde las podrían hacer, es ahí donde hace falta el rol de un estado inteligente que articule estas dos patas”.

José Ignacio De Mendiguren y el titular de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau

El presidente de Fundar dijo que es necesario “un Estado potente, que funcione bien” porque “hace falta que alguien ordene esta salida”. “La discusión Estado chico o Estado grande es improcedente. Del tamaño que tenga que ser, siempre y cuando sea eficaz y eficiente, y en ese orden”, señaló.

En tanto, Zarazaga advirtió que el Estado “es fundamental”, pero aclaró que “el desmantelamiento de ese Estado presente es también porque no estaba tan presente como pensábamos y no vamos a volver al Estado de pleno empleo por la fórmula de la sustitución de importaciones”.

Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno porteño, y Sebastián Ceria, presidente de Fundar

“Nosotros creemos que la salida es productiva. Que el nudo se desata por ahí. Tenemos que producir más y producir mejor. ¿Qué significa eso? Que nuestra matriz productiva compita de cara al mundo y lo haga con éxito. No tengo dudas de que podemos lograrlo porque ya tenemos la materia prima fundamental: talento humano”, planteó Ceria.

Al Palacio Paz dieron el presente diferentes figuras, entre ellas el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el titular de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau; el intendente de Pilar, Federico Achaval; el exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador nacional Eduardo Wado De Pedro (Unión por la Patria) y su par Guadalupe Tagliaferri (PRO).

Emilio Pérsico y Juan Manuel Olmos entre los presentes

También estuvieron los diputados nacionales Nicolás Massot, Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó (Encuentro Federal), Silvia Lospennato, Germana Figueroa Casas (PRO), Facundo Manes, Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Juan Manuel López (Coalición Cívica). Además, se acercaron el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y la ex legisladora Ofelia Fernández.

Guadalupe Tagliaferri y Marcelo Orrego

Entre los invitados estuvo el juez Sebastián Casanello y el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos; ex funcionarios de las últimas administraciones nacionales como Jorge Argüello, Hernán Lacunza, José Ignacio De Mendiguren, Fernanda Avila, Matías Kulfas; los directores ejecutivos de la Fundación Huésped, Leandro Cahn, del CELS, Paula Litvachky, y de TECHO, Juan Maquieyra.

Sebastián Casanello

Del ámbito empresarial se hicieron presentes el presidente de IDEA y socio y director de la consultora PwC, Santiago Mignone; el empresario aceitero Miguel Acevedo, el presidente del grupo portuario Murchison, Roberto Murchison el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher; el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz; la gerente de Sustentabilidad del Banco Galicia, Constanza Gorleri. También estuvo la representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Argentina, Susana Edjang.