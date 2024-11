La UCR suma divisiones para el 2025: De Loredo se alía con los intendentes radicales y pone presión en la estrategia electoral

Rodrigo de Loredo profundiza la interna radical y busca fortaleza entre los intendentes que analizan nuevas estrategias electorales

Ya nadie se sorprende cuando se habla de una alianza de la UCR con La Libertad Avanza para el 2025. La resistencia existe, claro, pero en todas las provincias se habla de la necesidad de incluir a los referentes de Javier Milei en las coaliciones locales. Quienes más lo pregonan son los “radicales que gestionan”. Una nueva categoría que se empezó a difundir en los últimos actos partidarios, pero que se inició con la relación de Rodrigo de Loredo con los cinco gobernadores. Ellos lo impulsaron como titular del bloque en la Cámara de Diputados para que defienda los intereses territoriales. ¿Cuál es la estrategia detrás de la división entre los que gobiernan y los que no?

Enemistado con su ex aliado Martín Lousteau, De Loredo aprovechó la asunción de las nuevas autoridades del Foro Nacional de Intendentes Radicales que se realizó en Córdoba para hablar de las “dos cosmovisiones” que conviven en el partido centenario. Según su mirada, por un lado están los “ultraopositores” que no gobiernan ni municipios ni provincias - que casualmente están “anclados” en el AMBA- y otros dirigentes con “una idea de cooperar con el gobierno marcando las diferencias, no siendo oficialistas, entendiendo que el equilibrio fiscal es algo que llegó para quedarse”, describió. Automáticamente en las redes sociales le recordaron su derrota en la ciudad de Córdoba ante Daniel Passerini.

Rodrigo de Loredo

No es el primero que describe a Lousteau como “porteñocentrista”. El presidente de la UCR Nacional suele responder a esa acusación con su recorrido por el país y su apoyo a Maximiliano Pullaro, quien llegó a ganar la Gobernación, y hasta al mismo De Loredo cuando quiso competir en Córdoba. Incluso reprocha que los “radicales con peluca” quieren aliarse con un presidente como Milei que “no conoce Argentina”, en referencia a la escasa visita del Presidente a las provincias. El entorno de De Loredo insisten: las autoridades partidarias no están al tanto de las necesidades provinciales.

El evento que se realizó en Córdoba congregó a 500 jefes comunales que la UCR tiene desplegados en todo el país. Ulpiano Suárez, quien hoy gobierna la ciudad de Mendoza, fue elegido presidente del Foro. Si bien dio un discurso de unidad, su mirada sobre el futuro del partido coincide con la de De Loredo. De hecho, según confirmó a Infobae, además de pedir una reunión con las autoridades de los bloques y los gobernadores, exigirá un lugar en la mesa nacional del Comité Nacional.

Rodrigo de Loredo junto a los intendentes radicales que participaron del acto en Córdoba

“No tenemos (los intendentes de todo el país) voto en la mesa nacional de la UCR. Yo participo, pero no puedo votar, a pesar del potencial que tiene la UCR en lo territorial”, comentó Suárez, quien ve como fundamental que el foro de intendentes pueda ser un puente entre la dirigencia nacional y las demandas locales.

La diferenciación entre los radicales que gestionan y los que no tiene un sólo objetivo: perfilar a la UCR para las próximas disputas electorales del 2025 y 2027. En Santa Fe el propio Pullaro habla de ampliar la coalición con La Libertad Avanza o sectores del PJ. La primera en decirlo fue la vicegobernadora Gisela Scaglia del PRO. Es que el partido amarillo ya mantiene una relación estrecha con Milei a nivel nacional, en el Congreso y ahora se trasladó a todas las provincias. Eso puso en jaque a lo que supo ser Juntos por el Cambio. La UCR se encuentra en una encrucijada.

Por ejemplo, en Mendoza, la vicegobernadora Hebe Casado perdió la presidencia del PRO ante Gabriel Pradines, impulsado por Mauricio Macri. El partido amarillo quedó dividido: una parte con Alfredo Cornejo y otra con Omar De Marchi. Dentro del propio oficialismo creen que la coalición local debe “recuperar la potencia” que logró que la UCR gobierne la provincia en tres mandatos consecutivos. “Cambia Mendoza sigue teniendo potencial pero hay que darle más potencia. Hay que recuperar la capacidad de convocatoria”, dicen.

Ulpiano Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza, fue elegido presidente del Foro Nacional de Intendentes Radicales

“No está cerrada la posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza”, advierten en Mendoza. Saben que tanto la UCR como el PRO y LLA “comen del mismo plato”, en referencia a los votantes y que, para mantener la hegemonía, el radicalismo mendocino deberá buscar la manera de “reinventarse” para dar la siguientes batallas electorales.

Corrientes, por su parte, ya tiene fecha para resolver la interna entre Gustavo Valdés y Ricardo Colombi. Julián Galdeano, el interventor que designó el Comité Nacional, convocó oficialmente a elecciones internas para el próximo 22 de diciembre. La presentación de listas de candidatos está programada para el 7 de diciembre, mientras que las boletas deberán entregarse antes del 18 de diciembre. “La dilación injustificada cristalizaría un proceso en el cual las autoprórrogas, la judicialización y la actual intervención operarían como obstáculo a la democracia interna partidaria”, justificó en la resolución.

Una interna similar ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde el partido no llegó a ser intervenido pero la Justicia tuvo que resolver la elección para suceder a Maximiliano Abad. En las próximas dos semanas el Tribunal de Ética dará a conocer la decisión final sobre la posible expulsión de los cinco radicales que votaron con el Gobierno en la Cámara de Diputados el veto a la reforma previsional. Próximo al 2025, la UCR pondrá a prueba sus herramientas institucionales para resolver la estrategia electoral que le permita retener el gobierno de Corrientes y las bancas en el Congreso.