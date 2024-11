“El primer líder mundial en reunirse con Trump desde la victoria electoral”: The Telegraph destacó el encuentro entre Javier Milei y el nuevo presidente de EEUU

La portada "The Telegraph"

El medio británico The Telegraph publicó hoy un artículo en el que destaca que Javier Milei se convirtió en el “primer líder extranjero” en “estrechar la mano” de Donald Trump tras las elecciones en Estados Unidos, en las que el candidato republicano derrotó a Kamala Harris, representante del Partido Demócrata y actual vicepresidente.

El encuentro fue ayer durante una cena informal en el complejo Mar-a-Lago, Florida, convocada por el think tank republicano Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

“Milei también se reunió con Elon Musk cuando visitó la residencia de Trump en Florida, en donde el empresario multimillonario de tecnología ha estado quedándose la mayoría de los días mientras celebra y planifica el regreso del republicano a la Casa Blanca”, agrega el artículo, que calificó al mandatario argentino como un “audaz economista libertario”.

Respecto a las políticas del presidente, The Telegraph se refirió a la reducción de los gastos estatales (Reuters)

Respecto a las políticas del presidente, The Telegraph se refirió a la reducción de los gastos estatales: “El señor Milei ha dirigido recortes en la burocracia de Argentina, eliminando múltiples agencias gubernamentales, incluidos departamentos enteros, y despidiendo a aproximadamente 15.000 funcionarios”.

En esa línea, lo comparó con Elon Musk, quien redujo la planta de empleados de X en un 75% tras realizar la compra de la red social en 2022: “Musk ha sido acusado, junto con Vivek Ramaswamy, el empresario tecnológico republicano, de idear planes similares para la burocracia federal de los Estados Unidos”.

Y es que estos últimos dos fueron puestos a cargo de una nueva agencia para aliviar gastos estatales, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DoGE (en relación a la moneda cripto favorita de Musk, Dogecoin).

15/11/2024 El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk.

“No está claro si las lecciones de la reciente experiencia de Argentina podrían aplicarse con éxito en Estados Unidos”, advierte el artículo. En esa línea, argumenta que el PBI argentino se redujo desde que Milei comenzó a “usar el hacha” y que Estados Unidos, en cambio, se encuentra entre las principales economías, “con una tasa de crecimiento del 2,7 % y una inflación que ha disminuido al 2,6 %.”.

Cómo fue el encuentro entre Trump y Milei

En el imponente complejo Mar-a-Lago, Javier Milei se encontró con Donald Trump durante una cena informal que reunió a los amigos del presidente electo de los Estados Unidos y a futuros integrantes de la administración republicana.

Se trata de la primera cumbre entre ambos mandatarios después de las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre. Hace dos días, Milei y Trump habían hablado 11 minutos por teléfono, y se comprometieron a continuar con la charla informal en la cena que organizó un think tank republicano.

Tras su cónclave informal con Trump, Milei tuvo un intercambio con el vicepresidente electo de los Estados Unidos, JD Vance (Reuters)

Tras su cónclave informal con Trump, Milei tuvo un intercambio con el vicepresidente electo de los Estados Unidos, JD Vance. Y minutos más tarde, el jefe de Estado se subió al escenario para dar un discurso de cinco minutos que sirvió para exponer su perspectiva sobre la situación mundial y la economía global.

El discurso captó una notable atención de los invitados, y cuando estaba promediando su participación, Trump apareció y tomó asiento entre el público para escucharlo atentamente.

Luego, en su turno arriba del escenario, Trump elogió a Milei: “Has hecho un trabajo fantástico en un periodo de tiempo muy corto. Tu discurso fue precioso, pero el trabajo que has hecho es increíble. Volver a hacer grande a Argentina. Ya sabes Make Argentina Great Again. Funciona bien con la A, no funciona con otros países”, le dijo.

Y añadió: “Creo que tus números funcionan. Además, has hecho un trabajo fantástico en muy poco tiempo. Es un honor tenerle aquí. Eso es realmente genial. Gracias también”.

A las 22.00 (medianoche en Argentina), Milei regresó a su hotel en West Palm Beach. Bajó de una camioneta negra con una sonrisa y flanqueado por Karina Milei y el canciller Werthein cruzó el lobby y entró en un ascensor que lo llevó a su habitación.